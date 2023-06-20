Smart money. Які перспективи має український fintech під час війни

Чи змогли fintech компанії відновити роботу після 24 лютого? Як змінилась географія бізнесу? Де fintech шукає фінансування? Які продукти найчастіше створюють компанії? Відповіді на ці питання надає Український каталог фінтехкомпаній-2023. Цей продукт підготувала Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (УАФІК). Під час презентації дослідження учасники fintech ринку обговорили проблеми та перспективи галузі. Видання Delo.ua розповідає про найцікавіші тренди.

Як проходило дослідження fintech галузі

УАФІК провів онлайн-анкетування у січні-березні 2023 року. За цей час було опитано 150 банків та фінтех-компаній України. Також для дослідження були використані дані НБУ, Світового банку, Держстату, Мінфіну.

Під час презентації дослідження голова УАФІК Ростислав Дюк зазначив, що спочатку українська fintech-індустрія була оцінена в $30 млн. Але галузь швидко розвивається та наразі вона оцінюється в $1 млрд. Тобто, за п’ять років зростання фінтех-ринку склало більше, ніж на 50%.

Україна в цифрах. Джерело: УАФІК.

Скільки українських компаній працює у fintech

Декілька ключових цифр українського fintech:

у 2022 році засновано 7 компаній;

на ринку працює 246 компаній;



68% пройшли точку беззбитковості;



33% представлені на міжнародному ринку;



77% базуються у Києві.



"17% всіх компаній мають засновників жінок. В Європі ця частка менша", - говорить Ростислав Дюк.

Український фінтех в цифрах. Джерело: УАФІК.

Як почуває себе український fintech

За висновками УАФІК, який порівняв "стан здоров’я" фінтех-бізнесу у 2023 році із показниками 2021 року, загалом сфера діяльності засновників фінтех-компаній майже не змінилася. Переважно це ІТ-спеціалісти (32%), представники фінансових компаній (18%), банківської (12%) та юридичної (10%) сфер.

Сфери діяльності засновників фінтех-компаній. Джерело: УАФІК.

Проте через війну українські фінтех-компанії були вимушені змінити розташування свого бізнесу. Якщо говорити про Україну, то зараз найбільше проєктів працює у Києві (77%). Також бізнес дислокується у Львові (6%) та Дніпрі (5%). Крім того, український фінтех-бізнес розмістив офіси у Польщі, США, Великій Британії, Естонії, Молдові та ін.

"Внаслідок війни 5% опитаних фінтех-компаній виїхали за кордон, але планують незабаром повернутися. У 6% опитаних компаній частина працівників знаходиться в Україні, а частина - за кордоном", - говориться у дослідженні.

Також 9% змінили місцезнаходження в межах України, але 7% з них планують повернутися до попереднього офісу.

В основному ж опитані фінтех-компанії (75%) нікуди не переїжджали та не мають таких планів через війну. Водночас з цим, керівники 2% компаній хочуть релокувати свій бізнес.

"Для реєстрації компанії керівники зазвичай обирають Україну (77%), США (5%) та Естонію (4%). Тобто, реєстрація компаній за кордоном все ще залишається непоширеною практикою серед фінтех-гравців", - сказано в дослідженні.

Розташування фінтех-компаній в Україні. Джерело: УАФІК.

На якому етапі розвитку знаходиться fintech

Ростислав Дюк з УАФІК зазначає, що зараз фінтех-компанії більше схильні до розвитку вже працюючих проєктів, ніж до реалізації ідей з нуля. Зокрема, 55% знаходяться на стадії масштабування бізнесу, у 2021 році цей показник склав 52%. Також 15% компаній перейшли на рівень початку продажів своєї продукції, тоді як у 2021 році даний індикатор досягнув 9%.

"Компанії проходять через усі стадії та досягають прибутковості й розширення своєї діяльності. Це свідчить про те, що вони мають правильно вибудовану бізнес-модель та ефективну стратегію, які адаптовані до змін у ринкових умовах, вимогах клієнтів та непередбачуваних ризиків", - говориться у дослідженні.

Стадії розвитку фінтех-компаній. Джерело: УАФІК.

