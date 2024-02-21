EPAM Україна та БФ Лелека-Україна домовилися про партнерство у 2024 році

В межах проєкту «Наплічники життя» компанія EPAM Україна виділяє Leleka Foundation/БФ Лелека-Україна $300 000 на забезпечення медиків на передовій

На цю суму протягом року благодійні організації придбають 300 медичних наплічників та наповнення до них: турнікети, оклюзійні наліпки, кровоспинні бинти тощо. Ця допомога буде доставлена медикам, які рятують життя в зоні бойових дій.

«Ці фахівці працюють з пораненими військовими на полі бою та під час евакуації, а також допомагають цивільним на територіях, де вже не працюють відповідні екстрені служби. Вони поруч із постраждалими у критичний для виживання час. Наша спільна місія — забезпечити їх необхідними для роботи спорядженням», — пояснює директорка БФ Лелека-Україна Ірина Гук.

Підтримка компанії EPAM Україна дозволить Leleka Foundation/БФ Лелека-Україна надсилати на передову 25 наповнених такмедом рюкзаків на місяць. Загалом же «Leleka Foundation» щомісяця передає близько 400 укомплектованих наплічників, водночас це не покриває всіх потреб медиків.

«Вже багато років ми працюємо з передовими технологіями, водночас розуміємо, що найцінніше - це життя та здоров’я людей. Ми ініціюємо проєкт «Наплічники життя» для передачі захисникам 300 медичних рюкзаків, кожен з яких може врятувати до 10 життів. Компанія продовжує підтримувати країну за кількома напрямами, і медична допомога - є одним з ключових векторів. Зараз, як ніколи, мусимо бути згуртованими та стійкими», - коментує старт проєкту керівник ESG-проєктів в EPAM Україна Дмитро Якимець.

В рамках співпраці також передбачена просвітницька кампанія про важливість вчасно наданої допомоги, базове наповнення наплічників та найкращі практики домедичного порятунку. Це допоможе залучити більше коштів для фандрейзингу та збільшити кількість закупленої медичної медицини.

Проєкт “Наплічники життя” - це поглиблення співпраці між фондом та ІТ-компанією, яка триває з червня 2022 року. З початку повномасштабної війни Leleka Foundation/БФ Лелека-Україна передали медикам понад 100 000 турнікетів, більш ніж 7500 рюкзаків та понад 1000 нош-волокуш для евакуації поранених. Медична допомога захисникам, зокрема і закупівля засобів тактичної медицини, є одним з напрямів масштабної програми підтримки країни EPAM Response. За 700 днів повномасштабного вторгнення сума допомоги компанії EPAM рамках цієї програми склала 556 млн грн.