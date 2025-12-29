"Хмара створює ілюзію нескінченних ресурсів", — Олександр Шевченко, SRE-інженер

Компанії масово переносять критичну інфраструктуру до хмар: за даними Omdia, світові інвестиції в цей сектор вже перевищили $90 млрд. Проте багато хто стикається з проблемою неефективних витрат. Дослідження IDC показують: значна частка бюджетів йде на ресурси, які або простоюють, або керуються хаотично.

Щоб зрозуміти, чому бізнес переплачує та як повернути контроль над витратами, ми поговорили з Олександром Шевченком. Це інженер-архітектор із досвідом роботи на всіх рівнях: від проектування фізичних дата-центрів до створення автоматизованих екосистем для великих фінансових інституцій. Його кейси доводять: грамотний перегляд підходів до Cloud-технологій здатний знизити витрати та прискорити виведення продуктів на ринок.

Олександре, ви багато років оптимізуєте інфраструктуру для великих компаній. Чому, на вашу думку, бізнес стикається з фінансовими втратами при роботі з хмарою – справа в технологіях чи в управлінні?

- У самій технології проблем немає. Хмарні платформи дають неймовірну гнучкість, але вона створює небезпечну «ілюзію нескінченних ресурсів». Коли ресурси доступні у два кліки, контроль часто відходить на другий план. Це породжує вимоги до фінансової дисципліни, до яких багато хто не готовий.

Крім того, корінь проблем часто криється в децентралізації ухвалення рішень: коли кожен департамент запускає ресурси під себе без огляду на загальний бюджет. Тому формулювати єдину стратегію та культуру споживання ресурсів потрібно ще на етапі проектування архітектури, а не коли приходить перший рахунок від провайдера.

В одному з проектів, який ви займалися, автоматизація розгортання інфраструктури дозволила прискорити запуск нових сервісів приблизно на третину завдяки підходу "інфраструктура як код". Багато хто сприймає його як суто технічний інструмент. Наскільки вона впливає на фінансову ефективність?

— «Інфраструктура як код» безпосередньо впливає через неочевидні метрики. Звичайно, прискорення запуску нових продуктів помітно одразу. Але головна фінансова цінність IaC – у передбачуваності та зниженні ризиків. Уявіть завод: автоматизація конвеєра знижує відсоток шлюбу. У IT це працює так само. Коли інфраструктуру описано кодом, ми виключаємо людський фактор. Це знижує витрати на аварії та простий інженерів.

В одному з кейсів вдалося скоротити час розгортання моніторингу з декількох днів ручної роботи до 30 хвилин автоматичного процесу. За цією економією часу стоїть колосальне зниження операційних витрат та гарантія того, що система налаштована правильно.

Ви використовуєте Terraform та створили модуль, який використовують різні команди. Наразі говорять про Polyglot IaC. Як вибрати інструменти IaC, щоб отримувати порівняльний ефект?

— Універсальної «срібної кулі» не існує – вибір завжди залежить від зрілості організації та навичок команди. Terraform залишається золотим стандартом завдяки своїй зрілості та величезній екосистемі. Але у 2025 році ми дійсно бачимо тренд на Polyglot-підхід, коли для різних завдань беруть найкращі інструменти у своєму класі. Наприклад, Terraform управляє базовою інфраструктурою, а Crossplane – ресурсами додатків усередині Kubernetes.

Головна порада: не йдіть сліпо за модою. Будь-який, навіть найсучасніший інструмент стане марним і дорогим, якщо команда не має експертизи для його підтримки. Вибирайте технології, які вирішують ваші бізнес-завдання, а не просто ефектні у презентаціях.

Одним із ваших недавніх проектів стала AIOps-система, яка суттєво знизила «шум» повідомлень, – вам вдалося виявити приховані витрати на роботу людей. Чому ця проблема дорого коштує компаніям?

— Тому що втома від повідомлень – це тихий убивця ефективності. Системи моніторингу генерують тисячі подій на добу. Якщо інженери розбирають потік вручну, компанія платить фахівцям за фільтрацію спаму. Але гірше інше: у цьому шумі легко пропустити реальний інцидент, який започаткує бізнес-сервіс.

Впроваджуючи AIOps, ми відсікаємо 95% хибних спрацьовувань. Результат: інженери зосереджені складних завданнях, а відновлення сервісів скоротилося на 40%. Це чиста економіка: менше простоїв – вища лояльність клієнтів та менше втрат виручки.

Ви працювали над оптимізацією різних напрямків, від енергоефективності дата-центрів до корпоративних баз знань, які скорочують час усунення проблем. З чого компаніям варто почати, якщо розуміють, що втрачають гроші на хмарі, але не знають причини?

— Почніть із повної інвентаризації. Ви здивуєтеся, скільки ресурсів у вашій хмарі працюють «про всяк випадок» або залишилися від давно закритих тестів. Часто просте видалення "зомбі-ресурсів" та правильний сайзинг віртуальних машин дає миттєву економію бюджету на 20-30%. Далі слід зайнятися стандартизацією процесів: не можна автоматизувати хаос. І лише після цього є сенс впроваджувати складні інструменти на кшталт IaC чи AIOps. Оптимізація – це разова акція, а постійна гігієна бізнесу.