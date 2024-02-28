Перспективы устойчивого развития центров обработки данных – взгляд Schneider Electric

Современный мир, насыщенный цифровыми технологиями, не мыслит своего существования без дата-центров. Они обеспечивают не только обработку, но и хранение огромных объемов информации. Несмотря на постоянный спрос, центры обработки данных часто подвергаются критике. Это объясняется тем, что они во многом потребляют электроэнергию, увеличивают выброс углерода в атмосферу и производят значительное количество отходов, которые нужно утилизировать.

При постоянных угрозах и кибератаках в Украине безопасность данных, кибербезопасность и энергоэффективность становятся первоочередными задачами. Речь идет не только о выживании в современных условиях, но и о будущем многих отраслей: промышленных предприятий, банков, финансовых компаний, телеком, облачных операторов и государственных учреждений. Именно эти институты содержат значительное количество серверов в дата-центрах.

Итак, как в текущих реалиях сохранить функциональность дата-центров, продолжающих предоставлять услуги для большинства бизнесов, не нанося вреда окружающей среде.

Ответ есть – двигаться в сторону устойчивого развития

Компания Schneider Electric, профессионал в контексте цифровой трансформации управления энергией и автоматизации, предлагает технологии повышения эффективности, уменьшения затрат и достижения целей устойчивого развития.

Удобство – дело не бесплатное

На первый взгляд, кажется, что центры обработки данных (ЦОД) не создают материальных продуктов. Однако они необходимы для таких сфер, как телемедицина, Интернет вещей, банковское дело, онлайн-магазины, дистанционное образование, связь и развлечения. Обеспечение бесперебойной работы дата-центров становится ключевой задачей для этих направлений. Кроме того, развитие цифровой экономики требует от ИТ-отрасли оптимизации энергопотребления.

Протокол ЕС: о достижении абсолютного нуля выбросов углерода

Согласно требованиям Протокола ЕС относительно нулевого выброса углерода, Украина должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65%. Это особенно касается ИТ-индустрии, в частности, дата-центров, потребляющих значительную часть энергии. А для этого нужны отраслевые рекомендации по преодолению климатического кризиса, которые будут базироваться на стандартизированном отчете о показателях всей индустрии. Таким образом, энергетическая и цифровая трансформация становятся важными направлениями развития.

Что в этом поможет?

Чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду, необходим устойчивый подход к оптимизации и эффективному использованию энергии. Это позволит уменьшить ущерб окружающей среде, уменьшить зависимость от ископаемого топлива и сократить эксплуатационные расходы для компаний собственников. Оптимизация и эффективное использование энергии открывают возможности для уменьшения влияния ИТ-сектора на окружающую среду, снижения зависимости от ископаемого топлива и сокращения эксплуатационных расходов владельцев компаний.

Если возвращаться к дата-центрам, можно определить несколько ключевых направлений устойчивого развития:

прецизионное кондиционирование воздуха для контроля параметров в технологических помещениях с чувствительным оборудованием в зависимости от тепловой нагрузки;

использование экологических решений для сохранения энергии;

внедрение альтернативных и возобновляемых источников энергии, включая микросети;

заключение долгосрочных договоров купли-продажи электрической энергии (PPA), произведенной из возобновляемых источников;

мониторинг и модернизация инфраструктуры.

ИТ-отрасль до сих пор на началах устойчивого развития

Да, действительно, сфера ИТ не имеет больших успехов в контексте устойчивых трансформаций. Хотя дата-центры потребляют огромные объемы электроэнергии, тема устойчивого развития недостаточно имплементирована.

Исследование Schneider Electric в Европе показало, что каждая четвертая европейская компания признает отсутствие надлежащих знаний по внедрению новых технологий, связанных с устойчивым развитием и трансформацией энергии.

С чего лучше стартовать?

Для достижения устойчивого развития предлагается несколько шагов. Прежде всего, важно разработать комплексную стратегию, включая отслеживание прогресса в отчетности об устойчивом развитии, управлении показателями и установлении контрольных измерений.

Далее важно инвестировать в чистую возобновляемую энергию, устойчивые технологии и устанавливать цели сокращения выбросов CO2.

Оптимизация энергопотребления дата-центров – приоритет

Функционирование ЦОДов во многом зависит от надежной и легкодоступной поставки электроэнергии. В настоящее время мы наблюдаем полную нестабильность в этом секторе. Высокий спрос на энергию в прошлом году, низкие запасы газа и перебои в цепи поставок привели к рекордно высоким ценам на энергетические ресурсы. В 2024 году ситуация только усугубится.

Поэтому нестабильность энергорынка требует перехода к возобновляемым источникам энергии для уменьшения зависимости от ископаемого топлива. Правительства и регуляторы Европы оказывают все большее давление на ЦОДы, призывая их использовать более устойчивые альтернативы. Это требует больших инвестиций в инфраструктуру и технологии и приводит к росту операционных расходов (OpEx).

Впрочем, эксперты отрасли указывают, что благодаря цифровизации такие затраты можно снизить, а эффективность работы повысить. Программа Electricity 4.0 от Schneider Electric нацелена на диверсификацию энергетического портфолио предприятий. В рамках этой инициативы компания предлагает продукты, системы и программное обеспечение для создания более стабильного и безопасного будущего.

Что предлагает Schneider Electric для устойчивых трансформаций?

Инструменты Schneider Electric для перехода к устойчивому развитию имеют стратегическое значение. Для того чтобы начать этот путь, необходимо установить стандартизированную систему отчетности для всего индустриального сегмента. Основываясь на большом опыте сотрудничества с операторами ЦОД, Schneider Electric выделил и внедрил набор универсальных показателей, которые разделены на пять основных категорий:

потребление энергии;

выбросы парниковых газов;

потребление воды;

образование отходов;

биоразнообразие.

Эти элементы позволяют не только качественно анализировать и эффективно управлять ключевыми показателями, но и измерять прогресс внедрения правил устойчивого развития.

Чтобы помочь операторам ЦОД оценить свой общий углеродный след по всей цепи создания стоимости, Schneider Electric представила калькулятор жизненного цикла CO2e. Кроме того, для оптимизации работы и улучшения управления дата-центрами была предложена система DCIM 3.0.

Одной из основных задач является модернизация инфраструктуры ИТ-среды, сделав ее стабильной. Schneider Electric усовершенствовала свой портфель программного обеспечения для мониторинга, управления, планирования и моделирования физической ИТ-инфраструктуры. Это достигается через гибкие варианты развертывания, включая локальные и облачные решения, поддерживающие распределенные среды от нескольких до тысяч локаций по всему миру.

Подводя итоги, внедрение программы устойчивого развития ИТ-индустрии отвечает не только планам ЕС относительно нулевого углеродного следа, но и обеспечивает компании отсутствие колебаний цен на энергорынке и оптимизирует их работу.