Хто працює на fintech ринку

Важливо, що 50% всієї фінтех-індустрії представляють маленькі компанії зі штатом до 25 фахівців, звертає увагу Ростислав Дюк. Тобто, розподіл компаній за кількістю працівників виглядає так:

28% компаній мають штат у 75+ фахівців;

26% компаній мають штат від 11 до 25 працівників;



17% компаній мають штат від 6 до 10 фахівців;



12% компаній мають штат від 26 до 50 працівників;



11% компаній мають штат від одного до п’яти фахівців;



7% компаній мають штат від 51 до 75 працівників.



"Тобто, є компанії, які мають штат до п'яти працівників, це 10% ринку. В них виходить. Вони роблять бізнес, завдяки використанню нових технологій", - звертає увагу Ростислав Дюк.

Розподіл фінтех-компаній за кількістю працівників. Джерело: УАФІК.

В яких напрямках працює український fintech

Згідно з опитуванням, найчастіше фінтех-проєкти реалізують в секторі технологічної інфраструктури. За три роки цей сектор зріс з 20% до 24%.

"Часткову популярність компаній даної сфери можна пояснити продовженням тенденції створення бізнесу в онлайні, що створює попит на компанії, які пропонують IT-рішення для фінансових компаній та банків, тим самим допомагаючи їм розпочати роботу або перейти у цифровий простір", - наведено пояснення у дослідженні.

Також популярними у фінтех-секторі залишаються платіжні сервіси та перекази. Але їх доля знизилась з 20% у 2020 році до 14% у 2023 році.

Автори дослідження пояснюють цей тренд викликами війни, оскільки повномасштабне вторгнення значно нашкодило діяльності платіжних компаній та похитнуло велику кількість гравців на ринку. Все це призвело до різкого падіння економічної активності в перші місяці війни, численних обмежень та лімітів практично на грошові операції.

Також продукти фінтех-компаній затребувані у секторі споживчого кредитування. Але цей напрямок теж зменшився за три роки на 2% та досяг 12%.

"Попри те, що війна похитнула діяльність компаній, що займаються споживчим кредитуванням, вони все ще залишаються на плаву. Попит на кредити залишається стриманим, стандарти кредитування надалі посилюються", - говориться у дослідженні.

Варто зазначити, що є у fintech напрямки, де спостерігається зростання. Зокрема, цей тренд можна виділити в таких секторах:

регуляторна сфера – 7% (у 2021 році - 1%);

діджитал/необанки – 7% (було – 4%);



маркетплейси – 5% (було – 2%);



блокчейн/крипто – 5% (було – 3%).



В цілому, за цей час збільшилася кількість компаній-розробників інноваційних наглядових та регуляторних інформаційних технологій, говориться у дослідженні. Згідно зі звітом KPMG "Pulse of Fintech H2’22", світовий ринок фінансових технологій спостерігав тенденцію збільшення інвестицій у regtech. А все тому, що компанії шукають технології, які допоможуть керувати дедалі складнішими нормативними зобов’язаннями.

Розподіл за сферами діяльності. Джерело: УАФІК.

Як fintech компанії залучають інвестиції

Згідно з опитуванням, під час повномасштабної війни фінтех-компанії забезпечують фінансування переважно за рахунок власних коштів (66%). Також бізнес залучає гроші приватних інвесторів (15%).

Дослідження демонструє, що сьогодні респонденти більш зацікавлені у отриманні коштів від донорських програм. Зараз такі побажання виявили 9%, а у 2021 році цей показник був на рівні 3%.

"Збільшилася варіативність додаткових джерел фінансування – 2% опитаних респондентів зацікавилися конвертованими облігаціями. Їх основною перевагою є відсутність потреби в обов’язковому визначенні вартості компанії. 2% респондентів планують залучати інвестиції через первинне розміщення монет. Зазвичай таке джерело фінансування обирають компанії, пов’язані з криптовалютою", - говориться в дослідженні.

Джерела фінансування фінтех-компаній. Джерело: УАФІК.

Варто зазначити, що незважаючи на ризики війни, фінтех-бізнес може вдало отримувати інвестиції. Зокрема, 33% опитаних респондентів зазначили, що вже залучали кошти від інвесторів, при цьому половина з них спрямовувала кошти на операційні витрати. Також 10% підприємців планують отримали біля $1 млн вже в наступному році.

"Протягом наступних дванадцяти місяців 27% опитаних фінтех-компаній планують заключити партнерство зі стратегічним інвестором з-за кордону та 17% – з України. Крім того, 25% не планують партнерств", - зазначено в дослідженні.

