Как FAVBET Tech поддерживает украинское кибервойско

С первых дней вторжения украинское общество демонстрирует чудеса самоорганизации и преданности общим целям. Благодаря деятельности миллионов волонтеров и активной позиции бизнеса, боевые подразделения непрерывно получают новые образцы современного вооружения и амуниции, а враг несет потери не только на поле боя, но и в информационном и цифровом пространстве.

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Последнее – достижение тысяч бойцов кибервойска, в том числе и сотрудников FAVBET Tech, которые регулярно атакуют вражеские IT-системы и создают ПО для ВСУ.

По словам CEO компании Артема Скрипника, киберсопротивление сейчас стало частью работы едва ли не всей команды под его руководством.

«У нас работает много высококвалифицированных специалистов, и мы с самого начала войны поддержали Минцифру в инициативе развертывания IT-армии. Сейчас организовали собственные кибервойска, которые наносят сокрушительный удар по IT-инфраструктуре врага 24/7, координируются с другими кибердобровольцами и планируют наступательные действия на своем IT-фронте», – рассказывает директор.

Работа идет сразу по нескольким направлениям – от блокировки пропагандистских ресурсов и DDOS-атак на ключевые IT-узлы врага до разработки мобильных приложений, помогающих армейским подразделениям выполнять боевые задачи. Компания также ведет переговоры с технологическими партнерами из других стран для отказа в использовании российских сервисов и блокировании вражеских медиа.

В IT-армии FAVBET сейчас более нескольких десятков человек, а результативность атак около 90%.

Основная цель атак – важные объекты информационной инфраструктуры, такие как банковские системы, сайты «Госуслуг», госорганов, СМИ, авиаперевозчиков и операторов фискальных данных. За последние месяцы были проведены координированные атаки на более чем 1000 сайтов, API и других ресурсов, а их эффективность достигала 85-90% в зависимости от уровня защиты.

Многие важные проекты, которые компания воплощает на киберфронте, начинались с отдельных инициатив ее сотрудников. Таким, например, был сервис Finders, помогающий в поиске пропавших и эвакуированных украинцев. Его за несколько дней разработали и запустили несколько работников, которые увидели, насколько сложен поиск сведений о близких с помощью бумажных списков и фото, и решили создать единую цифровую базу. За время работы сервиса на нем было размещено более 50 000 эвакуированных украинцев.

Есть у фавбетовских айтишников и менее серьезные, но не менее полезные инициативы, такие как сайт Big Balls, где можно оценить уровень достоинства мировых лидеров и задонатить в поддержку армии.

Останавливаться в FAVBET Tech не планируют. «Контрнаступления на Востоке будем сопровождать масштабными атаками в цифре. Планы не раскрываем, но уверяю, что сегодня наши кибервойска готовы к бою и будут только наращивать темпы», – говорит Артем Скрипник.