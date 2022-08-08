"Ситуація в СМБ-секторі телекому поступово покращується", - Ірина Савіцька, керівник департаменту розвитку продажів СМБ «Датагруп-Volia»

Війна вплинула на всі сфери економіки, не стала виключенням й сфера телекомунікаційних послуг, бізнес-клієнти якого переживають складні часи. Проте ситуація покращується, а надійний зв'язок лишається для бізнесу послугою першої необхідності. Про те, як на ринок IT та телекому вплинула вимушена релокація та закриття частини бізнесу, про роботу компанії у прифронтових містах та про те, які телеком послуги лишаються затребуваними у малого та середнього бізнесу розповіла у інтерв'ю Delo.ua Ірина Савіцька, керівник департаменту розвитку продажів СМБ «Датагруп-Volia».

- Як вплинула війна на СМБ-сектор телекомунікаційного ринку України?

- Війна вплинула на всі сектори економіки та бізнесу в Україні, і СМБ, звісно, не є виключенням. Деякі сфери бізнесу постраждали менше та змогли швидко перебудувати робочі процеси, враховуючи поточну ситуацію, але є й ті, які були змушені повністю зупинити діяльність.

У березні багато клієнтів звернулися, щоб поставити послуги на паузу, оскільки відбулося тимчасове призупинення бізнесу, і ми пішли назустріч. Частина підприємств одразу здійснили релокацію в західні регіони України. Здебільшого це сфери ІТ та послуг, які можуть швидко відновити діяльність за новою адресою, і ми пропонували перенесення підключення послуги інтернету в інші, більш безпечні регіони.

З квітня відбулося поступове відновлення діяльності бізнесу (крім територій, наближених до лінії зіткнення) та відновлення надання телекомунікаційних послуг – найчастіше послуги інтернету, оскільки вона була необхідною першочергово. З травня ми почали спостерігати значне зростання трафіка послуги телефонії та поступове повернення на рівні, які були в лютому. Наразі ситуація в СМБ-секторі телекому поступово покращується, бізнес намагається пристосуватися до роботи в поточних складних умовах і починає активніше звертатися щодо підключення нових послуг.

- Які послуги зараз є найпопулярнішими у компаній? Що цікавить клієнтів?

- Найпопулярнішою послугою зараз є надання доступу до мережі Інтернет. Крім того, відмічаємо зростання попиту на послуги хмарних серверів та інших послуг дата-центру, а також на віртуальну АТС, оскільки ця послуга дозволяє з’єднати співробітників компанії, які вимушені працювати в різних населених пунктах країни, а інколи навіть за кордоном. Також зросла потреба в захищеності бізнес-даних та стабільній роботі різних ресурсів через зростання кібератак, тому ми пропонуємо нашим абонентам як додаткову послугу захист від DDoS-атак для бізнесу.

Клієнтів цікавить надійність і стабільність надання послуг, строки реагування на звернення щодо сервісного обслуговування, оперативність відновлення оптичної мережі, враховуючи часті пошкодження ліній під час обстрілів.

Важливим аспектом є наявність кваліфікованих бригад інженерів безпосередньо в регіоні надання послуг, незважаючи на близькість міста до активних бойових дій, оскільки у багатьох провайдерів наразі взагалі відсутня технічна підтримка за місцем надання послуги, якщо проблему потрібно вирішувати з виїздом майстрів за адресою. У нас продовжують у штатному режимі працювати техніки – наприклад, у прифронтових Харкові, Запоріжжі та Миколаєві, де часто потрібно здійснювати відновлення пошкоджених оптичних ліній, що, звичайно, є нашою сильною перевагою порівняно з конкурентами.

- Чи спостерігаєте ви відтік клієнтів через бойові дії, чи може, навпаки, підвищений попит через вихід із гри менших гравців?

- На це запитання не існує однозначної відповіді, все залежить від конкретного регіону. Наприклад, у Миколаєві в сегменті СМБ фіксуємо тимчасове призупинення послуг, а у Львові – зростання, зі зрозумілих причин, оскільки частина підприємств здійснила релокацію до даного міста.

Зменшення кількості конкурентів у прифронтових містах наразі не призводить до зростання попиту, оскільки бізнес зайняв позицію вичікування. Але ми розраховуємо, що після перемоги відбудеться значне зростання попиту на наші послуги як надійного телеком-партнера для бізнес-клієнтів.

- Що є головним у комунікації із СМБ-клієнтами в такий важкий час?

- Оскільки війна сильно вплинула на стан бізнесу та очікування щодо перспектив, досить важливо підтримувати зв’язок із клієнтами, з розумінням ставитися до обставин, у яких опинилися абоненти, та завжди намагатися знайти спільне вигідне рішення.

Загалом клієнти позитивно реагують на комунікацію зі своїми менеджерами в компанії, відчувають, що ми стабільно працюємо і є для них надійним партнером.

- Чи багато клієнтів просять переглянути умови співпраці, чи йдете ви їм назустріч?

- У березні таких клієнтів було досить багато, і, звичайно, ми знаходили рішення. Наразі ситуація стабілізувалася, і ми набагато рідше отримуємо запити щодо перегляду умов надання послуг від абонентів.

