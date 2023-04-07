Google Pay випадково нарахував гроші деяким користувачам: вони кажуть, що отримали від 10 до 1000 доларів

Частина користувачів Google Pay отримали випадкові кошти через збій у внутрішній програмі винагороди Google. Останніми днями на Reddit зʼявилися повідомлення, що люди отримали від 10 до 1000 доларів на свої рахунки, пише ArsTechnica.

В описах оплат від Google Pay було вказано, що гроші зараховано за участь у бета-тестуванні програмного забезпечення. Подібне повідомлення могли отримати лише співробітники Google та/або партнери з тестування. Однак деякі звичайні користувачі отримали кілька таких повідомлень з кількома виплатами.

Помилкове нарахування коштів від Google Pay. Фото: Mishaal Rahman / Twitter

Пізніше люди, які отримали несподівані виплати, побачили електронний лист від команди Google Pay із детальною інформацією про "помилку, яка призвела до ненавмисного внесення коштів на рахунок".

Лист від Google Pay із поясненням помилки. Фото: Mishaal Rahman / Twitter

У Google заявили, що виправили баг і скасували виплату, де це можливо. Однак у компанії зазначили, що якщо з якихось причин не зможуть повернути гроші, вони залишаться користувачам. Як пояснює ArsTechnica, йдеться про випадки, коли кошти вже витратили, тому повертати їх не доведеться.

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