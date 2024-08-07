Чи матиме визнання Google монополістом вплив на українських користувачів - думка експерта

Визнання Google монополістом навряд чи матиме істотний вплив на українських користувачів, зазначив у коментарі Delo.ua Голова департаменту стратегії лондонського фінтех-стартапу Finteum Андрій Нестерук. Він порівняв ситуацію з конфліктом між Microsoft і Єврокомісією, зазначивши, що рішення щодо Google, ймовірно, не призведе до розподілу компанії на окремі частини, а матиме ефект, подібний до того, як Microsoft змушена була від'єднати Internet Explorer від Windows.

"Історія з Google схожа з рішенням суду по Microsoft, коли вони змушені були "від'єднати" Internet Explorer від інших продуктів, щоб не "насаджувати" його за замовчанням. У Alphabet монополізм саме в тому, що їхній пошук йде за замовчанням (або першим вибором) в інших продуктах, включаючи пристрої Samsung та Apple"", - зазначив Андрій Нестерук.

Він додав, що для українських споживачів ця справа, ймовірно, залишиться непоміченою, як і спір з Microsoft у 2004 році. Тоді більшість українців не звернула увагу на конфлікт, але згодом зниження популярності Internet Explorer призвело до появи конкурентів, таких як Google Chrome, Opera і Mozilla Firefox, які швидко здобули популярність, перевищивши показники Internet Explorer, чий ринок зменшився до 1-3% до завершення його підтримки в 2019 році.

Нагадаємо, що 5 серпня федеральний суд США звинуватив міжнародну корпорацію Google в монополізації процесу пошуку інформації в інтернеті та придушенні конкурентних продуктів.



Як повідомляє американське видання The Washington Post, техногігант виплатив десятки мільярдів доларів операторам веббраузерів і виробникам смартфонів за те, щоб їхній пошуковик використовувався за замовчуванням.

Додамо, що остаточний вирок корпорації наразі не винесений.

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