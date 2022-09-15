"Датагруп-Volia" – сім місяців роботи на перемогу

Компанія "Датагруп-Volia", що є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України, з першого дня війни поставила собі завдання робити все, що від неї залежить, для прискорення нашої перемоги.

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Підтримка українців і ЗСУ

Ще з лютого компанія розгорнула цілу низку соціальних і гуманітарних програм. Від початку бойових дій компанія почала підключати до безкоштовного інтернету цивільні бомбосховища, гуманітарні центри та школи по всій країні та наразі вже підключила понад 500 таких об’єктів. Також від початку війни компанія удосконалила власну бонусну систему "Volia Бонус" для того, щоб абоненти могли перераховувати накопичені бонуси на підтримку української армії. На рахунок ЗСУ від абонентів Volia перераховано вже понад пів мільйона гривень.

Сама ж компанія активно допомагає ЗСУ та силам оборони країни із телекомунікаційним обладнанням. Наприклад, "Датагруп-Volia" передала нашим захисникам 4000 рацій Motorola та 27 репітерів для них. Окрім радіостанцій, було передоно інше обладнання зв’язку. Загальна вартітсь переданного обладнання складає понад 8 мільонів доларів США. Більше того, компанія долучилася до державної благодійної фандрайзенгової платформи United24 і вже перерахувала перші 10 мільйонів гривень для відновлення та розвитку цифрової інфраструктури України.

Крім того, "Датагруп-Volia" заснувала благодійну платформу "Наші діти", у межах якої взяла на забезпечення 50 дітей-сиріт війни. До настання повноліття вони отримуватимуть щомісячну стипендію на свої першочергові потреби. Вже протягом перших двох місяців за цією програмою діти отримали 1 000 000 грн.

Працюємо 24/7

Але в компанії не забувають про свій головний пріоритет – забезпечення українців надійним та якісним зв’язком. Від початку війни компанія "Датагруп-Volia" робить усе можливе, аби зберегти у робочому стані телекомунікаційну мережу країни. Компанія працює в режимі 24/7, а її технічні спеціалісти, іноді ризикуючи життям, проводять ремонтні роботи на місцях, зокрема в зоні бойових дій.

З 24 лютого технічними спеціалістами ліквідовано понад 40 000 тисяч аварій і пошкоджень на мережі, більшість з яких безпосередньо пов'язана з бойовими діями. Водночас працівники кол-центру відпрацювали понад 780 тисяч дзвінків від абонентів.

Модернізація мережі разом із Cisco

Незважаючи на війну, від початку року компанія реалізовувала проєкт з модернізації мережі разом зі світовим лідером у галузі виробництва мережевого обладнання – компанією Cisco. На ці потреби на першому етапі модернізації вже було проінвестовано близько 500 мільйонів гривень.

Завдяки новому обладнанню Cisco на ключових ділянках пропускна здатність мережі збільшилась у 10 разів. Було побудовано 11 додаткових резервних лінків загальною ємністю понад 900+ Гбіт/c, та таким чином зарезервовано найбільші міста України як мінімум 2 шляхами.

Це забезпечує надання необхідної швидкості та стабільності послуг. Також нове обладнання дозволило вдвічі підвищити відмовостійкість мережі та істотно підняти рівень надання послуг.

Також у липні відкрив свої двері новий, сучасний центр обробки даних на 300 кв. м.

Volia і "Датагруп" – сильніші та надійніші разом

Зовсім недавно виповнився рік із моменту придбання компанією "Датагруп" телекомунікаційного провайдера Volia. І за цей час обидві компанії, що тепер стали одним цілим, зробили якісний крок уперед майже за всіма показниками. Зокрема, ще до війни кількість аварій у мережі Volia скоротилася у два рази, а доступна швидкість підключення зросла до 1 Гб/с. Була впроваджена програма з оновлення абонентського обладнання на більш сучасне. Було створено нову прозору систему тарифів зі спрощеною системою оплати. Також компанія повністю відмовилась від послуг колекторських служб та значно спростила усі процеси щодо підключення та відключення абонентів. Тож доля підключень абонентів у день звернення зросла з 3% до 45%, а швидкість реакції на звернення абонентів загалом підвищилась на 75%.

У свою ж чергу абоненти "Датагруп" отримали доступ до найтоповішого світового та вітчизняного контенту, включно із футбольними трансляціями єврокубків, фільмів і серіалів від найкращих студій (Disney, Paramount, Viasat тощо), а також мультфільмів на будь-який смак. Загалом онлайн-бібліотека VoliaTV є одною з найбільших у країні та налічує понад 20 000 одиниць топового контенту.

Програма "Сила Волі"

У серпні компанія вирішила зробити подарунок кожному новому абоненту з програмою "Сили Волі". Тож для всіх нових абонентів компанія надає додаткові можливості у вигляді однієї з п’яти особливих "Сил Волі".

"Сила Швидкості" – це можливість збільшення швидкості вашого якісного інтернету до 1 Гб/с.

"Сила Часу" – це подвоєння строку дії промоперіоду на будь-який пакет.

"Сила Вражень" – це безмежний доступ до преміальних пакетів TOP Film, Kids і Music.

"Сила Можливостей" – це знижка 20% на найсучасніше телекомунікаційне обладнання від компаній TP-Link, Totolink та iNeXT.

"Сила Мужності" – це гарантоване нарахування на ваш особистий рахунок 500 бонусів із можливістю відразу перерахувати їх на допомогу нашим захисникам.

Тож продовжуємо працювати, боротись та перемагати.

Все буде Україна!

Довідка

"Датагруп" – всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому. Компанія є провідним українським оператором фіксованого зв’язку в корпоративному та оптовому сегментах. "Датагруп" надає широкий спектр послуг для бізнесу, включаючи побудову корпоративних мереж, інтернет-послуги та телебачення, кібербезпеку й захист від DDoS-атак, послуги телефонії та аутсорсинг контакт-центрів, хмарні послуги та послуги дата-центру. Для приватних користувачів "Датагруп" надає послуги доступу в інтернет, телебачення і телефонії.

Volia – провідний національний український провайдер телекомунікацій, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: цифрове, HD- та інтерактивне телебачення, швидкісний доступ до інтернету та послуги одного з найбільших центрів обробки даних в Україні. Компанія пропонує понад 200 телеканалів від українських та найкращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри та бібліотеки контенту від найкращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних стандартів у галузі авторського права та суміжних прав. Онлайн-кінотеатр Volia TV є одним із найбільших в Україні та налічує понад 20 тис. фільмів і серіалів від таких кіностудій, як Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox і Film.ua.