Brave Inventors: помощь армии и развитие украинского изобретательства

Платформа Brave Inventors создана компанией COSMOLOT для украинских изобретений военного назначения, которые могут изменить ход войны и существенно помочь армии на фронте.

Цель платформы – стать единственной организованной точкой сбора для изобретателей военного времени, а также тех, кто заинтересован в приобретении или финансировании разработок.

Изобретатели на платформе могут:

Разместить собственные изобретения военного времени.

Рассказать о разработках и прототипах.

Найти необходимое финансирование или ментора.

Получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами.

Платформа постоянно расширяет круг участников. Более 100 заявок от украинских изобретателей были поданы к рассмотрению и проходят модерацию. Более 25 разработок, которые ищут поддержки и финансирование, уже на сайте Brave Inventors . Среди них ударно-разведывательные комплексы БПЛА, системы накопления энергии, антидроновые ружья, внедорожник и многие другие украинские разработки.

Если вы хотите помочь ВСУ и поддержать изобретателей военного назначения, переходите на сайт Brave Inventors .

Brave Inventors нацелен объединить все заинтересованные стороны в построении сильной страны. В частности это:

Опытные изобретатели оружия, противоударных комплексов, оборудования и других военных инструментов;

Начинающие разработчики, имеющие прототипы изобретения и ищущие финансирование для производства и масштабирования;

Инвестиционные фонды и самостоятельные инвесторы, заинтересованные в инвестировании в военные технологии;

Волонтеры, которые находятся в постоянном поиске необходимого для армии оборудования и сотрудничают с международными и отечественными благотворительными фондами и организациями;

Бизнесы, компании и предприятия, занимающиеся социальной деятельностью и вкладывающие часть доходов в поддержку армии;

Граждане, заинтересованные во всесторонней помощи фронта и приближении Победы Украины.

Миссия Brave Inventors — внести свой вклад в победу Украины и ее светлое будущее. Привлечь внимание к украинским разработкам и стимулировать изобретательскую деятельность в Украине. Мы верим, что украинские изобретения военного времени будут признаны на мировом уровне и активно будут использоваться не только в нашей стране, но и в странах союзников.

Украинские защитники нуждаются в современных и эффективных изобретениях. Смелые создают будущее! Поддержим фронт вместе:

Если у вас есть собственное изобретение и ищете возможности для реализации, оставляйте заявку — BRAVE INVENTORS UA . Поддержать изобретателей донатом можно на платформе Brave Inventors .