Колл-центры здорового человека: кто в Украине зарабатывает на сервисе, а кто на обмане

Украина страдает мошенническими колл-центров, которые выманивают сбережения под видом банковской помощи, выгодных инвестиций или возвращение утраченных средств. Их жертвами становятся как украинцы, так и граждане других стран. Масштаб проблемы демонстрирует сеть в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве, о разоблачении которой Eurojust сообщил в декабре 2025 года: по данным следствия, более 400 установленных потерпевших потеряли более 10 млн. евро. Людей убеждали, что их банковские счета сломали, и заставляли переводить деньги на якобы "безопасные".

В то же время в Украине работают легальные контактные центры, которые помогают клиентам банков, магазинов, перевозчиков и технологических компаний. Они тоже используют сценарии разговоров, нанимают операторов и платят бонусы за результат. Однако их доход формируется из оплаты реальных услуг, а не из обманутых людей.

Dilo.ua проанализировало, чем легальные колл-центры отличаются от мошеннических "офисов", какие услуги продают, кому принадлежат крупнейшие компании, сколько они зарабатывают, за что конкурируют и как отличаются зарплаты их работников.

Что продают настоящие колл-центры

Колл-центры бывают внутренними подразделениями банков, операторами связи, торговыми сетями или отдельными подрядчиками. Первые обслуживают клиентов своей компании. Другие продают бизнесу организованный процесс: набирают и обучают операторов, обеспечивают рабочие места, связь, программное обеспечение и контроль качества. Такая модель относится к аутсорсингу бизнес-процессов, или BPO.

Их продукт — принятый заказ, решенная техническая проблема, оформленный возврат, консультация по тарифу или сохраненный клиент. Современный контактный центр также работает с чатами, электронной почтой и социальными сетями.

К примеру, Global Bilgi предлагает клиентскую поддержку, телефонные продажи, привлечение и удержание клиентов, техническую помощь и телемаркетинг. Компания имеет и технологичный продукт — облачную платформу контактного центра Sirius.

Simply Contact продает многоязычную поддержку, обработку обращений по разным каналам, административные операции, проверку данных и услуги по безопасности пользовательской среды. Отдельное направление — чаты, голосовые помощники и автоматизация с помощью искусственного интеллекта.

В предложении Adelina для интернет магазинов есть прием заказов, консультации по доставке и гарантии, работа с жалобами и интеграция с системой учета клиентов. Для такого проекта компания, в частности, описывает плату за звонок.

Заказчик покупает возможность обслуживать поток обращений с согласованным качеством. Экономический смысл аутсорсинга — передать специализированному подрядчику работу, для которой иначе пришлось бы создавать собственное подразделение.

Французский след: кто стоит за крупнейшими компаниями рынка

Два главных лидера украинского рынка колл-центров имеют общего конечного бенефициара — французского миллиардера Ксавье Ньеля. По данным Опендатабота, связанные с ним ООО "Телемир" и ООО "Глобал Билги" вместе получили почти 1,1 млрд грн выручки за 2025 год.

Ньель — основатель телекоммуникационной группы Iliad и бренда Free. Согласно корпоративной биографии предпринимателя, он работает в области телекоммуникаций с конца 1980 года, в 1993 году стал соучредителем интернет-провайдера Worldnet, а в 1999 году запустил Free.

В сентябре 2024 года завершилось приобретение "Датагруп — Volia" и lifecell с участием NJJ Holding Ньеля. Инвестор пришел с более масштабной целью — объединить мобильную связь, фиксированный интернет и телевидение. Партнерами в этом проекте стали Horizon Capital и руководитель "Датагруп — Volia" Михаил Шелемба.

Именно это соглашение объясняет появление Ньеля среди владельцев Global Bilgi. По отчетности продавца, турецкой Turkcell, компания передала DVL Telecom из группы NJJ сразу три украинских актива — lifecell, Global Bilgi и Ukrtower. На закрытии сделки 9 сентября 2024 года Turkcell получила 524,3 млн долларов с возможностью дальнейшей корректировки цены. Это плата за весь пакет, а не за один контактный центр.

