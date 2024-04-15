Пральна машина Haier Mini Inverter – ідеальний вибір для сучасного споживача

Основними рисами бренду Haier є поєднання естетики зі зручністю та високою технологічністю. Пральна машина Mini Inverter має сучасний дизайн з великим дисплеєм і акцентом на функціональність. Вона надійна, тиха і ощадлива. Haier Mini Inverter однаково якісно пере делікатну шовкову білизну, цупку вовну і синтетику. При цьому економить воду, електроенергію і турбується про чистоту і безпеку.

Мінімальні розміри і максимальна ефективність від Haier

Haier Mini Inverter – повноцінна пральна машина, яка не краде простір. Її параметри оцінять власники смартквартир і невеликих студій. Вона заввишки всього 70 см, отже її можна встановити під раковину у ванній кімнаті або під стільницю на кухні. Глибина складає 49 см, ширина – 51 см. При таких розмірах барабан здатний вмістити 5 кг білизни. Досить непогано: маємо велику місткість і компактні розміри як для машини із фронтальним завантаженням.

Серце пральної машини – сучасний інверторний двигун

Високій продуктивності Haier Mini Inverter завдячує інверторному двигуну нового покоління. Безщітковий мотор працює тихо і не потребує обслуговування. Він регулює швидкість обертання залежно від типу тканин і навантаження та гарантує тиху роботу. Надійність двигуна підтверджує гарантійний термін – 10 років.

Про екологічність Haier Mini Inverter говорить клас енергоефективності А+++. Машина не використовує зайвого. Це стосується як води, так і електроенергії. Пралка має інтелектуальну систему зважування, яка визначає необхідний об’єм води. Марнотратства не буде й у споживанні електроенергії: вода підігрівається до оптимальної температури, частота обертів барабана та час прання вибираються програмно, в автоматичному режимі. Усе це відображається у платіжках – з Haier рахунки за комуналку мають тенденцію до зниження.

Неперевершена якість прання попри невеликі розміри

Haier розвіює міфи про невеликий функціонал компактних машин. У Mini Inverter є п'ять найпопулярніших режимів прання та універсальна програма штучного інтелекту. Якщо часу мало, але треба освіжити одяг, можна скористатися швидким циклом, який триває лише 15 хвилин. Температурні режими найрізноманітніші – від 20℃ для делікатних тканин до 90℃ для стійкіших.

Haier Mini Inverter якісно пере бавовну, вовну, синтетику та інші види тканин. Унікальна функція інтелектуального прання Smart AI може замінити всі режими, адже сама автоматично визначає кількість і тип тканин, а також регулює режим прання та дозування мийного засобу з понад 2,5 тис. можливих комбінацій.

Якщо машина запустила режим прання, а ви помітили, що не всі речі поклали до барабана, можна зупинити програму в будь-який момент. Для цього Haier має кнопку «Пауза». При натисканні на неї машина зробить паузу і можна буде додати речі та продовжити прання.

Унікальна конструкція барабану

Haier зробив особливим таку класичну частину пральної машини, як барабан. Виробник використовує конструкцію Pillow Drum. Поверхня барабана імітує маленькі подушечки, по яких легко ковзають найделікатніші тканини. У такій машині можна прати шовк, кашемір та інші ніжні матеріали так часто, як хочеться – речі не зіпсуються і не втратять вигляд. А завантажувати білизну дуже просто, адже люк має ергономічну форму, а дверцята зручно відкриваються.

Haier дбає про чистоту і безпеку

Корисна особливість пральних машин Haier Mini Inverter – технологія Smart Dual Spray, а саме омивання барабана та ущільнювача люку. Функція очищення запускається автоматично після кожного прання. Їй допомагає система ABT®, здатна нейтралізувати до 99,8% бактерій і плісняви в їхніх улюблених місцях – в ущільнювачі люків і контейнерах для пральних засобів. Тому в машинах немає неприємних запахів, а білизна ідеально чиста. Регулярне очищення внутрішнього простору позитивно впливає і на довговічність техніки. На додаток виробник дає трирічну гарантію на свої пральні машини.