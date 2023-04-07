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Google Pay випадково нарахував гроші деяким користувачам: вони кажуть, що отримали від 10 до 1000 доларів
Частина користувачів Google Pay отримали випадкові кошти через збій у внутрішній програмі винагороди Google. Останніми днями на Reddit зʼявилися повідомлення, що люди отримали від 10 до 1000 доларів на свої рахунки, пише ArsTechnica.
В описах оплат від Google Pay було вказано, що гроші зараховано за участь у бета-тестуванні програмного забезпечення. Подібне повідомлення могли отримати лише співробітники Google та/або партнери з тестування. Однак деякі звичайні користувачі отримали кілька таких повідомлень з кількома виплатами.
Пізніше люди, які отримали несподівані виплати, побачили електронний лист від команди Google Pay із детальною інформацією про "помилку, яка призвела до ненавмисного внесення коштів на рахунок".
У Google заявили, що виправили баг і скасували виплату, де це можливо. Однак у компанії зазначили, що якщо з якихось причин не зможуть повернути гроші, вони залишаться користувачам. Як пояснює ArsTechnica, йдеться про випадки, коли кошти вже витратили, тому повертати їх не доведеться.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Джерело фото: ua.depositphotos.com