"Фонд Течія" объединяется с IT Dnipro Community для помощи Украине

ОО "Фонд Течія" и IT кластер города Днепр IT Dnipro Community объединяют усилия для сбора средств, совместных проектов и закупки гуманитарной помощи для защитников Украины и жертв войны.

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Обе организации помогают приблизить победу Украины и преодолеть сокрушительные последствия войны с первых дней полномасштабного вторжения РФ. "Фонд Течія" уже приобрел гуманитарную помощь более чем на 231 млн грн. IT Dnipro Community присоединилось к помощи больницам и волонтерским центрам города, помогают ремонтировать и обустраивать военные части Днепра, собирать для них технику, аптечки и медикаменты, тепловизоры, рации, шлемы и т.д.

Теперь организации объединяют усилия, чтобы привлекать больше средств и ресурсов для полезных проектов и закупки гуманитарной помощи.

"Мы продолжаем объединяться с украинскими ІТ-комьюнити, чтобы вместе делать еще больше нужных и полезных дел. Днепр — это сегодня один из форпостов Украины, местный IT-кластер хорошо знает о проблемах и потребностях людей, которые сейчас рядом с линией огня. Поэтому общими усилиями наша помощь станет еще более эффективной", — рассказывает Олег Крот, соучредитель "Фонда Течія" и холдинга TECHIIA.

"С первых дней войны мы работаем над обеспечением защитников, больниц и беженцев всем необходимым, ведь самое важное сейчас – сохранить жизнь людей. Верим, что, объединив усилия, мы сможем достичь нашей цели. Теперь приближаем победу Украины вместе", — делится Евгений Гостищев, CEO IT Dnipro Community.

Напомним, в марте ОО "Фонд Течія" подписал меморандум с Ассоциацией "ІТ Украины". Организации объединились с целью преодоления гуманитарных и экономических последствий войны, которую Российская Федерация развязала на территории Украины.

Справка:

"Фонд Течія" – общественная организация международного холдинга TECHIIA. С 2019 года фонд воплощает в Украине масштабные социальные и благотворительные инициативы. Проекты приносят пользу тысячам людей в короткой и долгосрочной перспективе. Ключевые проекты: "Поддержка свободы Украины", "Поправляйся быстрее!", Центр инклюзии "Ева", STEM Украина.

IT Dnipro Community – ключевая платформа, создающая условия для успешного ведения и масштабирования IT-бизнеса в Днепре. IT Dnipro Community создает среду для запуска, развития, защиты бизнеса с существенной IT-составляющей в Днепре.

Совместно с педагогами создает современные программы и формирует запросы на IT-специалистов для управленцев IT-компаний.