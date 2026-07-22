Люди у центрі трансформації: HR-візія "Київстар"

Повномасштабна війна кардинально змінила пріоритети українського бізнесу. Для “Київстар” одним із головних фокусів стала турбота про людей — від програм підтримки співробітників і ветеранів до розвитку нової культури лідерства та інвестицій у молоді таланти. Про те, як трансформується компанія в умовах війни, чому емпатія стала ключовою компетенцією керівників та якими мають бути сучасні роботодавці, розповіла директорка з управління персоналом та розвитку організації “Київстар” Оксана Олійник.

Які події в роботі компанії для вас є визначальними від початку повномасштабного вторгнення? Чим ви пишаєтеся як директорка з управління персоналом та розвитку організації "Київстар"?

- Це дуже об’ємне питання, але якщо виокремлювати основні моменти, то від початку повномасштабного вторгнення одним із головних напрямів стали програми підтримки співробітників. Ми турбуємося і про фізичну безпеку людей, і про їхнє ментальне здоров’я.

У 2023 році була започаткована й досі розвивається програма підтримки ветеранів, співробітників-військових та їхніх рідних "4.5.0. Нарешті вдома". Паралельно з турботою про працівників розвивається програма навчання та розвитку відповідальних лідерів. Лідерство у "Київстар" — це не про контроль, а про участь, залученість та емпатію.

Ми впроваджуємо інструменти ШІ та автоматизуємо процеси. Це must have у сучасному світі. Також адаптуємося до реалій ринку праці та впроваджуємо нові рішення. Зокрема, у рекрутингу ми робимо ставку на молодь. Цій категорії пошукачів дуже важко знайти роботу, а "Київстар" навчає та розвиває нове покоління талантів. Загалом принципи DE&I завжди у фокусі роботи HR у нашій компанії. Крім програм для молоді, у нас є проєкти для старту кар’єри людей різного віку без досвіду роботи. Ми відкриті до працевлаштування людей з інвалідністю, однаково ставимося до всіх кандидатів та працівників.

Які у "Київстар" як роботодавця ключові пріоритети на найближче майбутнє?

- Сьогодні "Київстар" інший, ніж рік тому. Вихід на біржу Nasdaq, укладення M&A-угод мають велике значення для компанії як для бізнесу і як для роботодавця. У групі компаній ми прагнемо зберегти різноманітність підходів і культур як нашу перевагу, водночас створити основу, що об’єднуватиме всі бізнеси.

Такою основою стануть єдині Принципи поведінки, які визначатимуть, як ми працюємо, ухвалюємо рішення та досягаємо результатів. Ми залучаємо всі компанії групи до їхнього розроблення та адаптації, щоб ці принципи стали не формальними правилами, а живою частиною нашої культури.

Водночас незмінними пріоритетами "Київстар" залишаються наші цінності. Ключові цілі "Київстар" як роботодав ця — забезпечення робочого середовища, в якому співробітники поділяють основні цінності компанії: клієнти — наша пристрасть; чесність, співпраця, інноваційність, підприємницький дух; підтримання високого рівня залученості серед співробітників (за результатами опитування рівень залученості становить 87%); висока обізнаність про соціальні ініціативи й проєкти "Київстар".

Ви згадували про програму розвитку лідерів, розкажіть про неї детальніше.

- Приблизно 400 наших співробітників обіймають лідерські позиції. Система розвитку управлінців у компанії має широкий набір ініціатив, інструментів та практик. Водночас у міру зростання масштабів виникла потреба додатково структурувати та вибудувати єдину логіку доступу керівників команд до потрібної їм інформації для навчання та розвитку.

Це підсвітило запит на впорядкування наявних підходів: створення зрозумілих правил, єдиної системи орієнтирів та більш прозорої навігації для керівників. Так виникла програма "Лідерська орбіта", яка об’єднує різні інструменти розвитку. Мета "Лідерської орбіти" — сформувати системне лідерське мислення та посилити управлінські компетенції для досягнення бізнес-результатів через розвиток команд, підвищення відповідальності та ефективної взаємодії. Програма спрямована на створення спільного управлінського підходу, який базується на цінностях компанії, та підтримку співробітників у переході на новий рівень впливу і кар’єрної зрілості.