- Які конкурентні переваги має «Датагруп-Volia», що відрізняє вас від конкурентів?

- Головне, що відрізняє нас від конкурентів, – це стабільність та надійність послуг. Навіть у прифронтових містах працюють технічні спеціалісти, які швидко відновлюють надання послуг після пошкоджень комунікацій. Також нашою перевагою є комплексне надання послуг для СМБ, адже у нас можна отримати: високошвидкісний інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, послуги фіксованої телефонії, цифрове телебачення, хмарні рішення та послуги власного дата-центру.

До речі, наразі спостерігається тенденція до зменшення кількості провайдерів не лише послуги інтернету, але й послуги телебачення для бізнесу.

Нещодавно стало відомо про припинення дії ліцензій на всі канали медіагрупи «Україна» та припинення роботи провайдерів послуги ТБ-онлайн медіаплатформи OLL.TV та супутникового провайдера XtraTV, що, звичайно, вплине на розподіл ринку телебачення в бізнес-сегменті.

- Як вплинуло на ринок відключення платформи OLL.TV? Чи ви вже відчули міграцію її абонентів до вас?

- Так, ми вже фіксуємо звернення, оскільки бізнес-абоненти сервісу OLL.TV шукають схожі рішення з хорошим вибором контенту для легальної трансляції. І саме такі рішення пропонує компанія Volia для бізнесу.

- У чому специфіка обслуговування підприємств HoReCa, які зміни відбуваються наразі на цьому ринку?

- Якщо брати готелі, то вони, звичайно, потребують індивідуального підходу, адже там велика кількість телеекранів і зазвичай уже є наявна мережа, тому вони потребують правильно підібраного технічного рішення, якісного сервісного обслуговування та індивідуального підбору переліку каналів згідно з форматом закладу. Усе це ми враховуємо під час формування комерційної пропозиції для підключення послуг і подальшого обслуговування. Надаємо комплексні рішення, що включають: високошвидкісний доступ до інтернету, встановлення Wi-Fi-обладнання, підключення та налаштування послуги телебачення з правами для публічного показу в готелі, надання телефонії та послуг дата-центру за потреби.

Пропонуємо професійні рішення на базі IP Multicast – технології, що є централізованим рішенням і гарною та якісною альтернативою супутниковому ТБ, дозволяє отримати канали з високою якістю зображення, інтегрувати в телевізійну систему готелю власний рекламний канал, оптимізувати кількість складного та дорогого обладнання.

Для кафе, барів і ресторанів також пропонуємо інтернет і спеціальні телевізійні пакети для публічного показу з можливістю замовити додатковий топовий спортивний контент і вибрати оптимальне технічне рішення. Популярною зараз є технологія підключення на базі нашої ОТТ-платформи через програмний додаток VoliaTV, що дозволяє швидко підключити послугу, не встановлювати додаткове обладнання для SmartTV та отримати можливість вибирати та за потреби змінювати наповнення пакета ТБ.

Volia TV є однією з найкращих платформ, що забезпечує надійний доступ до топового телевізійного контенту від понад 130 українських і кращих міжнародних телеканалів. Тут ви знайдете прямі трансляції футбольних матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, чемпіонатів Англії, Іспанії, Франції, Німеччини, а також широке наповнення контентом різної тематики: кіно, музика, новини, розваги та спорт.

Клієнти HoReCa у Volia отримують якісні послуги та високий рівень обслуговування, ми гнучко реагуємо на їхні запити та за потреби пропонуємо зміни в контенті, який вони отримують, аби зробити наповнення актуальним до зміни формату та потреб бізнесу. Також, оскільки кількість контенту зараз швидко змінюється, ми оперативно реагуємо на всі ці зміни, надаючи нашим абонентам альтернативні заміни каналів, якщо та чи інша медіагрупа припиняє трансляцію, та відповідним чином формуємо варіанти для вибору клієнта. У нас є такі можливості, оскільки ми маємо прямі договори з медіагрупами та можемо самостійно формувати наповнення контентом наших пакетів для бізнес-клієнтів.

Зазначимо, що кількість провайдерів ОТТ-послуг на ринку телебачення в Україні зараз зменшується, і щоб раптово не втратити доступ до послуги, потрібно обирати надійного партнера. Volia працює на ринку понад 20 років та постійно інвестує в розвиток послуги цифрового телебачення, власну ОТТ-платформу та наповнення її якісним контентом, що робить нас стабільним партнером із надання послуги телебачення для бізнесу.

- У якому бізнес-напрямку компанія планує розвиватись після перемоги?

- Плануємо й надалі розвивати комплексний підхід до надання телекомунікаційних послуг, щоб нашим бізнес-клієнтам було зручно працювати, знаючи, що про якісне надання телекомунікаційних рішень подбає надійний партнер.

Розраховуємо, що після перемоги ми станемо ще сильнішими та будемо далі надійно забезпечувати зв’язок для відбудови нашої країни та зростання малого та середнього бізнесу, який є рушійною силою економіки України.