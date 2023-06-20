Smart деньги. Какие перспективы у украинского fintech во время войны

Смогли ли fintech компании возобновить работу после 24 февраля? Как изменилась география бизнеса? Где fintech ищет финансирование? Какие продукты чаще всего создают компании? Ответы на эти вопросы дает Украинский каталог финтехкомпаний-2023. Этот продукт подготовила Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний (УАФИК). В ходе презентации исследования участники fintech рынка обсудили проблемы и перспективы отрасли. Издание Delo.ua рассказывает о самых интересных трендах.

Как проходило исследование fintech отрасли

УАФИК провел онлайн-анкетирование в январе-марте 2023 года. За это время было опрошено 150 банков и финтех-компаний Украины. Также для исследования были использованы данные НБУ, Всемирного банка, Госстата, Минфина.

Во время презентации исследования председатель УАФИК Ростислав Дюк отметил, что сначала украинская fintech-индустрия была оценена в $30 млн. Но отрасль быстро развивается и сейчас она оценивается в $1 млрд. То есть, за пять лет рост финтех-рынка составил больше, чем на 50%.

Украина в цифрах. Источник: УАФИК.

Сколько украинских компаний работает в fintech

Несколько ключевых цифр украинского fintech:

в 2022 году основано 7 компаний;

на рынке работает 246 компаний;



68% прошли точку безубыточности;



33% представлены на международном рынке;



77% базируются в Киеве.



"17% всех компаний имеют учредителей женщин. В Европе эта доля меньше", – говорит Ростислав Дюк.

Украинский финтех в цифрах. Источник: УАФИК.

Как чувствует себя украинский fintech

Согласно с выводами УАФИК, который сравнил состояние здоровья финтех-бизнеса в 2023 году с показателями 2021 года, в целом сфера деятельности учредителей финтех-компаний почти не изменилась. В основном это ИТ-специалисты (32%), представители финансовых компаний (18%), банковской (12%) и юридической (10%) сфер.

Сферы деятельности учредителей финтех-компаний. Источник: УАФИК.

Однако из-за войны украинские финтех-компании были вынуждены изменить расположение своего бизнеса. Если говорить об Украине, то сейчас больше всего проектов работает в Киеве (77%). Также бизнес дислоцируется во Львове (6%) и Днепре (5%). Кроме того, украинский финтех-бизнес разместил офисы в Польше, США, Великобритании, Эстонии, Молдове и т.д.

"В результате войны 5% опрошенных финтех-компаний уехали за границу, но планируют вскоре вернуться. У 6% опрошенных компаний часть работников находится в Украине, а часть – за границей", - говорится в исследовании.

Также 9% изменили местонахождение в пределах Украины, но 7% из них планируют вернуться в предыдущий офис.

В основном же опрошенные финтех-компании (75%) никуда не переезжали и не имеют таких планов из-за войны. В то же время руководители 2% компаний хотят релоцировать свой бизнес.

"Для регистрации компании руководители обычно выбирают Украину (77%), США (5%) и Эстонию (4%). То есть регистрация компаний за рубежом все еще остается нераспространенной практикой среди финтех-игроков", - говорится в исследовании.

Размещение финтех-компаний в Украине. Источник: УАФИК.

На каком этапе развития находится fintech

Ростислав Дюк из УАФИК отмечает, что сейчас финтех-компании больше сосредоточені на развитии уже работающих проектов, чем на реализации идей с нуля. В частности, 55% находятся в стадии масштабирования бизнеса, в 2021 году этот показатель составил 52%. Также 15% компаний перешли на уровень начала продаж своей продукции, в то время как в 2021 году данный индикатор достиг 9%.

"Компании проходят через все стадии и достигают прибыльности и расширения своей деятельности. Это свидетельствует о том, что они имеют правильно выстроенную бизнес-модель и эффективную стратегию, адаптированную к изменениям в рыночных условиях, требованиям клиентов и непредсказуемым рискам", - говорится в исследовании.

Стадии развития финтех-компаний. Источник: УАФИК.

