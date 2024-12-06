EPAM и МВФ представили платформу StatGPT 2.0 для работы с экономическими данными

Компания EPAM Systems совместно с Международным валютным фондом (МВФ) запустили StatGPT 2.0 – платформу, позволяющую работать с глобальными экономическими и финансовыми данными с помощью генеративного искусственного интеллекта.

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Об этом сообщили в пресс-службе EPAM.

StatGPT 2.0 представлен на Статистическом форуме МВФ 2024, посвященном влиянию искусственного интеллекта на экономику.

StatGPT 2.0 обеспечивает пользователям доступ к данным с помощью естественного языка, что упрощает поиск и анализ информации. Платформа создана на основе технологий EPAM DIAL и QuantHub в сотрудничестве с экспертами МВФ.

Высокую оценку новой версии дали более 100 представителей национальных статистических организаций и спонсоров инициативы SDMX. Джим Тебрейк из МВФ отметил, что StatGPT 2.0 существенно улучшит доступ к экономической статистике.

Платформа поддерживает стандарты SDMX, использующиеся международными финансовыми организациями, включая Евростат, ОЭСР и Всемирный банк. StatGPT 2.0 обещает стать инструментом, изменившим подход к анализу статистических данных в глобальном масштабе.

О EPAM

EPAM Systems – это американская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения по заказу и консалтингу.

В 2018 году EPAM создала InfoNgen 7.0, аналитическую платформу с элементами машинного обучения для сбора и анализа данных с более чем 200 тысяч многоязычных сайтов. Компания также разработала Telescope AI – платформу на базе искусственного интеллекта, предоставляющую бизнесу подробную информацию о внутренних процессах организации.

Кроме того, EPAM запустила EPAM SolutionsHub — библиотеку программных продуктов и решений с открытым исходным кодом, а также Open Source Contributor Index, инструмент для оценки вклада компаний в развитие решений с открытым кодом.