ЕРАМ открыла офис в Хмельницком

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ИТ компания ЕРАМ Украина продолжает развивать бизнес в Украине. Осенью 2021 года ее представительство появилось в Хмельницком в формате коворкинга, сегодня компания открывает собственный офис. Число специалистов ЕРАМ в регионе увеличилось в десятки раз, в том числе и за счет вынужденных переселенцев из других городов страны.

По данным опросы специализированных ресурсов более 60% айтовцев сменили место жительства за последние месяцы из-за агрессии со стороны россии. Хотя лидером для переезда остаются запад страны, часть специалистов выбирает центральные области страны. Несколько сот специалистов ЕРАМ выбрали Хмельницкий как относительно безопасное место для временного пребывания.

Сергей Редько, руководитель ЕРАМ в центральном регионе:

«Мы не меняем наши планы по присутствию в регионе и верим в перспективы развития ИТ в Хмельницком. В наших планах было открытие полноценного офиса еще до войны, и мы делаем это сейчас, в апреле. Развитие IT-сферы поддерживают местные власти и создают для этого благоприятные условия. Сейчас в город переехали ИТ специалисты из Харькова, Чернигова, Киева и других локаций. Численность нашего офиса выросла с нескольких десятков специалистов до нескольких сот специалистов, для них и будущих талантов будет работать удобный и комфортный офис».

Офисное помещение рассчитано на несколько десятков рабочих мест и будет работать на условиях предварительного бронирования, ведь большинство специалистов выбирает формат работы из дома. Предусмотрено пространство для проведения командных встреч и брейнштормов, есть автостоянка, а также резервный канал бесперебойной интернет связи Starlink.

Поддерживая вынужденных переселенцев, оказавшихся в Хмельницком, компания уже перевела 100 тысяч гривен местному представительству благотворительной организации «Каритас Хмельницкий» для закупки продуктовых наборов.

Ранее компания сообщала о передаче более 100 единиц техники для учебных заведений Хмельницкой области. В эту зиму ЕРАМ University и Хмельницкий национальный университет заключили соглашение о сотрудничестве для более качественной подготовки студентов, следующего поколения ИТ-специалистов.