Кто работает на fintech рынке

Важно, что 50% всей финтех-индустрии представляют маленькие компании со штатом до 25 специалистов, обращает внимание Ростислав Дюк. То есть, распределение компаний по количеству работников выглядит следующим образом:

28% компаний имеют штат у 75+ специалистов;

26% компаний имеют штат от 11 до 25 работников;



17% компаний имеют штат от 6 до 10 специалистов;



12% компаний имеют штат от 26 до 50 работников;



11% компаний имеют штат от одного до пяти специалистов;



7% компаний имеют штат от 51 до 75 человек.



"То есть компании, которые имеют штат до пяти работников, это 10% рынка. У них получается. Они делают бизнес, благодаря использованию новых технологий", - обращает внимание Ростислав Дюк.

Распределение финтех компаний по количеству работников. Источник: УАФИК.

В каких направлениях работает украинский fintech

Согласно опросу, чаще всего финтех-проекты реализуют в секторе технологической инфраструктуры. За три года этот сектор вырос с 20% до 24%.

"Частично популярность компаний данной сферы можно объяснить продолжением тенденции создания бизнеса в онлайне, что создает спрос на компании, предлагающие IT-решения для финансовых компаний и банков, тем самым помогая им начать работу или перейти в цифровое пространство", - приведено объяснение в исследовании.

Также популярными в финтех-секторе остаются платежные сервисы и переводы. Но их доля снизилась с 20% в 2020 году до 14% в 2023 году.

Авторы исследования объясняют этот тренд вызовами войны, поскольку полномасштабное вторжение значительно навредило деятельности платежных компаний и пошатнуло большое количество игроков на рынке. Все это привело к резкому падению экономической активности в первые месяцы войны, многочисленным ограничениям и лимитам на денежные операции.

Также продукты финтех-компаний востребованы в секторе потребительского кредитования. Но это направление тоже уменьшилось за три года на 2% и достигло 12%.

"Несмотря на то, что война пошатнула деятельность компаний, занимающихся потребительским кредитованием, они все еще остаются на плаву. Спрос на кредиты остается сдержанным, стандарты кредитования в дальнейшем усиливаются", - говорится в исследовании.

Следует отметить, что есть в fintech направления, где наблюдается рост. В частности, этот тренд можно выделить в следующих секторах:

регуляторная сфера – 7% (в 2021 году – 1%);

диджитал/необанки – 7% (было – 4%);



маркетплейсы – 5% (было – 2%);



блокчейн/крипто – 5% (было – 3%).



В целом за это время увеличилось количество компаний-разработчиков инновационных надзорных и регуляторных информационных технологий, говорится в исследовании. Согласно отчету KPMG "Pulse of Fintech H2'22", мировой рынок финансовых технологий наблюдал тенденцию увеличения инвестиций в regtech. А все потому, что компании ищут технологии, которые помогут управлять все более сложными нормативными обязательствами.

Распределение по сферам деятельности. Источник: УАФИК.

Как fintech компании привлекают инвестиции

Согласно опросу, в ходе полномасштабной войны финтех-компании обеспечивают финансирование преимущественно за счет собственных средств (66%). Также бизнес привлекает деньги частных инвесторов (15%).

Исследование показывает, что сегодня респонденты больше заинтересованы в получении средств от донорских программ. Сейчас подобные пожелания выявили 9%, а в 2021 году этот показатель был на уровне 3%.

"Увеличилась вариативность дополнительных источников финансирования – 2% опрошенных респондентов заинтересовались конвертируемыми облигациями. Их основным преимуществом является отсутствие потребности в обязательном определении стоимости компании. 2% респондентов планируют привлекать инвестиции через первичное размещение монет. Обычно такой источник финансирования выбирают компании, связанные с криптовалютой", - говорится в исследовании.

Источники финансирования финтех-компаний. Источник: УАФИК.

Стоит отметить, что, несмотря на риски войны, финтех-бизнес может удачно получать инвестиции. В частности, 33% опрошенных респондентов отметили, что уже привлекали деньги от инвесторов, при этом половина из них направляла средства на операционные расходы. Также 10% предпринимателей планируют получить около $1 млн уже в следующем году.

"В течение следующих двенадцати месяцев 27% опрошенных финтех-компаний планируют заключить партнерство со стратегическим инвестором из-за рубежа и 17% - из Украины. Кроме того, 25% не планируют партнерство", - отмечается в исследовании.

