В сентябре тревоги в Киеве продолжались больше, чем за весь 2025 год в дневное время

В сентябре 2026 года воздушные тревоги в Киеве продолжались в общей сложности 243 часа — почти в 2,5 раза больше среднемесячного показателя с начала года. На дневные тревоги пришлось 85 часов, что превышает суммарную продолжительность таких тревог за 2025 год.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Центр экономической стратегии".

Данные "Трекера экономики во время войны" дополнили новым разделом "Безопасная ситуация". В нем будут отслеживать ситуацию на фронте, боевые столкновения, потери гражданского населения, продолжительность воздушных тревог в Киеве, а также количество запущенных и перехваченных российских беспилотников.

По данным трекера, с середины августа Россия усилила воздушные атаки на Киев в дневное время – период наибольшей деловой активности. В сентябре тревоги в столице продолжались днем 85 часов, в то время как общая продолжительность тревог за месяц достигла 243 часов.

Дневные воздушные тревоги оказывают особое влияние на экономическую активность, поскольку заставляют часть предприятий и заведений приостанавливать работу. Это сказывается на работе бизнеса, производительности и экономических процессах столицы.

По оценке министра экономики Украины, каждый час простоя предприятий из-за воздушной тревоги стоит украинской экономике около $45 млн.

О трекере

"Трекер экономики во время войны" – это онлайн-ресурс с интерактивными графиками и аналитическими комментариями о состоянии украинской экономики в разных секторах. Он позволяет следить за изменениями в экономике и оценивать последствия войны для страны.

Новый раздел "Ситуация безопасности" должен помочь оценивать влияние войны не только на фронте, но и на гражданское население и экономику. В частности, в трекере будут собирать данные о продвижении российских войск, боевых столкновениях, количестве погибших и раненых гражданских, продолжительности воздушных тревог в Киеве и эффективности перехвата российских дронов.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

В частности, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный".