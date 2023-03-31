Сергій Пуріш очолив компанію ENESTECH Software

Співзасновник ENESTECH Software Сергій Пуріш обійняв посаду CEO компанії. Він замінив на цій позиції Ельчина Алієва, який вирішив зайнятися власним бізнесом.

Сергій Пуріш продовжить експансію компанії на ринки Азії, Північної та Південної Америки. Протягом останнього року Senet — хмарне рішення для управління кіберспортивними аренами та компʼютерними клубами від ENESTECH Software — здобув великих клієнтів у Вʼєтнамі та Камбоджі, і продовжує розвиватися в країнах азійського регіону. Компанія входить до холдингу TECHIIA.

Сергій Пуріш, CEO та співзасновник ENESTECH Software:

«Ми маємо амбіційну ціль — стати рішенням №1 в своїй індустрії, і ми впевнено до неї йдемо. Це означає — ще більше можливостей для ефективного управління клубами, ще зручніший досвід користування, та ще якісніша служба підтримки для наших клієнтів».

Юрій Лазебніков, керівний партнер холдингу TECHIIA:

«В Сергія багаторічний управлінський досвід, освіта інженера, ступінь магістра бізнес адміністрування та велика любов до кіберспортивної індустрії. Цей мікс допоможе йому зробити Senet, одне з найкращих рішень для управління мережами компʼютерів та ігрових консолей у світі, ще зручнішим та функціональнішим для клієнтів і користувачів».

Сергій Пуріш має 25 років досвіду управління технологічними проєктами та бізнесами у галузях фінансів, ІТ-продуктів та ІТ-сервісу. Любов до індустрії кіберспорту та практичний досвід вдосконалення бізнес-процесів надихнули його створити рішення для зручного дистанційного управління компʼютерними клубами та кіберспортивними аренами. Так разом з керівними партнерами TECHIIA Сергій заснував ENESTECH Software — розробника SaaS-рішення Senet.