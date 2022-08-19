Олег Гуменюк рассказал о роли технологических компаний в развитии Украины во время интервью "Штаб-квартиры"

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16 августа в прямом эфире проекта "Штаб-квартира" операционный директор холдинга TECHIIA Олег Гуменюк рассказал, как технологические компании помогут восстановиться после войны и каким будет следующее "окно возможностей" для Украины.

Главные трансформации в бизнесе

Прежде всего, изменился формат работы — отдаленная работа стала основной, но после пандемии этот переход был легким. Бизнесы TECHIIA полностью вышли из России и Беларуси и на 100% сфокусировались на американском и европейском рынках. Одна из наших компаний – ENESTECH Software, развивающая SENET – облачное решение для управления киберспортивными аренами и компьютерными клубами, успешно выходит еще и на азиатский рынок.

Общественная организация "Фундація Течія", которая до вторжения занималась поддержкой системы охраны и образования, сейчас сфокусировалась на проекте «Поддержка свободы Украины». Мы уже приобрели и передали защитникам Украины форму, техническое оборудование, броню и другие полезные вещи общей стоимостью более 620 млн. грн. Также финансируем шелтер (временное жилье) для переселенцев. В серии благотворительных киберспортивных турниров от WePlay Esports, Play for Ukraine, приняло участие более 7 тысяч участников – они играли и донатили на нужды Украины.

Что помогло адаптироваться к военным реалиям

Главная ценность холдинга TECHIIA – люди. Наши годы наработали систему командной работы, эмпатийное отношение в коллективе и поддержку друг друга помогли переформатироваться. Мы не являемся сторонниками жесткого менеджмента, каждый работает на общие цели.

С началом войны мы внедрили информационную кампанию "Антистресс". HR-департамент был постоянно на связи с сотрудниками – мы выплатили доход за несколько месяцев авансом, а также организовывали онлайн-встречи с психотерапевтом. Комплекс этих мер помог людям почувствовать определенную поддержку компании, где бы они ни находились физически. Когда люди больше сконцентрированы на работе, имеют конкретные задачи, они меньше стряхиваются, и это тоже позволяло отвлечься от негатива.

Роль технологических компаний в развитии Украины

Развитие Украины состоится благодаря созданию новых технологий, лежащих в основе нашего технологического экспорта. К тому же, после победы большое количество стран-партнеров будут помогать с восстановлением Украины, применяя новейшие технологии и оборудование. То есть нам нужны высококвалифицированные специалисты, которые будут уметь им пользоваться.

Поэтому глобально цепочка проста: технологические компании создают решения и рабочие места. Новые рабочие места мобилизуют экономику и увеличивают требования к уровню образования. Уровень образования выходит на инновационный уровень.

Вот как это происходит. Culver Aviation , наша компания, которая с помощью БПЛА обеспечивает быстрый сбор данных с поверхности земли и их аналитику, подписала меморандум со Львовской политехникой и будет помогать готовить инженеров БПЛА на новом профильном направлении обучения. Также компания присоединилась к меморандуму "Россия заплатит" и с помощью собственного дрона SKIF собирает информацию о разрушениях, нанесенных оккупантом, чтобы впоследствии мы смогли потребовать компенсацию за эти убытки.

Новое "окно возможностей" для Украины

Прежде всего, наше главное преимущество – это талантливые люди, которые будут создавать классные проекты непосредственно в Украине, привлекая инвестиции и предоставляя рабочие места. При этом нужно развивать международные рынки сбыта.

Еще одной перспективной отраслью помощи в нашей стране является fintech. Нам нужны не просто средства от Всемирного банка, а накопление финансового потенциала с помощью решений, присущих нашей стране. Государство должно создать условия — либерализация законодательства, налоговые поощрения и т. д. — чтобы мировые fintech-компании могли официально у нас работать, пополняли казну в результате принятых для них преференций. Так мы получим средства для восстановления нашего потенциала.

Следующая лекция "Штаб-квартиры" состоится 23 августа в 11:00. На FREE-трансляции президент Lean Institute Ukraine Олег Комберянов расскажет, как техника lean помогает в налаживании бизнес-процессов, релокации и увеличении экспорта. Присоединяйтесь к просмотру на сайте Delo.ua.