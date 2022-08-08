"Ситуация в СМБ-секторе телекома постепенно улучшается", - Ирина Савицкая, руководитель департамента развития продаж СМБ «Датагруп-Volia»

Война повлияла на все сферы экономики, не стала исключением и сфера телекоммуникационных услуг, бизнес-клиенты которой переживают сложные времена. Но ситуация улучшается, а надежная связь остается для бизнеса услугой первой необходимости. О том, как на рынок IT и телекома повлияла вынужденная релокация и закрытие части бизнеса, о работе компании в прифронтовых городах и о том, какие услуги телекома остаются востребованными у малого и среднего бизнеса рассказала в интервью Delo.ua Ирина Савицкая, руководитель департамента развития продаж СМБ «Датагруп-Volia».

– Как война повлияла на СМБ-сектор телекоммуникационного рынка Украины?

- Война повлияла на все сектора экономики и бизнеса в Украине, и СМБ, конечно, не исключение. Некоторые сферы бизнеса пострадали меньше и смогли быстро перестроить рабочие процессы, учитывая текущую ситуацию, но есть и те, которые вынуждены были полностью остановить деятельность.

В марте многие клиенты обратились к нам, чтобы поставить услуги на паузу, поскольку произошла временная приостановка бизнеса, и мы пошли навстречу. Часть предприятий сразу провели релокацию в западные регионы Украины. В большинстве своем это сферы IТ и услуг, которые могут быстро возобновить деятельность по новому адресу, и мы предлагали перенос подключения услуги интернета в другие, более безопасные регионы.

С апреля произошло постепенное возобновление деятельности бизнеса (кроме территорий, приближенных к линии столкновения) и возобновление предоставления телекоммуникационных услуг – чаще всего услуги интернета, поскольку она была необходима в первую очередь. С мая мы начали наблюдать значительный рост трафика услуги телефонии и постепенное возвращение на уровни, которые были в феврале. Сейчас ситуация в СМБ-секторе телекома постепенно улучшается, бизнес пытается приспособиться к работе в текущих сложных условиях и начинает активнее обращаться по подключению новых услуг.

- Какие услуги сейчас самые популярные у компаний? Что интересует клиентов?

– Самой популярной услугой сейчас является предоставление доступа к сети Интернет. Кроме того, отмечаем рост спроса на услуги облачных серверов и других услуг дата-центра, а также на виртуальную АТС, поскольку эта услуга позволяет соединить сотрудников компании, вынужденных работать в разных населенных пунктах страны, а иногда даже за рубежом. Также возросла потребность в защите бизнес-данных и стабильной работе различных ресурсов из-за роста кибератак, поэтому мы предлагаем нашим абонентам в качестве дополнительной услуги защиту от DDoS-атак для бизнеса.

Клиентов интересует надежность и стабильность предоставления услуг, сроки реагирования на обращения по сервисному обслуживанию, оперативность восстановления оптической сети, учитывая частые повреждения линий при обстреле.

Важным аспектом является наличие квалифицированных бригад инженеров непосредственно в регионе оказания услуг, несмотря на близость города к активным боевым действиям, поскольку у многих провайдеров вообще отсутствует техническая поддержка по месту предоставления услуги, если проблему нужно решать с выездом мастеров по адресу. У нас продолжают в штатном режиме работать техники – например, в прифронтовых Харькове, Запорожье и Николаеве, где часто нужно восстанавливать поврежденные оптические линии, что, конечно, является нашим сильным преимуществом по сравнению с конкурентами.

- Наблюдаете ли вы отток клиентов из-за боевых действий, или, наоборот, повышен спрос из-за выхода из игры меньших игроков?

– На этот вопрос не существует однозначного ответа, все зависит от конкретного региона. Например, в Николаеве в сегменте СМБ фиксируем временную приостановку услуг, а во Львове – рост по понятным причинам, поскольку часть предприятий осуществила релокацию в этот город.

Уменьшение количества конкурентов в прифронтовых городах не приводит к росту спроса, поскольку бизнес занял позицию выжидания. Но мы рассчитываем, что после победы произойдет значительный рост спроса на наши услуги как надежного телекомпартнера для бизнес-клиентов.

- Что главное в коммуникации с СМБ-клиентами в такое тяжелое время?

- Поскольку война сильно повлияла на состояние бизнеса и ожидания бизнесменов по поводу перспектив, достаточно важно поддерживать связь с клиентами, с пониманием относиться к обстоятельствам, в которых оказались абоненты, и всегда пытаться найти общее выгодное решение.

В общем, клиенты положительно реагируют на коммуникацию со своими менеджерами в компании, чувствуют, что мы стабильно работаем и являемся для них надежным партнером.

- Многие ли клиенты просят пересмотреть условия сотрудничества, идете ли вы им навстречу?

– В марте таких клиентов было достаточно много, и, конечно, мы находили решение. Пока ситуация стабилизировалась, и мы гораздо реже получаем запросы на пересмотр условий предоставления услуг от абонентов.

