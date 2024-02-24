Знову через пів століття. Космічний корабель США сів на Місяці

23 лютого об 01:23 місячний посадковий модуль без екіпажу "Одіссей" розроблений приватною компанією Intuitive Machines, приземлився на південний полюс Місяця після 73-хвилинного зниження.

Про це пише The Guardian.

Після посадки зв'язок з кораблем на деякий час було втрачено, але згодом він відновився і компанія заявила, що він почав надсилати дані. Наразі керівники місії працюють над отриманням перших з 1972 року зображень з поверхні Місяця.

"Ласкаво просимо на Місяць", — сказав засновник компанії Стів Альтемус під час приземлення.

Повідомляється, що команда не була повністю впевнена в успіху проєкту, а сам Альтемус давав лише 80% шансів на "м’яку посадку".

Проте, дана місія відкриває нову еру дослідження Місяця, оскільки NASA працює над висаднню людей на супутник, яка запланована на кінець 2026 року.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

"Сьогодні вперше за понад півстоліття США повернулися на Місяць. Сьогодні, вперше в історії людства, комерційна компанія, американська компанія, запустила і очолила плавання туди", – сказав Білл Нельсон, адміністратор НАСА.

Зазначається, що NASA профінансувало проєкт на 118 мільйонів доларів, а Intuitive Machines вклала ще 130 мільйонів. Запуск відбувся 15 лютого з космічного центру Кеннеді у Флориді на ракеті Falcon 9 від компанії SpaceX Ілона Маска.

Подорож "Одіссея" до Місяця зайняла 8 днів, він подолав відстань у приблизно 400 000 кілометрів.

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.



On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.



What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.



What a triumph for humanity.



Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K — Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024

Модуль обладнаний сонячними батареями і його запланований термін експлуатації становить лише сім днів, оскільки через тиждень дане місце посадки переміститься в тінь Землі. Але НАСА сподівається, що цього буде достатньо для аналізу.

Повідомляється, що через добу перебування на Місяці апарат працює нормально, диспетчери польоту спілкуються та дають команду транспортному засобу завантажити наукові дані.

"Посадковий модуль має хорошу телеметрію та сонячну зарядку. Ми продовжуємо дізнаватися більше про конкретну інформацію про транспортний засіб (широта/довгота), загальний стан і ставлення (орієнтацію)", - йдеться в повідомленні.

Перша висадка на Місяці

Нагадаємо, 9 січня 1969 року дирекція NASA офіційно оголосила, що політ із першим висадженням на поверхню Місяця здійснить екіпаж у складі: Ніла Армстронга, Базза Олдріна та Майкла Коллінза.

Місячний модуль здійснив посадку в Море Спокою 20 липня о 20 годині 17 хвилин 42 секунди за Гринвічем. У момент посадки Армстронг передав: "Х'юстон, говорить База Спокою. „Орел“ сів". Астронавти спершу виконали операції, які імітували старт з Місяця, щоб пересвідчитися у справності відповідних систем. Зовнішня бортова камера, яка була встановлена на місячному модулі, забезпечила пряму трансляцію виходу Армстронга на місячну поверхню.

21 липня 1969 року о 2 годині 56 хвилин 20 секунд за Гринвічем Ніл Армстронг на очах мільйонів телеглядачів, які спостерігали висадку на Місяць у прямому ефірі, зістрибнув з останньої сходинки місячного посадкового модуля.

Не всі вірять, що це правда

Соціологічні дослідження показують, що 6-10% американців сумніваються в тому, що НАСА понад 50 років тому здійснило успішну посадку на Місяць. Прихильники теорії про змову стверджують, що місія була інсценована урядом США, щоб змусити Радянський Союз витрачати шалені кошти на космічні розробки, а не на зброю, пише Голос Америки.

Деякі дослідники витратили роки на пошуки доказів, які б підкріпили їхні сумніви, вказуючи на низку розбіжностей у відеоматеріалах. Наприклад, вони звертають увагу на майоріння американського прапора, що є дивним, оскільки на Місяці відсутня атмосфера, а також на те, що освітлення та тіні від астронавтів та космічного корабля не відповідають очікуваному розташуванню Сонця. Це лише деякі з аргументів, які використовують прихильники теорії змови.

Посадка на Місяць у 1969 році є ключовою подією XX століття в історії космічних досліджень. Тим не менш, існує група людей, включно з деякими відомими науковцями, які вважають місію "Аполлон-11" сфабрикованою. Серед них - документаліст Барт Сібрел, який стверджує, що відсутність посадки на Місяць - це не просто теорія, а "абсолютно доведений факт".

На думку Сібрела, астронавти сфотографували картонний макет Землі, щоб показати, що вони знаходяться далеко від неї, хоча насправді були на земній орбіті.