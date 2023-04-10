Brave Inventors: допомога армії та розвиток українського винахідництва

Платформа Brave Inventors створена компанією COSMOLOT для українських винаходів військового призначення, які можуть змінити хід війни та суттєво допомогти армії на фронті.

Мета платформи — стати єдиною організованою точкою збору для винахідників воєнного часу, а також тих, хто зацікавлений в придбанні чи фінансуванні розробок.

Винахідники на платформі можуть:

Розмістити власні винаходи воєнного часу.

Розповісти про розробки та прототипи.

Знайти необхідне фінансування чи ментора.

Отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами.

Платформа постійно розширює коло учасників. Понад 100 заявок від українських винахідників були подані до розгляду та проходять модерацію. Понад 25 розробок, які шукають підтримки та фінансування , вже на сайті Brave Inventors. Серед них ударно-розвідувальні комплекси БПЛА, системи накопичення енергії, антидронові рушниці, позашляховик та багато інших українських розробок.

Якщо ви бажаєте допомогти ЗСУ та підтримати винахідників військового призначення, переходьте на сайт Brave Inventors.

Brave Inventors націлений об’єднати всі зацікавленні сторони у побудові сильної країни. Зокрема це:

Досвідчені винахідники зброї, протиударних комплексів, обладнання та іншого військового інструментарію;

Розробники-початківці, які мають прототипи винаходу та шукають фінансування для виробництва та масштабування;

Інвестиційні фонди та самостійні інвестори, які зацікавлені в інвестуванні у військові технології;

Волонтери, які знаходяться у постійному пошуку необхідного для армії обладнання та співпрацюють з міжнародними та вітчизняними благодійними фондами та організаціями;

Бізнеси, компанії та підприємства, які займаються соціальною діяльністю і вкладають частину доходів у підтримку армії;

Громадяни, які зацікавлені у всебічній допомозі фронту та наближенні Перемоги України.

Місія Brave Inventors — зробити свій внесок у перемогу України та її світле майбутнє. Привернути увагу до українських розробок та стимулювати винахідницьку діяльність в Україні. Ми віримо, що українські винаходи воєнного часу будуть визнані на світовому рівні та будуть активно використовуватися не лише в нашій країні, а й в країнах союзників.

Українські захисники потребують сучасних та ефективних винаходів. Сміливі створюють майбутнє! Підтримаємо фронт разом:

Якщо ви маєте власний винахід та шукаєте можливості для реалізації, залишайте заявку — BRAVE INVENTORS UA. Підтримати винахідників донатом можна на платформі Brave Inventors.