Итак, общий владелец двух лидеров рейтинга — следствие большой телекоммуникационной консолидации. В то же время, называть Ньеля владельцем наибольшей доли всего украинского рынка колцентров только на этом основании было бы некорректно.

Пятерка лидеров украинского рынка сформирована по выручке юридических лиц с основным КВЭДом 82.20 "Деятельность телефонных центров". Она не включает все внутренние службы поддержки банков, магазинов или перевозчиков. А доход компании с таким КВЭДом может включать и другие услуги. Финансовые показатели ниже относятся к 2025 году, структура собственности — доступные регистровые данные на момент подготовки материала.

ООО "Телесвіт" - 836,15 млн грн выручки и 117,79 млн грн чистой прибыли. Согласно регистровым данным , 88,95% принадлежит ООО "Лайфселл", еще 11,05% — ООО "Киевские телекоммуникационные сети". Конечным бенефициаром указан Ньель. Компания зарегистрирована как поставщик электронных коммуникационных услуг и владеет частями в других телекомпаниях. Поэтому ее общую выручку нельзя приравнивать к доходу от аутсорсинга колцентра. ООО "Глобал Билги" — 262,04 млн грн выручки и 17,91 млн грн чистой прибыли. Непосредственный владелец 100% компании — французская DVL Telecom, конечный бенефициар — Ньель, согласно карточке предприятия . В отличие от Телесвіта, это профильный поставщик услуг контактного центра: клиентской поддержки, телефонных продаж и сопутствующих технологических решений. ООО "Симпли Контакт Интернешнл" — 199,29 млн грн выручки и 9,99 млн грн чистой прибыли. По данным реестра и финотчетности , по 50% принадлежат Константину Рыжову и инвестиционному фонду "Смарт Групп Инвестментс". Конечными бенефициарами указаны Константин Рыжов и Марина Зельдис. Бренд специализируется на многоязычном клиентском обслуживании и сопутствующих бизнес-процессах. ООО "КЦУ" — 191,78 млн грн выручки и 23,87 млн грн чистой прибыли. Непосредственный владелец 100% — Majorel Group Luxembourg SA, согласно Опендатабота . За этой компанией стоит другая международная группа — Teleperformance, которая в 2023 году приобрела Majorel . На уровне конечной группы это открытая компания с акционерами. ООО "Аделина Аутсорсинг" — 143,56 млн грн выручки и 5,93 млн грн чистой прибыли. Обладателем 100% и конечным бенефициаром указан Олег Чорнобривцев . Компания работает с клиентской поддержкой, продажами, заказами и другими процессами, которые бизнес передает внешнему исполнителю.

В пятерке встречаются три модели собственности: активы международного телекоммуникационного инвестора, украинская компания глобального оператора клиентского сервиса и предприятия с украинскими бенефициарами. Для конкуренции это означает различные ресурсы и возможности от связей с большой телекоммуникационной группой до специализации на отдельных языках, отраслях и типах обслуживания.

Сколько остается от выручки и за что конкурируют колл-центры

Суммарная выручка этой пятерки составляет примерно 1,63 млрд грн. Однако для понимания экономики именно аутсорсинга более показательны четыре компании без телекоммуникационного "Телесвіт". По расчету на основе приведенных отчетов, они вместе получили 796,66 млн грн. дохода и 57,69 млн грн. чистой прибыли. Соотношение прибыли к выручке — около 7,2%.

Это не средняя рентабельность всей отрасли, но полезный ориентир. Сотни миллионов гривен дохода не означают, что столько же получают собственники: предприятие оплачивает персонал, технологии, помещения и прочие расходы. Чистая прибыль компании также не тождественна выплаченным дивидендам.

Конкуренция в легальном сегменте происходит сразу на нескольких уровнях. Подрядчик должен предложить приемлемую цену, обеспечить скорый ответ и решение обращений, найти работников с нужными языками и защитить клиентские данные. Для заказчика ошибка оператора может означать потерю покупателя или репутационную проблему.