Також компанії планують розширяти свої бізнес-можливості. Так, співпрацю з комерційним партнером з метою продажу послуг за межами України планує 19% опитаних респондентів. 12% планують мати таке ж партнерство, але для продажу послуг в Україні.

Але важливо зазначити, що загалом ситуація із інвестиціями на фінтех-ринку не дуже оптимістична. Згідно з дослідженням "CBInsight State of Fintech 2022", глобальне фінансування знизилося на 46%, кількість мегараундів фінансування впала на 60%, а народження єдинорогів у fintech скоротилося на 87%.

"Тривала війна, висока інфляція після пандемії та очікування глобальної рецесії призвели до того, що бізнес-середовище стало менш привабливим для інвесторів. Вони переглядають свої інвестиційні можливості та змінили свої погляди на цю сферу", - пояснюють у дослідженні.

Плани залучення інвестиції фінтех-компаніями. Джерело: УАФІК.

Як заробляють fintech компанії

Згідно з опитуваннями, фінтех-проєкти активно співпрацюють із великим бізнесом (25%), фізособами-підприємцями та представниками малого та середнього бізнесу (22%), фінансовими установами (20%).

"Такі компанії надають послуги, які можуть допомогти бізнесу управляти фінансами та ресурсами більш ефективно", - сказано в дослідженні.

Цільова аудиторія фінтех-компаній. Джерело: УАФІК.

Якщо ж говорити про бізнес-моделі, фінтех-компанії обирають наступні схеми для отримання доходу:

24% приймають платежі за підпискою, шляхом запланованих списань.

21% отримує прибуток за рахунок транзакційних комісій.

20% є продуктовими компаніями, тому отримують кошти з реалізації власних товарів та послуг.



17% розробляють власне програмне забезпечення та заробляють гроші на продажі ліцензій та наданні послуг з підтримки цієї системи.



"7% опитаних респондентів вказали, що використовують такі бізнес-моделі, як Pay for Success, White Label service, Outsource of a project та інші", - говориться у дослідженні.

Модель доходів фінтех-компаній. Джерело: УАФІК.

Як український fintech розвиває бізнес за кордоном

Найчастіше українські фітнех-компанії працюють у ЄС (12%) та США (9%). При цьому 49% проєктів вважають Україну своїм ключовим ринком. Але якщо будувати бізнес в нашій країні, можна зіткнутися з такими проблемами:

законодавче/регулятивне обмеження під час ведення бізнесу в Україні (24% респондентів);

малий сегмент ринку для масштабування (18%);



загострення питання пошуку фінансування (16%).



Водночас з цим, хоча 52% респондентів наразі орієнтуються виключно на український ринок, але планують виходити й на міжнародний рівень. Тому багато хто вважає, що перспективними напрямками для розвитку бізнесу можуть стати США (11%), Європа (11%), країни ЄС (8%), Велика Британія (6%), Канада (4%). А от зацікавленість у векторі СНД знижується.

"Вихід на іноземні ринки дає можливість компанії отримати конкурентну перевагу, збільшити потенційну аудиторію, прибуток, розвивати міжнародний досвід та залучати іноземні інвестиції", - говориться у дослідженні.

Варто зазначити, що український фінтех може зіткнутися із певними складнощами на шляху завоювання іноземних клієнтів. Тому компанії називають наступні проблеми:

висока вартість виходу на ринки (24% опитуваних);

регуляторна складова як перепона (17%);



наявність великої конкуренції (12%);



Також вагому роль відіграють розуміння менталітету, складнощі з пошуком партнерів, юридичне оформлення бізнесу та недостатність досвіду у веденні закордонних проєктів.

Плани фінтех-компаній щодо виходу на міжнародну арену. Джерело: УАФІК

Які технології використовує fintech

Найбільше українські фінтех-компанії використовують такі технології, як API (24%), хмарні сервіси (13%), чат-боти (12%), штучний інтелект або ШІ (9%), роботизовану автоматизацію процесів (8%) та ін. Чому ж ці розумні продукти так затребувані?

Хмари. Технологія недарма вважається популярною, говорять автори дослідження, оскільки, згідно з даними звіту "GigaCloud", у 2022 році хмарний ринок України зріс на 22,8% і тепер становить $46,2 млн. Цей тренд підтримують й фінтех-проєкти, адже доля використання хмарних сервісів у галузі зросла на 5%.

