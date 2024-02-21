EPAM Украина и БФ Лелека-Украина договорились о партнерстве в 2024 году

В рамках проекта «Наплічники життя» компания EPAM Украина выделяет Leleka Foundation/БФ Лелека-Украина $300 000 на обеспечение медиков на передовой

На эту сумму в течение года благотворительные организации приобретут 300 медицинских рюкзаков и наполнение к ним: турникеты, окклюзионные наклейки, кровоостанавливающие бинты. Эта помощь будет доставлена медикам, спасающим жизнь в зоне боевых действий.

«Эти специалисты работают с ранеными военными на поле боя и во время эвакуации, а также помогают гражданским на территориях, где уже не работают соответствующие экстренные службы. Они рядом с пострадавшими в критическое для выживания время. Наша общая миссия – обеспечить их необходимыми для работы снаряжением», – объясняет директор БФ Лелека-Украина Ирина Гук.

Поддержка компании EPAM Украина позволит Leleka Foundation/БФ Лелека-Украина присылать на передовую 25 наполненных такмедом рюкзаков в месяц. Всего же Leleka Foundation ежемесячно передает около 400 укомплектованных рюкзаков, в то же время это не покрывает всех потребностей медиков.

«Уже много лет мы работаем с передовыми технологиями, в то же время понимаем, что самое ценное – это жизнь и здоровье людей. Мы инициируем проект «Наплічники життя» для передачи защитникам 300 медицинских рюкзаков, каждый из которых может спасти до 10 жизней. Компания продолжает поддерживать страну по нескольким направлениям, и медицинская помощь является одним из ключевых векторов. Сейчас, как никогда, должны быть сплоченными и устойчивыми», – комментирует старт проекта руководитель ESG-проектов в EPAM Украина Дмитрий Якимец .

В рамках сотрудничества также предусмотрена просветительская кампания о важности своевременно оказанной помощи, базовом наполнении рюкзаков и лучших практиках домедицинской помощи. Это поможет привлечь больше средств для фандрейзинга и увеличить количество закупленной медицины.

Проект "Наплічники життя" - это углубление сотрудничества между фондом и ИТ-компанией, которое продолжается с июня 2022 года. С начала полномасштабной войны Leleka Foundation/БФ Лелека-Украина передали медикам более 100 000 турникетов, более 7500 рюкзаков и более 1000 носилок-волокуш для эвакуации раненых. Медицинская помощь защитникам, в том числе закупка средств тактической медицины, является одним из направлений масштабной программы поддержки страны EPAM Response. За 700 дней полномасштабного вторжения сумма помощи компании EPAM в рамках этой программы составило 556 млн грн.