"Облако создает иллюзию бесконечных ресурсов", - Александр Шевченко, SRE-инженер

Компании массово переносят критическую инфраструктуру в облака: по данным Omdia, мировые инвестиции в этот сектор уже превысили $90 млрд. Однако многие сталкиваются с проблемой неэффективных расходов. Исследования IDC показывают: значительная доля бюджетов уходит на ресурсы, которые либо простаивают, либо управляются хаотично.

Чтобы понять, почему бизнес переплачивает и как вернуть контроль над расходами, мы поговорили с Александром Шевченко. Это инженер-архитектор с опытом работы на всех уровнях: от проектирования физических дата-центров до создания автоматизированных экосистем для крупных финансовых институтов. Его кейсы доказывают: грамотный пересмотр подходов к Cloud-технологиям способен снизить затраты и ускорить вывод продуктов на рынок.

Александр, вы много лет оптимизируете инфраструктуру для крупных компаний. Почему, на ваш взгляд, бизнес сталкивается с финансовыми потерями при работе с облаком – дело в технологиях или в управлении?

— В самой технологии проблем нет. Облачные платформы дают невероятную гибкость, но именно она создает опасную «иллюзию бесконечных ресурсов». Когда ресурсы доступны в два клика, контроль часто отходит на второй план. Это рождает требования к финансовой дисциплине, к которым многие не готовы.

Кроме того, корень проблем часто кроется в децентрализации принятия решений: когда каждый департамент запускает ресурсы под себя без оглядки на общий бюджет. Поэтому формулировать единую стратегию и культуру потребления ресурсов нужно еще на этапе проектирования архитектуры, а не когда приходит первый счет от провайдера.

В одном из проектов, который вы курировали, автоматизация развертывания инфраструктуры позволила ускорить запуск новых сервисов примерно на треть благодаря подходу «инфраструктура как код». Многие воспринимают его как чисто технический инструмент. Насколько он влияет на финансовую эффективность?

— «Инфраструктура как код» влияет напрямую через неочевидные метрики. Конечно, ускорение запуска новых продуктов заметно сразу. Но главная финансовая ценность IaC – в предсказуемости и снижении рисков. Представьте завод: автоматизация конвейера снижает процент брака. В IT это работает так же. Когда инфраструктура описана кодом, мы исключаем человеческий фактор. Это снижает затраты на аварии и простой инженеров.

В одном из кейсов нам удалось сократить время развертывания мониторинга с нескольких дней ручной работы до 30 минут автоматического процесса. За этой экономией времени стоит колоссальное снижение операционных издержек и гарантия того, что система настроена верно.

Вы используете Terraform и создали модуль, который используют разные команды. Сейчас говорят о Polyglot IaC. Как компаниям выбрать инструменты IaC, чтобы получать сопоставимый эффект?

— Универсальной «серебряной пули» не существует – выбор всегда зависит от зрелости организации и навыков команды. Terraform остается золотым стандартом благодаря своей зрелости и огромной экосистеме. Но в 2025 году мы действительно видим тренд на Polyglot-подход, когда для разных задач берут лучшие инструменты в своем классе. Например, Terraform управляет базовой инфраструктурой, а Crossplane – ресурсами приложений внутри Kubernetes.

Главный совет: не идите слепо за модой. Любой, даже самый современный инструмент станет бесполезным и дорогим, если у команды нет экспертизы для его поддержки. Выбирайте технологии, которые решают ваши бизнес-задачи, а не просто эффектны в презентациях.

Одним из ваших недавних проектов стала AIOps-система, которая существенно снизила «шум» уведомлений, – вам удалось выявить скрытые затраты на работу людей. Почему эта проблема дорого обходится компаниям?

— Потому что усталость от уведомлений – это тихий убийца эффективности. Системы мониторинга генерируют тысячи событий в сутки. Если инженеры вручную разбирают поток, компания платит специалистам за фильтрацию спама. Но хуже другое: в этом шуме легко пропустить реальный инцидент, который положит бизнес-сервис.

Внедряя AIOps, мы мы отсекаем 95% ложных срабатываний. Результат: инженеры сосредоточены на сложных задачах, а восстановление сервисов сократилось на 40%. Это чистая экономика: меньше простоев – выше лояльность клиентов и меньше потерь выручки.

Вы работали над оптимизацией разных направлений, от энергоэффективности дата-центров до корпоративных баз знаний, которые сокращают время устранения проблем. С чего компаниям стоит начать, если понимают, что теряют деньги на облаке, но не знают причину?

— Начните с полной инвентаризации. Вы удивитесь, сколько ресурсов в вашем облаке работают «на всякий случай» или остались от давно закрытых тестов. Часто простое удаление «зомби-ресурсов» и правильный сайзинг виртуальных машин дает мгновенную экономию бюджета на 20-30%. Далее нужно заняться стандартизацией процессов: нельзя автоматизировать хаос. И только после этого есть смысл внедрять сложные инструменты вроде IaC или AIOps. Оптимизация – это не разовая акция, а постоянная гигиена бизнеса.