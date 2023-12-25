Експерти склали рейтинг бойлерів з сухим ТЕНом

Багато хто не хоче залежати від інших людей, а також не люблять чекати, поки стече холодна вода, щоб нормально купатися, тому мріють про покупку водонагрівача, оскільки ціна бойлера сьогодні доступна.

Наші експерти склали рейтинг, де ви зможете вибрати для себе бойлер, завдяки якому можна під'єднати відразу кілька точок.

Atlantic Steatite Elite VM 80 D400-2-BC

Відмінний варіант для великої родини, завдяки йому можна приєднати кілька точок. Бойлер має об'єм 80 літрів, в ньому швидко нагрівається вода до потрібної температури.

Управління агрегатом просте, а його термін експлуатації буде максимальним через те, що всередині використовується сухий ТЕН, що не контактує з водою. Усередині бак покритий спеціальним шаром, завдяки якому запобігає утворенню нальоту і корозії. Водонагрівач потрапив в рейтинг бойлерів з сухим ТЕНом завдяки тому, що відрізняється надійністю роботи й безшумністю.

Ariston BLU1 ECO 80 V

Даний бойлер відрізняється наявністью двох сухих ТЕНів, що дозволяють набагато швидше підігріти воду. Усередині бак виконується зі сталі, покривається антикорозійним засобом, а для додаткового захисту встановлений магнієвий анод, завдяки чому агрегат потрапив в топ бойлерів з сухим ТЕНом.

Atlantic Steatite Cube Slim VM 50 S3 C

Стильний і прямокутний бойлер - справжній помічник, його цілком достатньо на сім'ю з 2 осіб. У бойлері встановлений один сухий ТЕН, він за 124 хвилини може нагріти весь обсяг води до 65 С, встановлюється агрегат вертикально. Усередині бак покритий спеціальним шаром, що запобігає утворенню накипу і корозії.

Gorenje GBF 8

Унікальний бойлер, який зміг поєднати в собі надійність, красу і функціональність. Пропонується бак на 80 літрів, який всередині виконаний зі сталі та покритий захисним шаром. Для максимального захисту використовується магнієвий анод.

Щоб вода грілася швидко — встановлені два сухих ТЕНа, їх роботу можна зручно виставляти за допомогою спеціальних ручок. Це найкращий бойлер на 80 літрів для сім'ї з 3 осіб.

Bosch Tronic 8000T ES 080-5 2000W BO H1X-EDWRB

Великий і місткий водонагрівач, хороший бойлер з сухим ТЕНом на 80 л, відмінний варіант для сім'ї з 4 осіб. Всередині він виконаний зі сталі й покритий склокерамікою. Також для захисту від появи корозії в ньому встановлений магнієвий анод.

Бак має циліндричну форму, а також невеликі габарити. Для зручного використання виробник пропонує сенсорне управління на дисплеї, можна побачити виставлену температуру води. Агрегат може використовуватися в регіонах з жорсткою водою.