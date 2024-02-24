Снова через полвека. Космический корабль США сел на Луне

23 февраля в 01:23 лунный посадочный модуль без экипажа "Одиссей", разработанный частной компанией Intuitive Machines, приземлился на южный полюс Луны после 73-минутного снижения.

Об этом пишет The Guardian.

После посадки связь с кораблем на время была потеряна, но впоследствии он возобновился и компания заявила, что он начал посылать данные. Руководители миссии работают над получением первых с 1972 года изображений с поверхности Луны.

"Добро пожаловать на Луну", - сказал основатель компании Стив Альтемус во время приземления.

Сообщается, что команда не была полностью уверена в успехе проекта, а сам Альтемус давал лишь 80% шансов на "мягкую посадку".

Однако данная миссия открывает новую эру исследования Луны, поскольку NASA работает над высадкой людей на спутник, которая запланирована на конец 2026 года.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

"Сегодня впервые за более чем полвека США вернулись на Луну. Сегодня, впервые в истории человечества, коммерческая компания, американская компания, запустила и возглавила плавание туда», – сказал Билл Нельсон, администратор НАСА.

Отмечается, что NASA профинансировало проект на 118 миллионов долларов, а Intuitive Machines вложило еще 130 миллионов. Запуск состоялся 15 февраля из космического центра Кеннеди во Флориде на ракете Falcon 9 от компании SpaceX Илона Маска.

Путешествие "Одиссея" к Луне заняло 8 дней, он преодолел расстояние примерно в 400 000 километров.

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.



On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.



What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.



What a triumph for humanity.



Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K — Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024

Модуль оборудован солнечными батареями и его планируемый срок эксплуатации составляет всего семь дней, поскольку через неделю данное место посадки переместится в тень Земли. Но НАСА надеется, что этого достаточно для анализа.

Сообщается, что через сутки на Луне аппарат работает нормально, диспетчеры полета общаются и дают команду транспортному средству загрузить научные данные.

"Посадочный модуль имеет хорошую телеметрию и солнечную зарядку. Мы продолжаем узнавать больше о конкретной информации о транспортном средстве (широта/долгота), общем состоянии и отношении (ориентации)", - говорится в сообщении.

Первая высадка на Луне

Напомним, 9 января 1969 года дирекция NASA официально объявила, что полет с первой высадкой на поверхность Луны совершит экипаж в составе: Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза.

Месячный модуль совершил посадку в Море Покоя 20 июля в 20 часов 17 минут 42 секунды за Гринвичем. В момент посадки Армстронг передал: "Хьюстон, говорит База Спокойствия. "Орел" сел". Астронавты сначала выполнили операции, имитирующие старт с Луны, чтобы убедиться в исправности соответствующих систем. Внешняя бортовая камера, установленная на лунном модуле, обеспечила прямую трансляцию выхода Армстронга на лунную поверхность.

21 июля 1969 года в 2 часа 56 минут 20 секунд за Гринвичем Нил Армстронг на глазах миллионов телезрителей, наблюдавших высадку на Луну в прямом эфире, спрыгнул с последней ступени лунного посадочного модуля.

Не все верят, что это правда

Социологические исследования показывают, что 6-10% американцев сомневаются в том, что НАСА более 50 лет назад совершило успешную посадку на Луну. Сторонники теории о сговоре утверждают, что миссия была инсценирована правительством США, чтобы вынудить Советский Союз тратить сумасшедшие средства на космические разработки, а не на оружие, пишет Голос Америки.

Некоторые исследователи потратили годы на поиски доказательств, которые подкрепили бы их сомнения, указывая на ряд разногласий в видеоматериалах. Например, они обращают внимание на майорение американского флага, что странно, поскольку на Луне отсутствует атмосфера, а также на то, что освещение и тени от астронавтов и космического корабля не соответствуют ожидаемому расположению Солнца. Это лишь некоторые из аргументов, которые используют сторонники теории заговора.

Посадка на Луну в 1969 году является ключевым событием XX века в истории космических исследований. Тем не менее, существует группа людей, включая некоторых известных ученых, которые считают миссию "Аполлон-11" сфабрикованной. Среди них – документалист Барт Сибрел, утверждающий, что отсутствие посадки на Луну – это не просто теория, а "абсолютно доказанный факт".

По мнению Сибрелла, астронавты сфотографировали картонный макет Земли, чтобы показать, что они находятся вдали от нее, хотя на самом деле были на земной орбите.