"Все більше фінтех-компаній переміщують свої рішення в хмару. Це й не дивно, адже хмарні сервіси мають низку значних переваг, серед яких висока доступність, гнучкість, мобільність, технологічність", - сказано у дослідженні.

Чат-боти. Через швидкі темпи цифровізації цей інструмент затребуваний у фінтех-компаніях. Згідно з прогнозами Gartner, до кінця 2023 року 70% фахівців у офісах щодня будуть мати справу із чат-ботами.

"Чат-боти підвищують продуктивність та заощаджують витрати, як наслідок – приносять значну вигоду для бізнесу. 12% опитаних фінтех-компаній пропонують технологію чат-бот", - говориться у дослідженні.

Штучний інтелект. Найбільш перспективною розробкою для українського ринку фінтех-бізнес називає ШІ. Зокрема, так вважають 79% респондентів.

Загалом вітчизняні підприємці підтримують глобальні тренди та впроваджують цей інструмент в своєму бізнесі. Згідно з опитуванням Morning Consult на замовлення IBM, навесні 2022 року вже 35% компаній у світі використовували інструменти ШІ.

"Враховуючи стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту у перші місяці 2023 року, можна передбачити, що даний відсоток у 2023 році значно зросте, у тому числі й в Україні", - говориться у дослідженні.

Головні технології українських фінтех-компаній. Джерело: УАФІК.

Як зміниться fintech після перемоги – думки експертів

Після презентації Українського каталогу фінтехкомпаній-2023 експерти розпочали обговорення проблем та перспектив індустрії. Особливо цікавими виявилися тези щодо розвитку фінтех-галузі під час війни та після перемоги.

Так, заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн вважає, що зараз у світі достатньо грошей, тому якщо fintech проєкти матимуть цікаву ідею та сильний менеджмент для її реалізації – існують великі шанси отримати серйозні інвестиції.

"Рахую, що саме фінтех може стати тим локомотивом, завдяки якому багато інвестицій підуть в Україну. Далі це вже буде використано банками та всією фінансовою індустрією. Тож навколо цього можна буде створювати свої фінтех-сервіси та загальні сервіси для кінцевого споживача". Антон Тютюн заступник голови правління Ощадбанку

Член наглядової ради групи компаній "Нова Пошта" Тарас Кириченко також впевнений, що фінтех-стартап може отримати гроші з метою інвестицій, якщо правильно вибудує ефективну бізнес-модель.

"Треба уважно слідкувати за своїми клієнтами та розуміти, в чому твоя бізнес модель, який в тебе чек та ін. Тоді в тебе все буде добре. Якщо ти маєш гарний фінтех, його досить легко проінвестувати". Тарас Кириченко член наглядової ради групи компаній "Нова Пошта"

Своєю чергою, регіональна керівниця програм розвитку цифрових фінансів та кредитної інфраструктури в Європи і Центральної Азії IFC Заріна Одінаєва говорить, що важливо вже зараз думати про залучення інвестицій у фінтех-індустрію з точки зору післявоєнного відновлення економіки України. А все тому, що роль фінтех-компаній буде значна в цих процесах, якщо проєкти зможуть надати країні актуальні продукти.

"Післявоєнне відновлення буде мати конкретні потреби для того, щоб відновлювати інфраструктуру, житло, промисловий сектор та ін. Тут, можливо, роль fintech не настільки значуща. Але все залежить від самого типу продуктів, які вони можуть надати на рівні клієнтської групи B2B. На більш пізньому етапі роль fintech буде більш широка і значуща". Заріна Одінаєва керівниця програм розвитку цифрових фінансів та кредитної інфраструктури в Європи і Центральної Азії IFC

Водночас з цим, експерти кажуть, що fintech компанії мають думати глобально, а не обмежуватися лише місцевим ринком. Від цього залежить успіх розвитку української індустрії на глобальному рівні. Тож настав час тотально змінювати бізнес-мислення. І на цьому шляху варто активніше працювати зі студентами, каже Ростислав Дюк з УАФІК.

"Треба розвивати малий та середній бізнес. Тому підприємницький підхід треба впроваджувати на рівні університетів. Як це зробити? Наприклад, можна відмінити дипломну роботу та запропонувати студентам зробити проєкт стартапу". Ростислав Дюк голова Української асоціації фінтех та інноваційних компаній

Таким чином, молодь може реалізовувати креативні ідеї. В якості прикладу Ростислав Дюк розповів, що якось студенти КНЕУ створили стартап по прийому чайових через QR.