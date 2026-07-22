Люди в центре трансформации: HR-видение "Киевстар"

Полномасштабная война кардинально сменила приоритеты украинского бизнеса. Для Киевстар одним из главных фокусов стала забота о людях — от программ поддержки сотрудников и ветеранов до развития новой культуры лидерства и инвестиций в молодые таланты. О том, как трансформируется компания в условиях войны, почему эмпатия стала ключевой компетенцией руководителей и какими должны быть современные работодатели, рассказала директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар Оксана Олейник.

Какие события в работе компании для вас определяют с начала полномасштабного вторжения? Чем вы гордитесь как директор по управлению персоналом и развитию организации "Киевстар"?

– Это очень объемный вопрос, но если выделять основные моменты, то с начала полномасштабного вторжения одним из главных направлений стали программы поддержки сотрудников. Мы беспокоимся и о физической безопасности людей, и об их ментальном здоровье.

В 2023 году была начата до сих пор развивающаяся программа поддержки ветеранов, сотрудников-военных и их родных "4.5.0. Наконец дома". Параллельно с заботой о работниках развивается программа обучения и развития ответственных лидеров. Лидерство в "Киевстар" — это не о контроле, а об участии, вовлечении и эмпатии.

Мы внедряем инструменты ИИ и автоматизируем процессы. Это must have в современном мире. Также адаптируемся к реалиям рынка труда и внедряем новые решения. В частности, в рекрутинге мы делаем ставку на молодежь. Этой категории поисковиков очень тяжело найти работу, а "Киевстар" обучает и развивает новое поколение талантов. В общем, принципы DE&I всегда в фокусе работы HR в нашей компании. Кроме программ для молодежи, у нас есть проекты для старта карьеры людей всех возрастов без опыта работы. Мы открыты для трудоустройства людей с инвалидностью, все равно относимся ко всем кандидатам и работникам.

Какие у "Киевстар" как работодателя ключевые приоритеты на ближайшее будущее?

– Сегодня "Киевстар" другой, чем год назад. Выход на биржу Nasdaq, заключение M&A-соглашений имеют большое значение для компании как для бизнеса и как для работодателя. В группе компаний мы стремимся сохранить разнообразие подходов и культур как наше преимущество, в то же время создать основу, объединяющую все бизнесы.

Такой основой станут единые принципы поведения, которые будут определять, как мы работаем, принимаем решения и достигаем результатов. Мы привлекаем все компании к их разработке и адаптации, чтобы эти принципы стали не формальными правилами, а живой частью нашей культуры.

В то же время, неизменными приоритетами "Киевстар" остаются наши ценности. Ключевые цели "Киевстар" как работодателя — обеспечение рабочей среды, в которой сотрудники разделяют основные ценности компании: клиенты — наша страсть; честность, сотрудничество, инновационность, предпринимательский дух; поддержание высокого уровня вовлеченности среди сотрудников (по результатам опроса уровень вовлеченности составляет 87%); высокая осведомленность о социальных инициативах и проектах "Киевстар".

Вы упоминали о программе развития лидеров, расскажите о ней поподробнее.

– Приблизительно 400 наших сотрудников занимают лидерские позиции. Система развития управленцев компании имеет широкий набор инициатив, инструментов и практик. По мере роста масштабов возникла необходимость дополнительно структурировать и выстроить единую логику доступа руководителей команд к нужной им информации для обучения и развития.

Это подсветило запрос на упорядочение подходов: создание понятных правил, единой системы ориентиров и более прозрачной навигации для руководителей. Так возникла программа "Лидерская орбита", объединяющая разные инструменты развития. Цель Лидерской орбиты — сформировать системное лидерское мышление и усилить управленческие компетенции для достижения бизнес-результатов через развитие команд, повышение ответственности и эффективного взаимодействия. Программа направлена на создание общего управленческого подхода, основанного на ценностях компании, и поддержку сотрудников в переходе на новый уровень влияния и карьерной зрелости.

Об успехе программы свидетельствует, что среди сильных сторон компании в ежегодном исследовании вовлечённости сотрудников работники назвали руководство, обучение и развитие, корпоративную культуру и условия труда.

Что нужно сделать, чтобы построить карьеру в "Киевстаре"?

- Карьера – это не только о вертикальном росте, но и о горизонтальном. Наибольшее количество навыков человек получает именно во время практики. Каждый день на работе мы учимся чему-то новому. Кроме того, мы создаем много возможностей для карьерного развития: кроме программ обучения сейчас предлагаем сессии с коучами. Так что при желании строить карьеру эта возможность есть у каждого сотрудника, даже у новичков, которые приходят к нам по программам старта карьеры.

Вы делаете ставку на молодых специалистов. Это стратегия компании по преодолению кадрового голода?

- Частично наем молодых специалистов решает вопрос дефицита кадров на рынке труда. Кроме того, молодые специалисты являются источником новой энергии для работодателя. Они мыслят креативно, быстро учатся и не боятся вызовов. Мы создаем среду, где каждый может проявить себя, получить наставничество и получить реальный практический опыт.

Война, миграция и демографические изменения существенно трансформировали рынок труда Украины. С одной стороны бизнес сталкивается с острым дефицитом талантов, а с другой — студенты и выпускники имеют ограниченные возможности для трудоустройства. Именно поэтому мы реализуем проект развития молодых специалистов. Он призван обеспечить студентам и выпускникам доступные и понятные возможности получения первого профессионального опыта и начала карьерного пути в Украине.

Проект основан на масштабном исследовании, в котором приняли участие 900 студентов из 79 университетов страны. Благодаря ему мы поняли, что важно для молодежи при выборе первого места работы, имеют ли они предыдущий опыт работы и насколько готовы сочетать обучение с профессиональной деятельностью.

На основе полученных данных мы разработали комплексную Стратегию партнерства с университетами, определили приоритетные регионы сотрудничества и подписали пять меморандумов о партнерстве с ведущими вузами, разделяющими наш подход к качественному взаимодействию бизнеса и образования.

В компании действует проект "На старт, внимание - карьера", который рассчитан на студентов с первого курса. Программа позволяет молодым людям присоединиться к команде "Киевстар", получить все преимущества официального трудоустройства и работать под наставничеством подготовленных менторов, объединяя обучение с реальным профессиональным опытом и финансовой стабильностью. Студенты также присоединяются к нашим командам через программу "БезВагань", которая предоставляет возможности развития и старта карьеры для мотивированных людей независимо от возраста. Эта инициатива дополняет направление работы с молодежью, расширяя доступ к практическим ролям в компании.

Что в вашем понимании означает равное отношение работодателя к кандидатам?

- Для нас равное отношение ко всем кандидатам является неотъемлемой частью принципов разнообразия, равенства и инклюзии (DE&I), соблюдаемых "Киевстаром". Мы считаем, что каждый человек должен иметь равный доступ к карьерным возможностям независимо от возраста, пола, расы, физического состояния, опыта или других личных характеристик.

Если кандидат отвечает требованиям вакансии и имеет необходимые компетенции, он или она может смело подаваться на должность и рассчитывать на объективный и беспристрастный процесс отбора. В то же время, для нас важно не только обеспечивать равные возможности во время найма, но и создавать условия для работы после трудоустройства. Это касается как формирования инклюзивной культуры и атмосферы взаимного уважения в командах, так и устройства рабочей среды и офисных пространств с учетом потребностей различных категорий работников.

Именно такой подход позволяет каждому сотруднику реализовывать свой потенциал, чувствовать поддержку и быть успешным вне зависимости от индивидуальных потребностей, опыта или жизненных обстоятельств.