У Мінцифри оцінили, чи викличе визнання монополії Google ріст популярності альтернативних пошуковиків

Федеральний суд США 5 серпня звинуватив міжнародну корпорацію Google у монополізації процесу пошуку інформації в інтернеті та придушенні продуктів конкуруючих компаній. Проте про вплив цього рішення на українське бізнес-середовище говорити поки що рано. Як пояснив у коментарі Delo.ua радник Мінцифри з питань регулювання штучного інтелекту Гордій Румянцев, наразі неясні результати апеляції, а також конкретні санкції, які можуть бути накладені на корпорацію.

Він додав, що популярність IT-продуктів має певну інерцію. Навіть якщо Google володіє понад 90% світового ринку пошукових систем, її популярність не зменшиться миттєво, незважаючи на найжорсткіші санкції проти компанії. Хоча визнання Google монополістом є важливим, це не означає, що ситуація зміниться одразу і що альтернативні пошуковики почнуть зростати в популярності відразу.

"Подібні ініціативи на рівні ЄС і США, вже прийняті та майбутні, які зараз тільки розглядають, вони просто ставлять на меті додати більше справедливості на цьому ринку. Врівноважити конкуренцію між гігантами, стартапами та малим бізнесом, зокрема для пошукових систем. Це про рівні умови на ринку цивілізованих країн, але не варто казати, що це "переверне" ситуацію"", - зазначив Гордій Румянцев.

Також для українців значення матимуть не лише рішення США, а й регуляції ЄС. Європейський Союз активно займається питаннями домінування великих компаній, впроваджуючи нові акти та регуляції для цифрових ринків, реклами та магазинів застосунків (як-от PlayMarket і AppStore).

Зокрема, для України більш вагомими є рішення ЄС щодо так званих "gatekeeper'ів" – американських гігантів, таких як Alphabet, Amazon, Apple, Meta і Microsoft, а також китайської компанії ByteDance.

Нагадаємо, травні 2023 року в Євросоюзі набув чинності Закон про цифрові ринки (DMA). Закон призначений для компаній, яких користувачам складно уникнути через їхнє домінантне становище в інтернеті. За порушення правил ринку правил компаніям загрожують штрафи в розмірі до 10% від їхнього загального світового обороту за попередній фінансовий рік, або до 20% в разі повторного порушення.

DMA має проактивно регулювати цифрових гігантів та змусити їх підтримувати конкуренцію та бути чутливими до потреб споживачів, а не лише для власної вигоди. Apple і Google вже окреслили, як вони виконуватимуть нові закони ЄС про конкуренцію: Apple зараз готується дозволити альтернативні магазини програм на iPhone та iPad. Google буде зобов’язаний зробити те саме, тобто користувачі зможуть встановлювати програми поза App Store та Google Play Market.

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