"Мій вибір – залишатись в Україні": Олег Крот про переорієнтацію бізнесу і важливість залучення іноземних інвесторів до відбудови

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Війна спонукала український бізнес переорієнтуватися на західний ринок і вести справи у відповідності до європейських стандартів та вимог. Компанії бізнесмена Олега Крота одразу з початку російського вторгнення перестали вести справи на території країни агресора і зробили це попри фінансові втрати. Так, компанія WePlay Esport, що організовує турніри з кіберспорту, наразі на 99% переїхала до США, бо в Україні зараз заборонено проводити масові заходи.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, наші компанії вийшли з ринку Росії, втративши від 30% до 70% прибутку. Деякі ми взагалі були вимушені закрити, а деякі – тільки зараз доходять до показників трирічної давнини. Все ускладнюється й тим, що ключових працівників можуть мобілізувати в будь-який момент, бо в IT-сфері немає чіткої системи бронювання. Тож ризики виросли, а доходи різко впали", – розповів Олег Крот в інтервʼю виданню Forbes.

Вихід українських компаній на європейські ринки знижує залежність вітчизняного бізнесу від російського ринку, що є стратегічно важливим для зменшення економічних ризиків та підвищення фінансової стійкості.

До того ж Україна незабаром стане членом Євросоюзу, а європейські ринки вимагають дотримання високих стандартів якості продукції. Тому вже до офіційного вступу нашої держави до ЄС, українські компанії почнуть покращувати свої виробничі процеси та впроваджувати інновації, що у свою чергу підвищить їх конкурентоспроможність на глобальному рівні.

Окрім того, на думку бізнесмена Олега Крота, співпраця з європейськими партнерами, це додаткова нагода поширювати правду про війну в Україні.

"Вважаю, кожен, хто має певні знайомства, повинен розповідати про нагальні потреби України. Але разом з тим ми маємо показувати нашу силу та волю до перемоги, бо слабкий партнер нікому не потрібен. Це стосується як виступів у медіа, так і у приватного спілкування.

Я раджу всім вчити англійську, розширювати світогляд, більше спілкуватись з різними людьми, говорити усюди про Україну", – зазначає український бізнесмен Олег Крот.

Такий підхід дозволить привернути увагу усього цивілізованого світу до подій в Україні та залучити у подальшому іноземних інвесторів для повоєнної відбудови.

"У рамках гуманітарних програм наші союзники роблять все, що можливо. Щодо інвестицій, тут все буде залежати від того, чи отримаємо ми гарантії безпеки. Нам потрібно підписати таку мирну угоду, яка гарантуватиме довгостроковий мир у всьому регіоні Східної Європи. Якщо так, то вкласти гроші в Україну і відбудовувати одну з найбільших країн Європи захочуть багато інвесторів", – додав Олег Крот.

Інвестиції є ключовими для відновлення економіки, яка зазнала значних втрат через війну. Вони допомагають створювати нові робочі місця, відновлювати зруйновані підприємства та інфраструктуру, а також сприяють економічному зростанню.