ЕРАМ відкрила офіс в Хмельницькому

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

ІТ компанія ЕРАМ Україна продовжує розвивати бізнес в Україні. Восени 2021 року її представництво з'явилося у Хмельницькому в форматі коворкінгу, сьогодні компанія відкриває власний офіс. Кількість спеціалістів ЕРАМ в регіоні збільшилась у десятки раз, зокрема і за рахунок вимушених переселенців з інших міст країни.

За даними опитування спеціалізованих ресурсів понад 60% айтівців змінили місце проживання за останні місяці через агресію з боку росії. Хоча лідером для переїзду лишаються захід країни, частина спеціалістів обирає центральні області країни. Кілька сотень фахівців ЕРАМ обрали Хмельницький як відносно безпечне місце для тимчасового перебування.

Сергій Редько, керівник ЕРАМ у центральному регіоні:

«Ми не змінюємо наші плани щодо присутності в регіоні та віримо у перспективи розвитку ІТ у Хмельницькому. В наших планах було відкриття повноцінного офісу ще до війни і ми робимо це зараз, у квітні. Розвиток IT-сфери підтримує місцева влада та створює для цього сприятливі умови. Наразі до міста переїхали ІТ фахівці з Харкова, Чернігова, Києва та інших локацій. Чисельність нашого офісу зросла з кількох десятків спеціалістів до декількох сот фахівців, для них та майбутніх талантів працюватиме зручний та комфортний офіс».

Офісне приміщення розраховане на кілька десятків робочих місць та працюватиме на умовах попереднього бронювання, адже переважна більшість спеціалістів обирає формат роботи з дому. Передбачено простір для проведення командних зустрічей та брейнштормів, є парковка для авто, а також резервний канал безперебійного інтернет зв’язку Starlink.

Підтримуючи вимушених переселенців, які опинилися у Хмельницькому, компанія вже переказала 100 тисяч гривень місцевому представництву благодійної організації «Карітас Хмельницький» для закупівлі продуктових наборів.

Раніше компанія повідомляла про передачу понад 100 одиниць техніки для освітніх закладів Хмельниччини. Цієї зими ЕРАМ University та Хмельницький національний університет уклали угоду про співпрацю для більш якісної підготовки студентів, наступного покоління ІТ-фахівців.