EPAM та МВФ представили платформу StatGPT 2.0 для роботи з економічними даними

Компанія EPAM Systems спільно з Міжнародним валютним фондом (МВФ) запустили StatGPT 2.0 — платформу, яка дозволяє працювати з глобальними економічними та фінансовими даними за допомогою генеративного штучного інтелекту.

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Про це повідомили у пресслужбі EPAM.

StatGPT 2.0 представлено на Статистичному форумі МВФ 2024, присвяченому впливу штучного інтелекту на економіку. Платформа пройшла тестування та отримала оцінку від представників спонсорських організацій SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) та деяких національних статистичних організацій.

StatGPT 2.0 забезпечує користувачам доступ до даних за допомогою природної мови, що спрощує пошук та аналіз інформації. Платформа створена на основі технологій EPAM DIAL і QuantHub у співпраці з експертами МВФ.

Зазначається, що високу оцінку новій версії дали понад 100 представників національних статистичних організацій і спонсорів ініціативи SDMX. Джим Тебрейк із МВФ зазначив, що StatGPT 2.0 суттєво покращить доступ до економічної статистики.

Платформа підтримує стандарти SDMX, які використовують міжнародні фінансові організації, включаючи Євростат, ОЕСР та Світовий банк. StatGPT 2.0 обіцяє стати інструментом, який змінить підхід до аналізу статистичних даних у глобальному масштабі.

Про EPAM

EPAM Systems — це американська ІТ-компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення на замовлення і консалтингу.

У 2018 році EPAM створила InfoNgen 7.0, аналітичну платформу з елементами машинного навчання для збору і аналізу даних з понад 200 тисяч багатомовних сайтів. Компанія також розробила Telescope AI — платформу на базі штучного інтелекту, що надає бізнесу детальну інформацію про внутрішні процеси організації.

Крім того, EPAM запустила EPAM SolutionsHub — бібліотеку програмних продуктів та рішень з відкритим вихідним кодом, а також Open Source Contributor Index, інструмент для оцінки внеску компаній у розвиток рішень з відкритим кодом.