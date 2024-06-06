"Мой выбор – оставаться в Украине": Олег Крот о переориентации бизнеса и важности привлечения иностранных инвесторов к восстановлению

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Война побудила украинский бизнес переориентироваться на западный рынок и вести дела в соответствии с европейскими стандартами и требованиями. Компании бизнесмена Олега Крота сразу с начала российского вторжения перестали вести дела на территории страны агрессора и сделали это, несмотря на финансовые потери. Так, компания WePlay Esport, организующая турниры по киберспорту, на 99% переехала в США, потому что в Украине сейчас запрещено проводить массовые мероприятия.

Когда началось полномасштабное вторжение, наши компании вышли с рынка России, потеряв от 30% до 70% прибыли. Некоторые мы вообще были вынуждены закрыть, а некоторые – только сейчас доходят до показателей трехлетней давности. Все осложняется и тем, что ключевых работников могут мобилизовать в любой момент, потому что в IT-сфере нет четкой системы бронирования. Поэтому риски выросли, а доходы резко упали», – рассказал Олег Крот в интервью изданию Forbes.

Выход украинских компаний на европейские рынки снижает зависимость отечественного бизнеса от российского рынка, что стратегически важно для уменьшения экономических рисков и повышения финансовой устойчивости.

К тому же, Украина вскоре станет членом Евросоюза, а европейские рынки требуют соблюдения высоких стандартов качества продукции. Поэтому уже до официального вступления нашего государства в ЕС украинские компании начнут улучшать свои производственные процессы и внедрять инновации, что в свою очередь повысит их конкурентоспособность на глобальном уровне.

Кроме того, по мнению бизнесмена Олега Крота, сотрудничество с европейскими партнерами, это дополнительная возможность распространять правду о войне в Украине.

"Считаю, каждый, кто имеет определенные знакомства, должен рассказывать о неотложных потребностях Украины. Но вместе с тем мы должны показывать нашу силу и волю к победе, потому что слабый партнер никому не нужен. Это касается как выступлений в медиа, так и у частного общения..

Я советую всем учить английский, расширять мировоззрение, больше общаться с разными людьми, говорить всюду об Украине", – отмечает украинский бизнесмен Олег Крот.

Такой подход позволит привлечь внимание всего цивилизованного мира к событиям в Украине и привлечь иностранных инвесторов для послевоенного восстановления.

"В рамках гуманитарных программ наши союзники делают все, что возможно. Что касается инвестиций, здесь все будет зависеть от того, получим ли мы гарантии безопасности. Нам нужно подписать такое мирное соглашение, которое будет гарантировать долгосрочный мир во всем регионе Восточной Европы. Если да, то вложить деньги в Украину и отстраивать одну из крупнейших стран Европы захотят многие инвесторы", – добавил Олег Крот.

Инвестиции являются ключевыми для восстановления экономики, понесшей значительные потери из-за войны войны. Они помогают создавать новые рабочие места, восстанавливать разрушенные предприятия и инфраструктуру, а также способствуют экономическому росту.