Google Pay случайно начислил деньги некоторым пользователям: они говорят, что получили от 10 до 1000 долларов

Часть пользователей Google Pay получили случайные средства из-за сбоя во внутренней программе вознаграждения Google. В последние дни на Reddit появились сообщения, что люди получили от 10 до 1000 долларов на свои счета, пишет ArsTechnica.

В описаниях оплат от Google Pay указано, что деньги зачислены за участие в бета-тестировании программного обеспечения. Подобное сообщение могли получить только сотрудники Google и/или партнеры по тестированию. Однако некоторые обычные пользователи получили несколько сообщений с несколькими выплатами.

Ошибочное начисление средств от Google Pay. Фото: Mishaal Rahman/Twitter

Позже люди, получившие неожиданные выплаты, увидели электронное письмо от команды Google Pay с подробной информацией об "ошибке, которая привела к непреднамеренному внесению средств на счет".

Письмо от Google Pay с объяснением ошибки. Фото: Mishaal Rahman/Twitter

В Google заявили, что исправили баг и отменили выплату, где это возможно. Однако в компании отметили, что если по каким-либо причинам не смогут вернуть деньги, они останутся пользователям. Как объясняет ArsTechnica, речь идет о случаях, когда средства уже потратили, поэтому возвращать их не придется.

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