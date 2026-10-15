У вересні тривоги в Києві тривали більше, ніж за весь 2025 рік у денний час

У вересні 2026 року повітряні тривоги в Києві тривали загалом 243 години- майже у 2,5 раза більше за середньомісячний показник від початку року. На денні тривоги припало 85 годин, що перевищує сумарну тривалість таких тривог за весь 2025 рік.

Як пише Dilo, про це інформує "Центр економічної стратегії".

Зазначається, що дані "Трекера економіки під час війни" доповнили новим розділом "Безпекова ситуація". У ньому відстежуватимуть ситуацію на фронті, бойові зіткнення, втрати серед цивільного населення, тривалість повітряних тривог у Києві, а також кількість запущених і перехоплених російських безпілотників.

За даними трекера, із середини серпня Росія посилила повітряні атаки на Київ у денний час - період найбільшої ділової активності. У вересні тривоги в столиці тривали вдень 85 годин, тоді як загальна тривалість тривог за місяць сягнула 243 годин.

Денні повітряні тривоги особливо впливають на економічну активність, оскільки змушують частину підприємств і закладів призупиняти роботу. Це позначається на роботі бізнесу, продуктивності та економічних процесах у столиці.

За оцінкою міністра економіки України, кожна година простою підприємств через повітряну тривогу коштує українській економіці близько $45 млн.

Про трекер

"Трекер економіки під час війни" - це онлайн-ресурс з інтерактивними графіками та аналітичними коментарями про стан української економіки в різних секторах. Він дає змогу стежити за змінами в економіці та оцінювати наслідки війни для країни.

Новий розділ "Безпекова ситуація" має допомогти оцінювати вплив війни не лише на фронті, а й на цивільне населення та економіку. Зокрема, у трекері збиратимуть дані про просування російських військ, бойові зіткнення, кількість загиблих і поранених цивільних, тривалість повітряних тривог у Києві та ефективність перехоплення російських дронів.

Нагадаємо, 3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Зокрема, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний".