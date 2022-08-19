Олег Гуменюк розповів про роль технологічних компаній у розбудові України під час інтерв’ю "Штаб-квартири"

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16 серпня у прямому ефірі проєкту "Штаб-квартира" операційний директор холдингу TECHIIA Олег Гуменюк розповів як технологічні компанії допоможуть відновитися після війни та яким буде наступне «вікно можливостей» для України.

Головні трансформації у бізнесі

Насамперед змінився формат роботи — віддалена робота стала основною, але після пандемії цей перехід був легким. Бізнеси TECHIIA повністю вийшли з Росії та Білорусі, й на 100% сфокусувалися на американському та європейському ринках. Одна з наших компаній – ENESTECH Software, яка розвиває SENET – хмарне рішення для управління кіберспортивними аренами та компʼютерними клубами ,нині успішно виходить ще й на азійський ринок.

Громадська організація «Фундація Течія», яка до вторгнення займалася підтримкою системи охорони та освіти, зараз сфокусувалася на проєкті «Підтримка свободи України». Ми уже придбали та передали захисникам України форму, технічне обладнання, броню та інші корисні речі загальною вартістю понад 620 млн грн. Також фінансуємо шелтер (тимчасове житло) для переселенців. У серії благодійних кіберспортивних турнірів від WePlay Esports, Play for Ukraine, взяли участь понад 7 тисяч учасників – вони грали та донатили на потреби України.

Що допомогло адаптуватися до воєнних реалій

Головна цінність холдингу TECHIIA — люди. Тож наша роками напрацьована система командної роботи, емпатійне ставлення у колективі та підтримка один одного допомогли переформатуватися. Ми не є прихильниками жорсткого менеджменту, кожен працює на спільну мету.

З початком війни ми впровадили інформаційну кампанію "Антистрес". HR-департамент був постійно на зв’язку зі співробітниками — ми виплатили дохід за кілька місяців авансом, а також організовували онлайн-зустрічі з психотерапевтом. Комплекс цих заходів допоміг людям відчути певну підтримку компанії, де б вони не перебували фізично. Коли люди більше сконцентровані на роботі, мають конкретні завдання, вони менше стресують, і це теж дозволяло відволіктися від негативу.

Роль технологічних компаній у розвитку України

Розвиток України відбудеться завдяки створенню нових технологій, які ляжуть в основу нашого технологічного експорту. До того ж після перемоги велика кількість країн-партнерів допомагатимуть з відновленням України, застосовуючи новітні технології та обладнання. Тобто, нам потрібні висококваліфіковані фахівці, які будуть вміти ним користуватися.

Тому глобально ланцюжок простий: технологічні компанії створюють рішення та робочі місця. Нові робочі місця мобілізують економіку та підвищують вимоги до рівня освіти. Рівень освіти виходить на інноваційний рівень.

Ось як це відбувається. Culver Aviation, наша компанія, яка за допомогою БПЛА забезпечує швидкий збір даних із поверхні землі та їх аналітику, підписала меморандум з Львівською політехнікою і допомагатиме готувати інженерів БПЛА на новому профільному напрямі навчання. Також компанія долучилася до меморандуму "Росія заплатить" і з допомогою власного дрону SKIF збирає інформацію щодо руйнувань, завданих окупантом, аби згодом ми змогли вимагати компенсацію за ці збитки.

Нове "вікно можливостей" для України

Насамперед, наша головна перевага — це талановиті люди, які створюватимуть класні проєкти безпосередньо в Україні, залучаючи інвестиції та надаючи робочі місця. При цьому, потрібно розвивати міжнародні ринки збуту.

Ще однією перспективною галуззю допомоги нашій країні є fintech. Нам потрібні не просто кошти від Світового банку, а накопичення фінансового потенціалу за допомогою рішень, що притаманні нашій країні. Держава має створити умови — лібералізація законодавства, податкові заохочення тощо — аби світові fintech-компанії могли офіційно у нас працювати, поповнювали скарбницю внаслідок прийняних для них преференцій. Так ми отримаємо кошти на відновлення нашого потенціалу.

Наступна лекція "Штаб-квартири" відбудеться 23 серпня об 11.00. На FREE-трансляції президент Lean Institute Ukraine Олег Комберянов розповість, як техніка lean допомагає у налагодженні бізнес-процесів, релокації та збільшенні експорту. Долучайтеся до перегляду на сайті Delo.ua.