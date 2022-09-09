Найти работу в IT: в столице пройдет IT-конференция и ярмарка вакансий

“Европейская ассоциация программной инженерии” EASE 17 сентября проведет IT-конференцию и ярмарку вакансий в Киеве. В мероприятии примут участие прогрессивные IT-компании Украины, среди которых: AllSTARSIT, VYMEX, KeepSolid, Quarks, 1000Geeks, CheckEye, Powercode Academy, Digital Data Consulting, Phonet.

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Потенциальные соискатели и гости мероприятия смогут получить информацию об открытых вакансиях, пройти пробное собеседование, проверить уровень знаний по конкретным специальностям и послушать мотивационные выступления о современном IT.

— Несмотря на войну, сфера IT продолжает развиваться и остается одной из самых привлекательных с точки зрения трудоустройства и зарплатных ожиданий. Вместе с представителями IT-индустрии мы поговорим об изменениях, которые претерпела сфера за последние месяцы, рассмотрим основные боли и пути их решения, и презентуем компании, которые продолжают пополнять свои команды в условиях войны, — комментирует Владислав Савченко, Президент "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE.

Любовь Мочалова, CEO Европейской ассоциации программной инженерии, отмечает, что формат ярмарки вакансий позволяет привлечь большое количество релевантных сотрудников в компании. Поэтому команда EASE продолжает реализовывать такой формат мероприятия с учетом новых реалий:

— Мы проводим активности при любой возможности. Ведь что может быть сейчас важнее в нашей сфере, чем помочь украинцам найти работу, а компания, которые развиваются — проявить себя. Держим экономический IT фронт и показываем миру, как нужно работать в самых сложных обстоятельствах. Конференция и ярмарка вакансий — это флагманский ивент Ассоциации. Прогнозирую, что он будет самым массовым событием EASE. Потому что это столица и наш ивент здесь ждали.

Любовь Мочалова добавляет, что команда тщательно подошла к безопасности и подбору локации. Во время мероприятия будет усилена охрана, а место проведения широкой общественности не сообщается — его будут знать зарегистрированные участники и гости лично.

Гостей ждут:

Стенды IT-компаний, где можно узнать об открытых вакансиях.

Насыщенная программа конференции: выступления топов и фаундеров компаний, инсайты по трудоустройству.

Возможность пройти пробные собеседования с HR.

Нетворкинг и знакомства с единомышленниками, HR-специалистами и компаниями.

Для кого это мероприятие?

представителей IT сектора;

соискателей работы;

свитчеров, которые хотят войти в айти;

для IT-специалистов уровня Junior, Middle, Senior.

Дата: 17.09

Время: с 10:00 до 16:00

Для гостей вход свободный

Мероприятие пройдет с соблюдением норм безопасности

Вход только по предварительной регистрации: https://bit.ly/3Q6XCEE

В целях безопасности место проведения мероприятия будет уведомлено лично всем зарегистрированным посетителям.