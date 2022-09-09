Знайти работу в IT: у столиці пройде IT-конференція та ярмарок вакансій

“Європейська асоціація програмної інженерії” EASE 17 вересня проведе IT-конференцію та ярмарок вакансій в Києві. У заході візьмуть участь прогресивні IT-компанії AllSTARSIT, VYMEX, KeepSolid, Quarks, 1000Geeks, CheckEye, Powercode Academy, Digital Data Consulting, Phonet.

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Гості заходу зможуть отримати інформацію про відкриті вакансії, пройти пробну співбесіду, перевірити свій рівень знань з конкретних спеціальностей та послухати мотиваційні виступи про сучасне ІТ.

— Попри війну сфера IT продовжує розвивається і залишається однією з найпривабливіших з точки зору працевлаштування та зарплатних очікувань. Разом з представниками IT-індустрії ми поговоримо про зміни, які зазнала сфера за останні місяці, розглянемо основні болі та шляхи їх вирішення, та презентуємо компанії, які продовжують поповнювати свої команди в умовах війни, — каже Владислав Савченко, президент "Європейської асоціації програмної інженерії" EASE.

Любов Мочалова, CEO Європейської асоціації програмної інженерії, зазначає, що формат ярмарку вакансій дозволяє залучити велику кількість релевантних співробітників у компанії. Тому команда EASE продовжує реалізовувати такий формат заходу з урахуванням нових реалій:

— Ми проводимо активності за будь-якої нагоди. Адже що може бути зараз важливіше у нашій сфері аніж допомогти українцям знайти роботу, а компаніям, що попри все розвиваються — проявити себе. Тримаємо економічний IT фронт та показуємо світові, як потрібно працювати у найскладніших обставинах. Конференція і ярмарок вакансій — це флагманський івент Асоціації. Прогнозую, що він буде наймасовішою подією EASE. Тому що це столиця і на наш івент тут чекали.

Любов Мочалова додає, що команда ретельно підійшла до питання безпеки та підбору локації. Під час заходу буде посилено охорону, а місце проведення широкому загалу не повідомляється — його знатимуть зареєстровані учасники та гості особисто.

На гостей чекають:

Стенди ІТ-компаній, де можна дізнатися про відкриті вакансії.

Насичена програма конференції: виступи топів і фаундерів компаній, інсайти з працевлаштування.

Можливість пройти пробні співбесіди з HR.

Нетворкінг та корисні знайомства з однодумцями, HR-фахівцями та компаніями.

Для кого подія?

представників ІТ сектору;

здобувачів роботи;

світчерів, які хочуть ввійти в айті;

для ІТ-фахівців рівня Junior, Middle, Senior.

Дата: 17.09

Время: с 10:00 до 16:00Для гостей вхід вільний

Захід пройде з дотриманням норм безпеки

Вхід лише за попередньою реєстрацією: https://bit.ly/3Q6XCEE

В цілях безпеки місце проведення заходу буде повідомлено особисто усім зареєстрованим відвідувачам.