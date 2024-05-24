Де взяти гроші для розвитку телеком-галузі України - оцінки експерта

Наступні сім років українські телеком-компанії готові інвестувати у галузь біля $6 млрд. Такі дані озвучив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. Більше про вплив телеком-інвестицій на український бюджет, читайте у статті Delo.ua про презентацію Мінцифрою Стратегії розвитку електронних комунікацій-2030.

"Зрозуміло, що цифра може бути вищою, якщо будуть створені відповідні умови, але ми брали це за базу для розрахунків: як це буде впливати на українську економіку", - каже Амелін.

За розрахунками, $6 млрд інвестицій допоможе підвищити продуктивність праці в різних секторах української економіки, тож, як результат, ВВП може зрости на $56 млрд. Ще $9 млрд додаткового ВВП будуть створені в нових секторах економіки, які тільки починають розвиватися. Зокрема, це телемедицина, освіта та ін.

"Ці $65 млрд додаткового ВВП мають прямий вплив на наповнення бюджету. Тому що будуть зростати прибутки компаній, надходження від ПДВ, податки на зарплату від створення робочих місць тощо. Це дасть додаткове надходження до бюджету у розмірі $20 млрд", - вважає Амелін.

Тож як саме зростатиме продуктивність праці в різних галузях? Амелін наводить приклад агросектору. Дослідження показують, що розвиток сектору електронної комунікацій підвищує врожай на 20% за рахунок використання нових технологій і зменшення витрат.

Навіщо в Україні починають рахувати новий індекс

В Мінцифри відмітили, що в Україні буде відстежуватись індекс цифрової економіки та суспільства, зазначає директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри Стас Прибитько. Digital Economy and Society Index (DESI) – це зведений показник, який розраховує ефективність розвитку цифрових технологій в Європі. Він складається з декількох напрямів цифрової трансформації:

рівень цифрових навичок,

доступ до зв'язку,

рівень впровадження технологій у бізнес,

розвиток державних цифрових послуг в країні.

"Україна з цього року починає його розраховувати та стимулювати розвиток напрямків, які до нього входять", - каже Прибитько.

Більше про вплив телеком-інвестицій на український бюджет, читайте у статті Delo.ua про презентацію Мінцифрою Стратегії розвитку електронних комунікацій-2030.