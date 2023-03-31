Сергей Пуриш возглавил компанию ENESTECH Software

Соучредитель ENESTECH Software Сергей Пуриш занял должность CEO компании. Он заменил на этой позиции Эльчина Алиева, решившего заняться собственным бизнесом.

Сергей Пуриш продолжит экспансию компании на рынки Азии, Северной и Южной Америки. В последний год Senet — облачное решение для управления киберспортивными аренами и компьютерными клубами от ENESTECH Software — получил крупных клиентов во Вьетнаме и Камбодже и продолжает развиваться в странах азиатского региона. Компания входит в холдинг TECHIIA.

Сергей Пуриш, CEO и соучредитель ENESTECH Software:

«У нас есть амбициозная цель — стать решением №1 в своей индустрии, и мы уверенно к ней идем. Это означает еще больше возможностей для эффективного управления клубами, еще более удобный опыт пользования и еще более качественная служба поддержки для наших клиентов».

Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA:

«У Сергея многолетний управленческий опыт, образование инженера, степень магистра бизнес-администрирования и большая любовь к киберспортивной индустрии. Этот микс поможет ему сделать Senet, одно из лучших решений для управления сетями компьютеров и игровых консолей в мире, еще более удобным и функциональным для клиентов и пользователей».

Сергей Пуриш имеет 25 лет опыта управления технологическими проектами и бизнесами в области финансов, ИТ-продуктов и ИТ-сервиса. Любовь к индустрии киберспорта и практический опыт совершенствования бизнес-процессов вдохновили создать решение для удобного дистанционного управления компьютерными клубами и киберспортивными аренами. Так вместе с управляющими партнерами TECHIIA Сергей основал ENESTECH Software – разработчика SaaS-решения Senet.