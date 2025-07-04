"Ставить себя на первое место — не эгоизм, а выживание", — Светлана Кончанина, начальница департамента по привлечению и развитию талантов "Киевстар"

"ТОП-100" расспросил Светлану Кончанину, начальницу департамента по привлечению и развитию талантов "Киевстар", об опыте реализации проекта "ФЕРМА", о том, как компания пришла к системной работе по поддержанию ментального состояния работников и какие результаты уже получила.

Как появилась идея "ФЕРМЫ"?

- "ФЕРМА" – это пространство заботы о ментальном здоровье для сотрудников. Аббревиатура расшифровывается как факультет экологического равновесия и ментальности.

Площадка действует в нашей компании с весны 2024 года. Программа возникла из осознания того, что благосостояние сотрудников — это не только психологическая поддержка, но и целостная забота о себе. Хотелось создать пространство, где можно находить свои точки сопротивления и смысла. Где каждый может выбрать ту тематику, которая ему больше всего отзывается. Для кого важно получить советы о финансовой стабильности и инвестициях, кому важно наладить здоровый сон и пройти шаговой челлендж, кто увлекается арттерапевтическими практиками, а кому важно узнать, как стресс влияет на домашних любимцев. Это все, и не только есть на нашей "ФЕРМЕ".

Какие первоочередные задачи ставились перед проектом?

– Основная цель проекта – формирование культуры заботы, где психическое здоровье не табу, а приоритет и ответственность каждого из нас.

В 2024 году главной целью было помочь людям остановиться, заземлиться и перезагрузиться. В условиях чрезмерной усталости и постоянного напряжения мы стремились дать доступные и легкие инструменты заботы о себе без чрезмерной теории или формальностей. Принципы были просты: движение, забота, вдохновение.

Сколько человек воспользовалось программой за первый год?

- За первый год к программе присоединились более 1000 сотрудников в различных форматах: участие в вебинарах, лекциях, мастер-классах, группах поддержки и марафонах. ежегодный опрос "Пульс: ты как", где сотрудники делятся своими потребностями.

Каким было развитие "ФЕРМЫ"?

– Сначала основным фокусом были три направления: движение, забота, вдохновение. Но очень быстро мы увидели, что людям нужно не только перезагрузка, но и более глубокие смыслы и знания.

Так что в 2025 году " ФЕРМА" трансформировалась в экосистему с отдельными пространствами:

Светлица благополучия - пространство финансовой гармонии.

Луг многообразия – о культуре инклюзии, где ценится разнообразие каждого.

Сад восстановления – уголок покоя, релаксации и новых сил.

Источник смыслов – пространство, где рождаются глубокие размышления и новые смыслы.

Крыивка несокрушимых – место для откровенных разговоров с ветеранами и военными, чтобы черпать вдохновение из их силы духа, мужества и стойкости.

Какие темы поднимались на вебинарах и тренингах?

– Тематика таких встреч очень широка:

Синдром ФОМО.

Здоровый сон.

Витамины и нутрициология.

Садотерапия.

Экологическое потребление и сознательная мода.

Как бросить курить.

Антидепрессанты: все за и против.

Как мотивировать себя заниматься спортом.

Арттерапия: нейрографика и нейроконцуги.

Парфюмерный мастер-класс.

Вебинары о благополучии домашних любимцев.

Деньги: мифы, убеждения и пути финансовой свободы.

РДУГ – простыми словами.

Понимание аутизма: ключевые аспекты и факты.

Инвалидность и безбарьерность: новый взгляд.

Среди спикеров – психологи, психотерапевты, финансовые консультанты, нутрициологи, военные, ветераны, коучи, общественные деятели и лидеры мнений.

Сейчас "ФЕРМА" — часть экосистемы компании. Сколько сотрудников ею пользуются?

- Мы видим, что это не просто инициатива, а живой организм: кто-то приходит на вебинар, кто-то приобщается к марафону здорового питания, а кто-то находит важный ответ в группе поддержки. Многие приглашают и своих родных.

Люди активно посещают события, делятся отзывами. Мы делаем все возможное, чтобы максимально популяризировать культуру заботы о себе.

Дайте совет, как в нынешние непростые времена сохранить менталку, не выгореть?

– Останавливайтесь. Позвольте делать паузы и слышать себя. Не ждите выгорания – поддерживайте себя каждый день маленькими радостями.

Ставить себя во главу угла — не эгоизм, а выживание. Заботьтесь о себе так, как вы бы заботились о близком человеке. Забота – это не всегда большие шаги. Иногда это сказать "нет", обнять кого-то или просто побыть в тишине.

Какое будущее у "ФЕРМЫ"?

- Мы планируем еще более глубокое погружение в темы, которые отзываются: ветеранская поддержка и нейроразнообразие. Мы делаем максимальный упор на практические аспекты, планируем делиться опытом людей в формате неформальных встреч без цензуры. Собираемся развивать сообщество послов поддержки ментального здоровья, которые помогут популяризировать культуру поддержки внутри компании. "ФЕРМА" растет вместе с людьми и развивается по запросам сотрудников.