В Минцифры оценили, вызовет ли признание монополии Google рост популярности альтернативных поисковиков

5 августа федеральный суд США обвинил международную корпорацию Google в монополизации поиска информации в Интернете и подавлении продуктов конкурентов. Однако подобно делу с Internet Explorer в 2004 году новый судебный иск против Google может остаться незамеченным для украинцев. Советник Минцифры Гордей Румянцев в комментарии Delo.ua отметил, что последствия решения суда и влияние на налоговые поступления еще не определены, а популярность Google, вероятно, будет меняться постепенно.

Эксперт отметил, что популярность IT-продуктов имеет определенную инерцию. Даже если сейчас Google занимает более 90% мирового рынка поисковиков, жесткие санкции не приведут к мгновенному снижению его популярности.

"Подобные инициативы на уровне ЕС и США, уже принятые и будущие, которые сейчас только рассматривают, они просто преследуют цель добавить больше справедливости на этом рынке. Уравновесить конкуренцию между гигантами, стартапами и малым бизнесом, в частности для поисковых систем. Это о равных условиях на рынке цивилизованных стран, но не стоит говорить, что это "перевернет" ситуацию", — говорит Румянцев.

Он добавил, что для Украины и украинцев большее значение имеют решения, принятые в ЕС, а не в США. В настоящее время в ЕС рассматривается вопрос доминирующего положения крупных компаний, принимаются акты и регуляции по цифровым рынкам, внедряется законодательное регулирование для цифровой рекламы и магазинов приложений, таких как PlayMarket и AppStore.

Напомним, в мае 2023 года в Европейском Союзе вступил в силу закон о цифровых рынках (DMA). Он направлен на компании-гейткеперы, которых пользователям трудно избежать из-за их доминирующего положения. Нарушителям грозят штрафы до 10% от их мирового оборота за предыдущий год, или до 20% при повторных нарушениях.

DMA призван активно регулировать деятельность цифровых гигантов и заставить их поддерживать конкуренцию и быть чувствительными к потребностям потребителей, а не только к собственной выгоде. Apple и Google уже наметили, как они будут выполнять новые законы ЕС о конкуренции. Так, Apple сейчас готовится разрешить альтернативные магазины программ на iPhone и iPad. Google будет обязан сделать то же, то есть пользователи смогут устанавливать приложения вне App Store и Google Play Market.

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