Opera запускает браузер Opera One для iOS: какие функции получат пользователи

Opera выпустила свой флагманский браузер Opera One для пользователей iOS. Браузер работает на основе искусственного интеллекта, уникальный дизайн, полноэкранный мобильный интерфейс и упрощенные команды пользователя. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Opera One предлагает пользователям гибкий и адаптивный интерфейс, который можно настроить под свои нужды. Благодаря трем разным стилям навигации, включая инновационный режим с панелью поиска внизу экрана, пользователи могут выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Кроме того, Opera One имеет обновленную функцию поиска, которая делает процесс поиска информации быстрее, предлагая подсказки и автозаполнение при вводе запроса.

Дизайн браузера был оптимизирован для максимального использования экранного пространства: панели верхнего и нижнего меню исчезают при прокрутке страницы, обеспечивая полноэкранный просмотр. Opera One также адаптирует цвет верхней панели под оттенки посещаемых веб-страниц для уменьшения отвлечений.

Браузер также обновляет домашнюю страницу, заменяя старую новостную ленту новой каруселью, которая включает новости и советы.

Opera One интегрирует искусственный интеллект через Aria, встроенный чат-бот, который предоставляет актуальные результаты в Интернете и помогает в ряде задач, включая поиск информации, генерацию текста или кода. Aria также поддерживает голосовой ввод и создание изображений с помощью генеративной модели Imagen2 от Google.

Вдобавок, обновленный браузер предлагает быстрый и безопасный просмотр, включая встроенный блокировщик рекламы и бесплатный VPN.

Обновленный браузер доступен для загрузки или обновления в App Store.