Также компании планируют расширять свои возможности бизнеса. Сотрудничество с коммерческим партнером с целью продажи услуг за пределами Украины планирует 19% опрошенных респондентов. 12% планируют иметь такое же партнерство, но для продажи услуг в Украине.

Но важно отметить, что в целом ситуация с инвестициями на финтех-рынке не слишком оптимистичная. Согласно исследованию "CBInsight State of Fintech 2022", глобальное финансирование снизилось на 46%, количество мегараундов финансирования упало на 60%, а рождение единорогов в fintech сократилось на 87%.

"Длительная война, высокая инфляция после пандемии и ожидания глобальной рецессии привели к тому, что бизнес-среда стала менее привлекательной для инвесторов. Они пересматривают свои инвестиционные возможности и изменили свои взгляды на эту сферу", - объясняют в исследовании.

Планы привлечения инвестиции финтех-компаниями. Источник: УАФИК.

Как зарабатывают fintech компании

Согласно опросам, финтех-проекты активно сотрудничают с крупным бизнесом (25%), физлицами-предпринимателями и представителями малого и среднего бизнеса (22%), финансовыми учреждениями (20%).

"Такие компании предоставляют услуги, которые могут помочь бизнесу управлять финансами и ресурсами более эффективно", – говорится в исследовании.

Целевая аудитория финтех-компаний. Источник: УАФИК.

Если же говорить о бизнес-моделях, финтех-компании выбирают следующие схемы для получения дохода:

24% принимают платежи по подписке путем запланированных списаний.

21% получает прибыль за счет транзакционных комиссий.

20% являются продуктовыми компаниями, поэтому получают денежные средства по реализации собственных товаров и услуг.



17% разрабатывают собственное программное обеспечение и зарабатывают деньги на продаже лицензий и предоставлении услуг поддержки этой системы.



"7% опрошенных респондентов указали, что используют такие бизнес-модели, как Pay for Success , White Label service , Outsource of a project и другие", - говорится в исследовании.

Модель доходов финтех-компаний. Источник: УАФИК.

Как украинский fintech развивает бизнес за границей

Чаще украинские фитнех-компании работают в ЕС (12%) и США (9%). При этом 49% проектов считают Украину своим ключевым рынком. Но если строить бизнес в нашей стране, можно столкнуться со следующими проблемами:

законодательное/регулятивное ограничение при ведении бизнеса в Украине (24% респондентов);

малый сегмент рынка для масштабирования (18%);



обострение вопроса поиска финансирования (16%).



В то же время, хотя 52% респондентов сейчас ориентируются исключительно на украинский рынок, но планируют выходить и на международный уровень. Поэтому многие считают, что перспективными направлениями для развития бизнеса могут стать США (11%), Европа (11%), страны ЕС (8%), Великобритания (6%), Канада (4%). А вот интерес в векторе СНГ снижается.

"Выход на иностранные рынки позволяет компании получить конкурентное преимущество, увеличить потенциальную аудиторию, прибыль, развивать международный опыт и привлекать иностранные инвестиции", - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что украинский финтех может столкнуться с определенными сложностями для завоевания иностранных клиентов. Поэтому компании называют следующие проблемы:

высокая стоимость выхода на рынки (24% опрашиваемых);

регуляторная составляющая как преграда (17%);



наличие большой конкуренции (12%);



Также важную роль играют понимание менталитета, сложности с поиском партнеров, юридическое оформление бизнеса и недостаточность опыта в ведении зарубежных проектов.

Планы финтех-компаний по выходу на международную арену. Источник: УАФИК

Какие технологии использует fintech

Больше украинские финтех-компании используют такие технологии, как API (24%), облачные сервисы (13%), чат-боты (12%), искусственный интеллект или ИИ (9%), роботизированную автоматизацию процессов (8%) и т.д. Почему же эти разумные продукты так востребованы?

Облака. Технология не зря считается популярной, говорят авторы исследования, поскольку, согласно данным отчета GigaCloud, в 2022 году облачный рынок Украины вырос на 22,8% и теперь составляет $46,2 млн. Этот тренд поддерживают и финтех-проекты, ведь доля использования облачных сервисов в отрасли выросла на 5%.

