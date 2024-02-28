Перспективи сталого розвитку центрів обробки даних – погляд Schneider Electric

Сучасний світ, насичений цифровими технологіями, не уявляє свого існування без дата-центрів. Вони забезпечують не лише обробку, а й зберігання величезних обсягів інформації. Незважаючи на постійний попит, центри обробки даних часто зазнають критики. Це пояснюється тим, що вони великою мірою споживають електроенергію, збільшують вуглецевий викид в атмосферу і виробляють значну кількість відходів, які потрібно утилізовувати.

За умови постійних загроз та кібератак в Україні безпека даних, кібербезпека і енергоефективність стають першочерговими завданнями. Йдеться не тільки про виживання в сучасних умовах, але й про майбутнє багатьох галузей: промислові підприємства, банки, фінансові компанії, телеком, хмарні оператори та державні установи. Бо саме ці інституції утримують значну кількість серверів у дата-центрах.

Отже, як у поточних реаліях зберегти функціональність дата-центрів, що продовжують надавати послуги для більшості бізнесів, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Відповідь є – рухатись у бік сталого розвитку

Компанія Schneider Electric, професіонал у контексті цифрової трансформації управління енергією та автоматизації, пропонує технології для підвищення ефективності, зменшення витрат і досягнення цілей сталого розвитку.

Зручність – справа не безкоштовна

На перший погляд здається, що центри обробки даних (ЦОД) не створюють матеріальних продуктів. Проте вони необхідні для таких сфер як телемедицина, Інтернет речей, банківська справа, онлайн-магазини, дистанційна освіта, зв'язок і розваги. Забезпечення безперебійної роботи дата-центрів стає ключовим завданням для функціонування цих напрямів. З іншого боку, розвиток цифрової економіки вимагає від ІТ-галузі оптимізації енергоспоживання.

Протокол ЄС: про досягнення абсолютного нуля викидів вуглецю

Згідно з вимогами Протоколу ЄС щодо нульового викиду вуглецю, Україна повинна до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65%. Це особливо стосується ІТ-індустрії, зокрема дата-центрів, які споживають значну частину енергії. А для цього потрібні галузеві рекомендації з подолання кліматичної кризи, які базуватимуться на стандартизованому звіті про показники для всієї індустрії. У такий спосіб енергетична та цифрова трансформація стають важливими напрямками розвитку.

Що у цьому допоможе?

Аби знизити негативний вплив на довкілля, потрібен сталий підхід до оптимізації та ефективного використання енергії. Це дозволить зменшити шкоду для навколишнього середовища, зменшити залежність від викопного палива і скоротити експлуатаційні витрати для компаній власників. Оптимізація та ефективне використання енергії відкривають можливості для зменшення впливу ІТ-сектору на навколишнє середовище, зниження залежності від викопного палива та скорочення експлуатаційних витрат для власників компаній.

Якщо повертатися власне до дата-центрів, можна визначити кілька ключових напрямків сталого розвитку:

прецизійне кондиціонування повітря для контролю параметрів у технологічних приміщеннях з чутливим обладнанням в залежності від теплового навантаження;

використання екологічних рішень для збереження енергії;

впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії, включаючи мікромережі;

укладання довгострокових договорів купівлі-продажу електричної енергії (PPA), виробленої з відновлюваних джерел;

моніторинг та модернізація інфраструктури.

ІТ- галузь досі на початках сталого розвитку

Так, дійсно, сфера ІТ не має великих успіхів у контексті сталих трансформацій. Хоч дата-центри споживають величезні обсяги електроенергії, тема сталого розвитку недостатньо імплементована.

Дослідження Schneider Electric в Європі показало, що кожна четверта європейська компанія визнає відсутність належних знань щодо впровадження нових технологій, пов'язаних зі сталим розвитком та трансформацією енергії.

З чого краще стартувати?

Для досягнення сталого розвитку пропонується кілька кроків. Перш за все, важливо розробити комплексну стратегію, включаючи відстеження прогресу у звітності про сталий розвиток, управління показниками та встановлення контрольних вимірювань.

Далі важливо інвестувати в чисту відновлювану енергію, стійкі технології та встановлювати цілі щодо скорочення викидів CO2.

Оптимізація енергоспоживання дата-центрів – пріоритет

Функціонування ЦОДів великою мірою залежить від надійного та легкодоступного постачання електроенергії. Зараз ми спостерігаємо повну нестабільність в цьому секторі. Високий попит на енергію у минулому році, низькі запаси газу та перебої в ланцюгу постачання призвели до рекордно високих цін на енергетичні ресурси. У 2024 році ситуація лише погіршиться.

Тому нестабільність енергоринку вимагає переходу до відновлювані джерела енергії для зменшення залежності від викопного палива. Уряди та регулятори Європи чинять все більший тиск на ЦОДи, закликаючи їх використовувати стійкіші альтернативи. Це потребує великих інвестицій в інфраструктуру та технології та призводить до зростання операційних витрат (OpEx).

Втім, експерти галузі вказують, що завдяки цифровізації такі витрати можна зменшити, а ефективність роботи підвищити. Програма Electricity 4.0 від Schneider Electric націлена на диверсифікацію енергетичного портфоліо підприємств. В рамках цієї ініціативи компанія пропонує продукти, системи та програмне забезпечення для створення більш стійкого та безпечного майбутнього.

Що пропонує Schneider Electric для сталих трансформацій?

Інструменти Schneider Electric для переходу до сталого розвитку мають стратегічне значення. Аби розпочати цей шлях, необхідно встановити стандартизовану систему звітності для всього індустріального сегменту. Засновуючись на великому досвіді співпраці з операторами ЦОДів, Schneider Electric виокремив та впровадив набір універсальних показників, які розділені на п'ять основних категорій:

споживання енергії;

викиди парникових газів;

споживання води;

утворення відходів;

біорізноманіття.

Ці елементи дозволяють не лише якісно аналізувати та ефективно керувати ключовими показниками, але й вимірювати прогрес впровадження правил сталого розвитку.

Щоб допомогти операторам ЦОД оцінити свій загальний вуглецевий слід по всьому ланцюгу створення вартості, Schneider Electric презентувала калькулятор життєвого циклу CO2e. Крім того, для оптимізації роботи та покращення управління дата-центрами була запропонована система DCIM 3.0.

Однією з основних задач є модернізація інфраструктури ІТ-середовища, зробивши її стабільною. Schneider Electric вдосконалила свій портфель програмного забезпечення для моніторингу, керування, планування та моделювання фізичної ІТ-інфраструктури. Це досягається через гнучкі варіанти розгортання, включаючи локальні та хмарні рішення, які підтримують розподілені середовища від декількох до тисяч локацій по всьому світу.

Підсумовуючи, впровадження програми сталого розвитку ІТ-індустрії відповідає не лише планам ЄС щодо нульового вуглецевого сліду, але й забезпечує компанії відсутність коливань цін на енергоринку та оптимізує їхню роботу.