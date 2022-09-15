"Датагруп-Volia" – семь месяцев работы на победу

Компания "Датагруп-Volia", являющаяся одним из лидеров телекоммуникационной отрасли Украины, с первого дня войны поставила себе задачу делать все от нее зависящее для ускорения нашей победы.

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Поддержка украинцев и ВСУ

Еще с февраля компания развернула целый ряд социальных и гуманитарных программ. С начала боевых действий компания начала подключать к бесплатному интернету гражданские бомбоубежища, гуманитарные центры и школы по всей стране и уже подключила более 500 таких объектов. Также с начала войны компания усовершенствовала собственную бонусную систему "Volia Бонус" для того, чтобы абоненты могли перечислять накопленные бонусы в поддержку украинской армии. На счет ВСУ от абонентов Volia перечислено уже более полумиллиона гривен.

Сама же компания активно помогает ВСУ и силам обороны страны с телекоммуникационным оборудованием. К примеру, "Датагруп-Volia" передала нашим защитникам 4000 раций Motorola и 27 репитеров для них. Кроме радиостанций, было передано другое оборудование связи. Общая стоимость переданного оборудования составляет более 8 миллионов долларов США. Более того, компания присоединилась к государственной благотворительной фандрайзенговой платформе United24 и перечислила первые 10 миллионов гривен для восстановления и развития цифровой инфраструктуры Украины.

Кроме того, "Датагруп-Volia" основала благотворительную платформу "Наши дети", в рамках которой взяла на обеспечение 50 детей-сирот войны. До наступления совершеннолетия они получат ежемесячную стипендию на свои первоочередные нужды. Уже в первые два месяца по этой программе дети получили 1 000 000 грн.

Работаем 24/7

Но в компании не забывают о своем главном приоритете – обеспечении украинцев надежной и качественной связью. С начала войны компания "Датагруп-Volia" делает все возможное, чтобы сохранить в рабочем состоянии телекоммуникационную сеть страны. Компания работает в режиме 24/7, а ее технические специалисты, иногда рискуя жизнью, производят ремонтные работы на местах, в частности в зоне боевых действий.

С 24 февраля техническими специалистами ликвидировано более 40 000 тысяч аварий и повреждений на сети, большинство из которых напрямую связано с боевыми действиями. В то же время работники колл-центра отработали более 780 тысяч звонков от абонентов.

Модернизация сети вместе с Cisco

Несмотря на войну, с начала года компания реализовала проект модернизации сети вместе с мировым лидером в области производства сетевого оборудования – компанией Cisco. На эти нужды на первом этапе модернизации уже было проинвестировано около 500 миллионов гривен.

Благодаря новому оборудованию Cisco на ключевых участках, пропускная способность сети увеличилась в 10 раз. Было построено 11 дополнительных резервных линков общей емкостью более 900+ Гбит/c, и таким образом зарезервированы крупнейшие города Украины как минимум 2 путями.

Это обеспечивает необходимую скорость и стабильность услуг. Также новое оборудование позволило вдвое повысить отказоустойчивость сети и существенно поднять уровень предоставления услуг.

Также в июле открыл свои двери новый, современный центр обработки данных на 300 кв. м.

Volia и "Датагруп" – сильнее и надежнее вместе

Совсем недавно исполнился год с момента приобретения "Датагруп" телекоммуникационного провайдера Volia. И за это время обе компании, ставшие одним целым, сделали качественный шаг вперед почти по всем показателям. В частности, еще до войны количество аварий в сети Volia сократилось вдвое, а доступная скорость подключения выросла до 1 Гб/с. Была внедрена программа по обновлению абонентского оборудования на более современное. Была создана новая прозрачная система тарифов с упрощенной системой оплаты. Также компания полностью отказалась от услуг коллекторских служб и значительно упростила все процессы подключения и отключения абонентов. Так что доля подключений абонентов в день обращения выросла с 3% до 45%, а скорость реакции на обращение абонентов в целом повысилась на 75%.

В свою очередь абоненты "Датагруп" получили доступ к самому топовому мировому и отечественному контенту, включая футбольные трансляции еврокубков, фильмов и сериалов от лучших студий (Disney, Paramount, Viasat и т.д.), а также мультфильмов на любой вкус. В общей сложности онлайн-библиотека VoliaTV является одной из крупнейших в стране и насчитывает более 20 000 единиц топового контента.

Программа "Сила Воли"

В августе компания решила сделать подарок каждому новому абоненту с программой "Силы Воли". Для всех новых абонентов компания предоставляет дополнительные возможности в виде одной из пяти особых "Сил Воли".

"Сила скорости" – это возможность увеличения скорости вашего качественного интернета до 1 Гб/с.

"Сила Времени" – это удвоение срока действия промо-периода на любой пакет.

"Сила впечатлений" – это безграничный доступ к премиальным пакетам TOP Film, Kids и Music.

"Сила Возможностей" – это скидка 20% на современное телекоммуникационное оборудование от компаний TP-Link, Totolink и iNeXT.

"Сила Мужества" – это гарантированное начисление на ваш личный счет 500 бонусов с возможностью сразу перечислить их на помощь нашим защитникам.

Так что продолжаем работать, бороться и побеждать.

Всё будет Украина!

Справка

"Датагруп" – всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Компания является ведущим украинским оператором фиксированной связи в корпоративном и оптовом сегментах. Датагруп предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и услуги телевидения, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные услуги и услуги дата-центра. Для частных пользователей "Датагруп" предоставляет услуги доступа в интернет, телевидение и телефонию.

Volia – ведущий национальный украинский провайдер телекоммуникаций, предоставляющий современные телекоммуникационные услуги: цифровое, HD- и интерактивное телевидение, скоростной доступ в интернет и услуги одного из крупнейших центров обработки данных в Украине. Компания предлагает более 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные стандарты в области авторского права и смежных прав. Онлайн-кинотеатр Volia TV является одним из самых больших в Украине и насчитывает более 20 тыс. фильмов и сериалов от таких киностудий, как Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox и Film.ua.