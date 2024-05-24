Где взять деньги для развития телеком-отрасли Украины – оценки эксперта

Следующие семь лет украинские телекомкомпании готовы инвестировать в отрасль около $6 млрд. Такие данные озвучил исполнительный директор Украинского института будущего Анатолий Амелин. Больше о влиянии телеком-инвестиций на украинский бюджет читайте в статье Delo.ua о презентации Минцифрой Стратегии развития электронных коммуникаций-2030.

"Понятно, что цифра может быть выше, если будут созданы соответствующие условия, но мы брали это за базу расчетов: как это будет влиять на украинскую экономику", - говорит Амелин.

По расчетам, $6 млрд инвестиций поможет повысить производительность труда в разных секторах украинской экономики, поэтому, как результат, ВВП может вырасти на $56 млрд. Еще $9 млрд дополнительного ВВП будут созданы в новых секторах экономики, которые только начинают развиваться. В частности, это телемедицина, образование и т.д.

"Эти $65 млрд дополнительного ВВП оказывают прямое влияние на наполнение бюджета. Потому что будут расти доходы компаний, поступления от НДС, налоги на зарплату от создания рабочих мест и т.д. Это даст дополнительное поступление в бюджет в размере $20 млрд", - считает Амелин.

Как же будет расти производительность труда в разных отраслях? Амелин приводит пример агросектора. Исследования показывают, что развитие сектора электронной коммуникаций повышает урожай на 20% за счет использования новых технологий и уменьшения издержек.

Зачем в Украине начинают считать новый индекс

В Минцифре отметили, что в Украине будет отслеживаться индекс цифровой экономики и общества, отмечает директор директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Минцифры Стас Прибитько. Digital Economy and Society Index (DESI) – это сводный показатель, рассчитывающий эффективность развития цифровых технологий в Европе. Он состоит из нескольких направлений цифровой трансформации:

уровень цифровых навыков,

доступ к связи,

уровень внедрения технологий в бизнес,

развитие государственных цифровых услуг в стране

"Украина с этого года начинает его рассчитывать и стимулировать развитие направлений, которые в него входят", - говорит Прибитько.

Больше о влиянии телеком-инвестиций на украинский бюджет читайте в статье Delo.ua о презентации Минцифрой Стратегии развития электронных коммуникаций-2030.