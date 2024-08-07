Будет ли признание Google монополистом влиять на украинских пользователей — мнение эксперта

Признание Google монополистом вряд ли окажет существенное влияние на украинских пользователей, отметил в комментарии Delo.ua Глава департамента стратегии лондонского финтех-стартапа Finteum Андрей Нестерук. Он сравнил ситуацию с конфликтом между Microsoft и Еврокомиссией, отметив, что решение по Google, вероятно, не приведет к распределению компании на отдельные части, а будет иметь эффект, подобный тому, как Microsoft вынуждена была отключить Internet Explorer от Windows.

"История из Google схожа с решением суда по Microsoft, когда они вынуждены были "отсоединить" Internet Explorer от других продуктов, чтобы не "насаживать" его по умолчанию. В Alphabet монополизм именно в том, что их поиск идет по умолчанию (или первым выбором) в других продуктах, включая устройства Samsung и Apple", — отметил Андрей Нестерук.

Он добавил, что для украинских потребителей это дело, вероятно, останется незамеченным, как и спор с Microsoft в 2004 году. Тогда большинство украинцев не обратило внимание на конфликт, но впоследствии снижение популярности Internet Explorer привело к появлению конкурентов, таких как Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox, быстро получившие популярность, превысив показатели Internet Explorer, чей рынок уменьшился до 1-3% к завершению. его поддержки в 2019 году.

Напомним, что 5 августа федеральный суд США обвинил международную корпорацию Google в монополизации процесса поиска информации в Интернете и подавлении конкурентных продуктов.



Как сообщает американское издание The Washington Post, техногигант выплатил десятки миллиардов долларов операторам веббраузеров и производителям смартфонов за то, чтобы их поисковик использовался по умолчанию.

Добавим, что окончательный приговор корпорации не вынесен.

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