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Google Pay випадково нарахував гроші деяким користувачам: вони кажуть, що отримали від 10 до 1000 доларів

Google Pay, смартфон
Google Pay. Фото: Depositphotos

Частина користувачів Google Pay отримали випадкові кошти через збій у внутрішній програмі винагороди Google. Останніми днями на Reddit зʼявилися повідомлення, що люди отримали від 10 до 1000 доларів на свої рахунки, пише ArsTechnica.

В описах оплат від Google Pay було вказано, що гроші зараховано за участь у бета-тестуванні програмного забезпечення. Подібне повідомлення могли отримати лише співробітники Google та/або партнери з тестування. Однак деякі звичайні користувачі отримали кілька таких повідомлень з кількома виплатами.

Фото 2 — Google Pay випадково нарахував гроші деяким користувачам: вони кажуть, що отримали від 10 до 1000 доларів
Помилкове нарахування коштів від Google Pay. Фото: Mishaal Rahman / Twitter

Пізніше люди, які отримали несподівані виплати, побачили електронний лист від команди Google Pay із детальною інформацією про "помилку, яка призвела до ненавмисного внесення коштів на рахунок".

Фото 3 — Google Pay випадково нарахував гроші деяким користувачам: вони кажуть, що отримали від 10 до 1000 доларів
Лист від Google Pay із поясненням помилки. Фото: Mishaal Rahman / Twitter

У Google заявили, що виправили баг і скасували виплату, де це можливо. Однак у компанії зазначили, що якщо з якихось причин не зможуть повернути гроші, вони залишаться користувачам. Як пояснює ArsTechnica, йдеться про випадки, коли кошти вже витратили, тому повертати їх не доведеться.

Джерело фото: ua.depositphotos.com