– Какие конкурентные преимущества имеет «Датагруп-Volia», что отличает вас от конкурентов?

- Главное, что отличает нас от конкурентов – это стабильность и надежность услуг. Даже в прифронтовых городах работают технические специалисты, быстро восстанавливающие предоставление услуг после повреждений коммуникаций. Также нашим преимуществом является комплексное предоставление услуг для СМБ, ведь у нас можно получить высокоскоростной интернет на скорости до 1 Гбит/с, услуги фиксированной телефонии, цифровое телевидение, облачные решения и услуги собственного дата-центра.

Кстати, наблюдается тенденция к уменьшению количества провайдеров не только услуги интернета, но и услуги телевидения для бизнеса.

Недавно стало известно о прекращении действия лицензий на все каналы медиагруппы «Украина» и о прекращении работы провайдеров услуги ТВ-онлайн медиаплатформы OLL.TV и спутникового провайдера XtraTV, что, конечно, повлияет на распределение рынка телевидения в бизнес-сегменте.

– Как повлияло на рынок отключение платформы OLL.TV? Почувствовали ли вы миграцию ее абонентов к вам?

– Да, мы уже фиксируем обращение, поскольку бизнес-абоненты сервиса OLL.TV ищут схожие решения с хорошим выбором контента для легальной трансляции. Именно такие решения предлагает компания Volia для бизнеса.

– В чем специфика обслуживания предприятий HoReCa, какие изменения происходят сейчас на этом рынке?

- Если брать отели, то они, конечно, нуждаются в индивидуальном подходе, ведь там большое количество телеэкранов и обычно уже есть сеть, поэтому они нуждаются в правильно подобранном техническом решении, качественном сервисном обслуживании и индивидуальном подборе перечня каналов согласно формату заведения. Все это мы учитываем при формировании коммерческого предложения для подключения услуг и последующего обслуживания. Предоставляем комплексные решения, включающие: высокоскоростной доступ в интернет, установку Wi-Fi-оборудования, подключение и настройку услуги телевидения с правами для публичного показа в отеле, предоставление телефонии и услуг дата-центра при необходимости.

Предлагаем профессиональные решения на базе IP Multicast – технологии, являющиеся централизованным решением, хорошей и качественной альтернативой спутниковому ТВ, позволяющей получить каналы с высоким качеством изображения, интегрировать в телевизионную систему гостиницы собственный рекламный канал, оптимизировать количество сложного и дорогостоящего оборудования.

Для кафе, баров и ресторанов также предлагаем интернет и специальные телевизионные пакеты для публичного показа с возможностью заказать дополнительный спортивный контент и выбрать оптимальное техническое решение. Популярна сейчас технология подключения на базе нашей ОТТ-платформы через программное приложение VoliaTV, позволяющее быстро подключить услугу, не устанавливать дополнительное оборудование для SmartTV и получить возможность выбирать и при необходимости изменять наполнение пакета ТВ.

Volia TV является одной из лучших платформ, обеспечивающих надежный доступ к топовому телевизионному контенту от более чем 130 украинских и лучших международных телеканалов. Здесь вы найдете прямые трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии, а также обширное наполнение контентом различной тематики: кино, музыка, новости, развлечения и спорт.

Клиенты HoReCa в Volia получают качественные услуги и высокий уровень обслуживания, мы гибко реагируем на их запросы и предлагаем изменения в контенте, который они получают, чтобы сделать наполнение актуальным для изменения формата и потребностей бизнеса. Так как количество контента сейчас быстро меняется, мы оперативно реагируем на все эти изменения, предоставляя нашим абонентам альтернативные замены каналов, если та или иная медиагруппа прекращает трансляцию, и соответствующим образом формируем варианты для выбора клиента. У нас есть такие возможности, поскольку у нас есть прямые договоры с медиагруппами и можем самостоятельно формировать наполнение контентом наших пакетов для бизнес-клиентов.

Отметим, что количество провайдеров ОТТ-услуг на рынке телевидения в Украине сейчас уменьшается, и, чтобы внезапно не потерять доступ к услуге, нужно выбирать надежного партнера. Volia работает на рынке более 20 лет и постоянно инвестирует в развитие цифрового телевидения, собственную ОТТ-платформу и наполнение ее качественным контентом, что делает нас стабильным партнером по предоставлению услуги телевидения для бизнеса.

- В каком бизнес направлении компания планирует развиваться после победы?

- Планируем и дальше развивать комплексный подход к предоставлению телекоммуникационных услуг, чтобы нашим бизнес-клиентам было удобно работать, зная, что о качественном предоставлении телекоммуникационных решений позаботится надежный партнер.

Рассчитываем, что после победы мы станем еще сильнее и будем надежно обеспечивать связь для восстановления нашей страны и роста малого и среднего бизнеса, который является движущей силой экономики Украины.