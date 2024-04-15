Стиральная машина Haier Mini Inverter – идеальный выбор для современного потребителя

Основными чертами бренда Haier является сочетание эстетики с удобством и высокой технологичностью. Стиральная машина Mini Inverter имеет современный дизайн с большим дисплеем и акцентом на функциональность. Она надежна, тиха и бережлива. Haier Mini Inverter одинаково качественно стирает деликатное шелковое белье, плотную шерсть и синтетику. При этом экономит воду, электроэнергию и заботится о чистоте и безопасности.

Минимальные размеры и максимальная эффективность от Haier

Haier Mini Inverter – полноценная стиральная машина, которая не ворует пространство. Ее параметры оценят владельцы смартквартир и небольших студий. Она высотой всего 70 см, так что ее можно установить под раковину в ванной комнате или под столешницу на кухне. Глубина составляет 49 см, ширина – 51 см. При таких размерах барабан способен уместить 5 кг белья. Достаточно неплохо: есть большая емкость и компактные размеры как для машины с фронтальной загрузкой.

Сердце стиральной машины – современный инверторный двигатель

Высокая производительность Haier Mini Inverter обязана инверторному двигателю нового поколения . Бесщеточный мотор работает тихо и не нуждается в обслуживании. Он регулирует скорость вращения в зависимости от типа тканей и погрузки и гарантирует тихую работу. Надежность двигателя подтверждает гарантийный срок – 10 лет.

Об экологичности Haier Mini Inverter говорит класс энергоэффективности А+++ . Машина не использует излишнего. Это касается как воды, так и электроэнергии. Стиральная машина имеет интеллектуальную систему взвешивания, которая определяет необходимый объем воды. Расточности не будет и в потреблении электроэнергии: вода подогревается до оптимальной температуры, частота оборотов барабана и время стирки выбираются программно, в автоматическом режиме. Все это отражается в платежках – с Haier счета за коммуналку имеют тенденцию к понижению.

Непревзойденное качество стирки, несмотря на небольшие размеры

Haier развеивает мифы о небольшом функционале компактных машин. В Mini Inverter есть пять самых популярных режимов стирки и универсальная программа искусственного интеллекта . Если времени мало, но нужно освежить одежду, можно воспользоваться быстрым циклом, который длится всего 15 минут. Температурные режимы самые разные – от 20 ℃ для деликатных тканей до 90 ℃ для более устойчивых.

Haier Mini Inverter качественно перехлопывает, шерсть, синтетику и другие виды тканей. Уникальная функция интеллектуальной стирки Smart AI может заменить все режимы, ведь сама автоматически определяет количество и тип тканей, а также регулирует режим стирки и дозировки моющего средства с более чем 2,5 тыс. возможных комбинаций.

Если машина запустила режим стирки, а вы заметили, что не все вещи положили в барабан, можно остановить приложение в любой момент. Для этого Haier имеет кнопку «Пауза» . При нажатии на нее машина сделает паузу и можно будет добавить вещи и продлить стирку.

Уникальная конструкция барабана

Haier сделал особенным такую классическую часть стиральной машины, как барабан. Производитель использует конструкцию Pillow Drum . Поверхность барабана имитирует маленькие подушечки, по которым легко скользят самые щепетильные ткани. В такой машине можно стирать шелк, кашемир и другие нежные материалы так часто, как хочется – вещи не испортятся и не лишатся. А загружать белье очень просто, ведь люк имеет эргономичную форму, а дверца удобно открывается.

Haier работает на чистоту и безопасность

Полезная особенность стиральных машин Haier Mini Inverter – технология Smart Dual Spray , а именно омывание барабана и уплотнителя люка. Функция очистки запускается автоматически после каждой стирки. Ей помогает система ABT® , способная нейтрализовать до 99,8% бактерий и плесени в любимых местах – в уплотнителях люков и контейнерах для стиральных средств. Поэтому в машинах нет неприятных запахов, а белье совершенно чистое. Регулярное очищение внутреннего пространства положительно влияет и на долговечность техники. Вдобавок производитель дает трехлетнюю гарантию на свои стиральные машины.