Про успіх програми свідчить те, що серед сильних сторін компанії у щорічному дослідженні залученості співробітників працівники назвали керівництво, навчання та розвиток, корпоративну культуру та умови праці.

Що потрібно зробити, щоб побудувати кар’єру в "Київстар"?

- Кар’єра — це не лише про вертикальне зростання, а й про горизонтальне. Найбільше навичок людина отримує саме під час практики. Щодня на роботі ми вчимося чогось нового. Крім того, ми створюємо багато можливостей для кар’єрного розвитку: крім програм навчання, зараз пропонуємо сесії з коучами. Тож за бажання будувати кар’єру ця можливість є у кожного співробітника, навіть у новачків, які приходять до нас за програмами старту кар’єри.

Ви робите ставку на молодих спеціалістів. Це стратегія компанії з подолання кадрового голоду?

- Частково наймання молодих спеціалістів вирішує питання дефіциту кадрів на ринку праці. Крім цього, молоді фахівці є джерелом нової енергії для роботодавця. Вони мислять креативно, швидко навчаються і не бояться викликів. Ми створюємо середовище, де кожен може проявити себе, отримати наставництво та здобути реальний практичний досвід.

Війна, міграція та демографічні зміни суттєво трансформували ринок праці України. З одного боку, бізнес стикається з гострим дефіцитом талантів, а з іншого — студенти та випускники мають обмежені можливості для працевлаштування. Саме тому ми реалізуємо проєкт розвитку молодих спеціалістів. Він покликаний забезпечити студентам і випускникам доступні та зрозумілі можливості для отримання першого професійного досвіду та початку кар’єрного шляху в Україні.

Проєкт ґрунтується на масштабному дослідженні, у якому взяли участь 900 студентів із 79 університетів країни. Завдяки йому ми зрозуміли, що є важливим для молоді під час вибору першого місця роботи, чи мають вони попередній досвід роботи та наскільки готові поєднувати навчання з професійною діяльністю.

На основі отриманих даних ми розробили комплексну Стратегію партнерства з університетами, визначили пріоритетні регіони співпраці та підписали п’ять меморандумів про партнерство з провідними вишами, які поділяють наш підхід до якісної взаємодії бізнесу та освіти.

У компанії діє проєкт "На старт, увага — кар’єра", який розрахований на студентів з першого курсу. Програма дає можливість молодим людям приєднатися до команди "Київстар", отримати всі переваги офіційного працевлаштування та працювати під наставництвом підготовлених менторів, поєднуючи навчання з реальним професійним досвідом і фінансовою стабільністю. Студенти також приєднуються до наших команд через програму "БезВагань", яка надає можливості розвитку та старту кар’єри для мотивованих людей незалежно від віку. Ця ініціатива доповнює напрям роботи з молоддю, розширюючи доступ до практичних ролей у компанії.

Що у вашому розумінні означає рівне ставлення роботодавця до кандидатів?

- Для нас рівне ставлення до всіх кандидатів є невід’ємною частиною принципів різноманітності, рівності та інклюзії (DE&I), яких дотримується "Київстар". Ми вважаємо, що кожна людина повинна мати рівний доступ до кар’єрних можливостей незалежно від віку, статі, раси, фізичного стану, досвіду чи інших особистих характеристик.

Якщо кандидат відповідає вимогам вакансії та має потрібні компетенції, він або вона може сміливо подаватися на посаду та розраховувати на об’єктивний і неупереджений процес відбору. Водночас для нас важливо не лише забезпечувати рівні можливості під час наймання, а й створювати умови для роботи після працевлаштування. Це стосується як формування інклюзивної культури та атмосфери взаємної поваги у командах, так і облаштування робочого середовища та офісних просторів з урахуванням потреб різних категорій працівників.

Саме такий підхід дозволяє кожному співробітнику реалізовувати свій потенціал, відчувати підтримку та бути успішним незалежно від індивідуальних потреб, досвіду чи життєвих обставин.