"Все больше финтех-компаний перемещают свои решения в облако. Это и неудивительно, ведь облачные сервисы обладают рядом значительных преимуществ, среди которых высокая доступность, гибкость, мобильность, технологичность", - говорится в исследовании.

Чат-боты. Из-за быстрых темпов цифровизации этот инструмент востребован в финтех-компаниях. Согласно прогнозам Gartner, до конца 2023 года 70% специалистов в офисах ежедневно будут иметь дело с чат-ботами.

"Чат-боты повышают производительность и экономят расходы, как следствие – приносят значительную выгоду для бизнеса. 12% опрошенных финтех-компаний предлагают технологию чат-бот", - говорится в исследовании.

Искусственный интеллект. Наиболее перспективной разработкой для украинского рынка финтех-бизнес называет ИИ. Так считают 79% респондентов.

В целом, отечественные предприниматели поддерживают глобальные тренды и внедряют этот инструмент в своем бизнесе. Согласно опросу Morning Consult по заказу IBM, весной 2022 года уже 35% компаний в мире использовали инструменты ИИ.

"Учитывая стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта в первые месяцы 2023 года можно предположить, что данный процент в 2023 году значительно возрастет, в том числе и в Украине", - говорится в исследовании.

Главные технологии украинских финтех-компаний. Источник: УАФИК.

Как изменится fintech после победы – мнения экспертов

После презентации Украинского каталога финтехкомпаний-2023 эксперты приступили к обсуждению проблем и перспектив индустрии. Особенно интересными оказались тезисы развития финтех-отрасли во время войны и после победы.

Так, заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн считает, что сейчас в мире достаточно денег, поэтому если fintech проекты будут иметь интересную идею и сильный менеджмент для ее реализации – существуют большие шансы получить серьезные инвестиции.

"Считаю, что именно финтех может стать тем локомотивом, благодаря которому многие инвестиции пойдут в Украину. Дальше это уже будет использовано банками и всей финансовой индустрией. Так что вокруг этого можно будет создавать свои финтех-сервисы и общие сервисы для конечного потребителя". Антон Табак заместитель председателя правления Ощадбанка

Член наблюдательного совета группы компаний "Новая Почта" Тарас Кириченко также уверен, что финтех-стартап может получить деньги в целях инвестиций, если правильно выстроит эффективную бизнес-модель.

"Надо внимательно следить за своими клиентами и понимать, в чем твоя бизнес модель, какой у тебя чек и др. Тогда у тебя все будет хорошо. Если у тебя хороший финтех, его достаточно легко проинвестировать". Тарас Кириченко член наблюдательного совета группы компаний "Новая Почта"

В свою очередь региональная руководительница программ развития цифровых финансов и кредитной инфраструктуры в Европе и Центральной Азии IFC Зарина Одинаева говорит, что важно уже сейчас думать о привлечении инвестиций в финтех-индустрию с точки зрения послевоенного восстановления экономики Украины. А все потому, что роль финтех компаний будет значительна в этих процессах, если проекты смогут предоставить стране актуальные продукты.

"Послевоенное восстановление будет иметь конкретные потребности для того, чтобы восстанавливать инфраструктуру, жилье, промышленный сектор и др. Здесь, возможно, роль fintech не столь значима. Но все зависит от самого типа продуктов, которые они могут предоставить на уровне клиентской группы B2B. На более позднем этапе роль fintech будет более широкая и значимая". Зарина Одинаева руководитель программ развития цифровых финансов и кредитной инфраструктуры в Европе и Центральной Азии IFC

В то же время эксперты говорят, что fintech компании должны думать глобально, а не ограничиваться только местным рынком. От этого зависит успех развития украинской индустрии на глобальном уровне. Поэтому пора тотально менять бизнес-мышление. И на этом пути следует активнее работать со студентами, говорит Ростислав Дюк из УАФИК.

"Нужно развивать малый и средний бизнес. Поэтому предпринимательский подход нужно внедрять на уровне университетов. Как это сделать? Например, можно отменить дипломную работу и предложить студентам сделать проект стартапа". Ростислав Дюк глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний

Таким образом молодежь может реализовывать креативные идеи. В качестве примера Ростислав Дюк рассказал, что однажды студенты КНЭУ создали стартап по приему чаевых через QR.