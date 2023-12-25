Эксперты составили рейтинг бойлеров с сухим ТЭНом

Многие не хотят зависеть от условий ЖКХ, а также не любят ждать, пока стечет холодная вода, чтобы нормально покупаться, поэтому мечтают о покупке водонагревателя, так как цена бойлера сегодня доступная.

Наши эксперты составили рейтинг, где вы сможете выбрать для себя бойлер, благодаря которому можно подключить сразу несколько точек.

Atlantic Steatite Elite VM 80 D400-2-BC

Отличный вариант для большой семьи, благодаря ему можно подключить несколько точек. Бойлер имеет объем 80 литров, в нем быстро нагревается вода до нужной температуры.

Управление агрегатом простое, а его срок эксплуатации будет максимальным, так как внутри используется сухой ТЭН, не контактирующий с водой. Внутри бак покрыт специальным слоем, благодаря которому предотвращается образование налета и коррозии. Водонагреватель попал в рейтинг бойлеров с сухим ТЭНом благодаря тому, что отличается надежностью работы и бесшумностью.

Ariston BLU1 ECO 80 V

Бойлер отличается наличием двух сухих ТЭНов, позволяющих быстро подогреть воду. Внутри бак выполняется из стали, покрывается антикоррозийным средством, а для дополнительной защиты установлен магниевый анод, благодаря чему агрегат попал в топ бойлеров с сухим ТЭНом.

Atlantic Steatite Cube Slim VM 50 S3 C

Стильный и прямоугольный бойлер - настоящий помощник, его вполне достаточно на семью из 2 человек. В бойлере установлен один сухой ТЭН, он за 124 минуты может нагреть весь объем воды до 65 С. Устанавливается агрегат вертикально. Внутри бак покрыт слоем, предотвращающим образование накипи и коррозии.

Gorenje GBF 8

Уникальный бойлер, совмещающий в себе надежность, красоту и функциональность. Предлагается 80 л-вый бак, внутри он изготовлен из стали и покрыт защитным слоем. Для максимальной защиты используется магниевый анод.

Чтобы вода грелась быстро, установлены два сухих ТЭНа, их работу можно удобно выставлять при помощи специальных ручек. Это лучший бойлер на 80 литров для семьи из 3 человек.

Bosch Tronic 8000T ES 080-5 2000W BO H1X-EDWRB

Большой и вместительный єлектроприбор, хороший бойлер с сухим ТЭНом на 80 л - отличный вариант для семьи из 4 человек. Внутри он выполнен из стали и покрыт стеклокерамикой. Для защиты от появления коррозии в нем установлен магниевый анод.

Бак имеет цилиндрическую форму и небольшие габариты. Производитель предлагает сенсорное управление, на дисплее можно увидеть выставленную температуру воды. Агрегат может использоваться в регионах с жесткой водой.