Публичные предложения Global Bilgi показывают, что круглосуточная работа, многоканальное обслуживание и отчетность уже являются частью продукта. Автоматизация добавляет еще одно измерение конкуренции: подрядчики продают сочетание команд и программных инструментов. В то же время, из самых финансовых показателей невозможно установить, насколько легко новичку выиграть контракт или какую долю имеет каждый бренд во всем украинском BPO.

Днепровские "офисы": как обман превратили в индустрию

Мошеннический колл-центр продает человеку вымышленную историю: его счет якобы взломали, инвестиция гарантированно принесет прибыль или посредник поможет вернуть ранее потерянные деньги. За этими легендами стоит организованная работа операторов, руководителей, технических специалистов и людей, обеспечивающих получение средств.

Как это выглядит изнутри, описала бывшая работница днепровского "офиса" в интервью Суспільному. По ее словам, операторы работали под вымышленными именами, представлялись службой безопасности банка и создавали панику, чтобы собеседник не успел посоветоваться с близкими. Она утверждала, что однажды обманула предпринимателя почти на 250 тысяч долларов. Однако это свидетельство анонимной собеседницы, а не установленный судом размер ущерба.

Масштаб подтверждают и международные расследования. В декабре 2025 года Eurojust сообщил о разоблачении сети в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве. По данным следствия, около сотни работников обманывали европейцев, убеждая переводить средства на якобы "безопасные" счета. Более 400 установленных пострадавших потеряли более 10 млн евро. Правоохранители идентифицировали 45 подозреваемых, 12 человек были задержаны во время операции.

Некоторые структуры зарабатывают на одной жертве повторно. В мае 2026 года украинские и латвийские правоохранители закрыли центр в Харькове, который, по версии следствия, обещал пожилым людям вернуть утраченные из-за мошенничества деньги. Вместо этого у них выманивали новые платежи. В ходе операции задержали четырех вероятных руководителей группировки.

Особый резонанс тема днепровских "офисов" приобрела после похищения и убийства 28-летнего Игоря Комарова на Бали в феврале 2026 года. Связь истории с колл-центрми публично обсуждали, прежде всего, из-за видео, распространенные после похищения. На них мужчина со следами избиения, которого идентифицировали как Комарова, просил заплатить 10 млн долларов выкупа и рассказывал о днепровских "офисах".

Как описывала "Украинская правда" в материале со своими источниками, в записях звучали утверждения о возможном покровительстве бизнесмена Александра Петровского, известного как "Нарик", и бывшего главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

О возможном "крышевании" колл-центров свидетельствуют и отдельные уголовные производства, не опирающиеся на видео Комарова. 29 июня 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Николаю Тищенко.

Следствие утверждает, что в августе 2023 года он попросил более 1 млн долларов у лица, считавшегося причастным к колл-центрам. Вместо этого якобы обещал вмешиваться в работу одних "офисов" и не препятствовать другим. По сообщению НАБУ, деньги депутат не получил.

Эта версия показывает возможный механизм перераспределения рынка: политическое влияние предлагают использовать для давления на конкурентов и защиты избранных структур. Производство находится на стадии досудебного расследования, поэтому подозрение нельзя подавать как доказанную вину.

Операция "Карфаген": подозрения ведут к Офису генпрокурора

Одним из самых резонансных расследований возможного "крышевания" мошеннических колл-центров стала операция НАБУ и САП "Карфаген", о которой стало известно 4 сентября 2026 года. Ее ключевой подозреваемый — заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива. 6 сентября ВАКС взял его под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу в 120 млн грн.

По версии НАБУ, должностное лицо в середине 2025 года создало организацию, в которую привлек действующих прокуроров и приближенных лиц. Участники якобы систематически получали взятки за непрепятствование работе колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев, а средства легализовывали через недвижимость, драгоценности и счета близких.

В материалах дела Крапива фигурирует как "Канцлер". По анализу судебных заседаний Transparency International Ukraine, следствие описывает также давление на "офисы", которые отказывались платить: показательные обыски и другие действия, призванные заставить их подчиниться. В частности, в обнародованных записях обсуждаются обыски в Днепре. Если эта версия подтвердится, речь идет об использовании правоохранительных полномочий для коррупционной ренты и перераспределения нелегального рынка.

