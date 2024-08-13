Opera запускає браузер Opera One для iOS: які функції отримають користувачі

Opera випустила свій флагманський браузер Opera One для користувачів iOS. Браузер працює на основі штучного інтелекту, має унікальний дизайн, повноекранний мобільний інтерфейс та спрощені команди користувача. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Opera One пропонує користувачам гнучкий та адаптивний інтерфейс, який можна налаштувати під свої потреби. Завдяки трьом різним стилям навігації, включаючи інноваційний режим з панеллю пошуку внизу екрана, користувачі можуть обрати найбільш зручний для себе варіант.

Крім того, Opera One для має оновлену функцію пошуку, яка робить процес пошуку інформації швидшим, пропонуючи підказки та автозаповнення під час введення запиту.

Дизайн браузера був оптимізований для максимального використання екранного простору: панелі верхнього і нижнього меню зникають при прокручуванні сторінки, забезпечуючи повноекранний перегляд. Окрім того, Opera One адаптує колір верхньої панелі під відтінки відвідуваних веб-сторінок для зменшення відволікань.

Браузер також оновлює домашню сторінку, замінюючи стару стрічку новин новою каруселлю, яка включає новини та поради.

Opera One інтегрує штучний інтелект через Aria, вбудований чат-бот, який надає актуальні результати з Інтернету і допомагає в ряді завдань, включаючи пошук інформації, генерацію тексту або коду. Aria також підтримує голосове введення і створення зображень за допомогою генеративної моделі Imagen2 від Google.

На додачу, оновлений браузер пропонує швидкий і безпечний перегляд, включаючи вбудований блокувальник реклами та безкоштовний VPN.

Оновлений браузер доступний для завантаження чи оновлення в App Store.