Среди других подозреваемых, по данным того же судебного мониторинга, — Елизавета Ивахненко, фигурирующая как "Муза", водитель Крапивы Сергей Куций или "Камрад" и адвокат Александр Дидич. Их подозревают в причастности к легализации средств или имущества. 7 сентября ВАКС избрал Ивахненко содержание под стражей с альтернативой залогу в 20 млн грн, Куцому — в 3 млн грн.

В обнародованных НАБУ записях упоминается и "Шеф", ранее возглавлявший Налоговую службу. Однако само упоминание человека в разговорах фигурантов не устанавливает его участия в преступлении или статусе подозреваемого.

Крапива вины не признает, а его защита называет подозрение необоснованным. Обнародованные записи он объяснял вырванными из контекста шутливыми высказываниями. Офис генпрокурора заявил о содействии следствию и намерении отстранить работника, фигурирующего в производстве. Меры предосторожности не являются приговорами — обоснованность обвинений должен установить суд.

Для понимания экономики мошеннических колл-центров "Карфаген" важен именно описанием возможного механизма защиты. Часть денег потерпевших, по версии следствия, могла оплачивать не только операторов и техническую инфраструктуру, но и невмешательство тех, кто должен прекращать мошенничество.

Зарплаты операторов: сколько предлагают и сколько выплачивают

Зарплаты — еще одна зона, где нужно различать рекламное обещание и фактическую выплату. Предложения конкретных легальных работодателей дают следующие ориентиры:

Поддержка на украинском языке. В вакансии Adelina для консультирования абонентов мобильной связи указано 20 000 — 25 000 грн в месяц. Работодатель описывает официальное оформление, оплачиваемое обучение и бонусную составляющую. Поддержка на английском. В вакансии Neighborville от 25 августа 2026 года предлагают 25 000 — 37 000 грн за прием и совершение звонков клиентам из США. Поддержка на чешском. В другой вакансии Simply Contact диапазон составлял 42 000 — 50 000 грн. Требования включали продвинутый чешский и английский языки.

Это примеры опубликованных предложений 2026, а не средняя фактически выплаченная зарплата. Они также не гарантируют одинаковый график или одинаковую сумму после налогов. Однако демонстрируют, что в легальном секторе оплата может существенно расти вместе с языковыми требованиями и сложностью работы.

В мошеннической сети с декабрьского дела Eurojust исполнителям выплачивали до 7% вырученных от потерпевших денег. Руководители обещали дополнительные вознаграждения за привлечение более 100 тыс. евро, но, по сообщению агентства, работники не достигли этого порога и таких бонусов не получили.

Один из собеседников GI-TOC рассказал, что ему обещали 1500–2000 грн в день, а фактически он зарабатывал около 300 грн. Это отдельное свидетельство, не позволяющее вывести среднюю зарплату мошенника, но показывающее разрыв между обещанием и выплатой.

Поэтому утверждение, что "в офисах всегда платят больше", не имеет надежного статистического основания. Большие комиссионные возможны, однако они зависят от причиненного потерпевшим ущерба и внутренних правил преступной структуры. Сравнить их со стабильной месячной оплатой без данных о часах, невыплатах и доле работников с высоким доходом невозможно.

Как отличить легальный колл-центр от мошеннического

Для соискателя работы полезнее проверять содержание задач. Кто юридический работодатель? Какую компанию будет представлять оператор? Что покупает клиент? Как насчитывают вознаграждение?

Предложение выдавать себя за работника банка, демонстрировать вымышленную инвестиционную прибыль или убеждать человека скрыть перевод от родственников говорит о характере работы больше, чем название должности.

Для потребителя предел также проходит через конкретные действия. Национальный банк советует не сообщать секретные карточные данные и коды подтверждения и предостерегает от переводов на якобы "безопасные" счета. Проверять сомнительный звонок следует через официальный канал учреждения.

Легальный контактный центр зарабатывает на том, что бизнесу выгодно поручить ему работу с клиентами. Его результат можно проверить: заказ доставлен, обращение закрыто, проблема решена. Именно эта проверяемая польза и является основой "колл-центра здорового человека".